Cette IA vient de créer un robot en quelques secondes : Une première historique !

Une IA peut créer un robot fonctionnel en quelques secondes. Cette première historique est un pas supplémentaire vers l’aboutissement de la vie artificielle.

Une équipe de l’université Northwestern aux États-Unis concentre ses travaux sur la création de la vie artificielle. L’IA capable de créer un robot ne constitue ainsi qu’une étape dans la recherche. Ce n’est qu’un robot pour le grand public, tandis que l’équipe évoque la naissance d’un tout nouvel organisme.

Tout impressionne dans cette percée technologique significative. L’intelligence artificielle a fabriqué la machine à partir de presque rien. « Créer un robot pouvant marcher sur une surface plane » est la seule instruction qu’elle a reçue. Notons que la recherche est détaillée dans un article publié dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

Seulement quelques secondes de conception

Pour amener une intelligence artificielle à exécuter une tâche complexe, plusieurs commandes sont normalement nécessaires. Mais cela n’a pas été le cas pour cette étude. Les chercheurs ont seulement utilisé un prompt pour créer le robot. L’intervention humaine dans la conception a ensuite cessé après la saisie et la validation de la requête.

Rappelons que le prompt indiquait la création d’une machine capable de marcher sur une surface plane. En un clin d’œil, l’IA a élaboré un plan pour un robot ne ressemblant à aucune autre créature sur la planète.

La première conception était d’abord un échec. Le robot pouvait se trémousser, mais pas se déplacer. Notons que l’apprentissage automatique permettait à l’intelligence artificielle d’identifier ses défauts de conception. Celle-ci pouvait alors corriger ses erreurs pour les créations ayant suivi. Seulement 26 secondes auront suffi pour obtenir un résultat probant.

Quand l’IA reproduit l’évolution pour créer un robot

Étonnamment, l’intelligence artificielle a compris toute seule que sa création avait besoin de membres. Même si ce n’était pas du premier coup. Notons que le robot comporte 3 jambes lui permettant de parcourir plusieurs centimètres.

« Désormais, tout le monde est en mesure d’observer l’évolution en action : l’IA génère et améliore en temps réel des corps robotiques », souligne Sam Kriegman, le principal auteur de la recherche. L’assistant professeur en science informatique parle d’une évolution immédiate.

L’évolution des robots nécessitait auparavant des années de conception afin de corriger toutes les erreurs. Ce délai est réduit à moins d’une minute grâce à Kriegman et son équipe. Les résultats de la recherche ne serviront pas qu’au secteur de la robotique. En effet, la méthode peut aider à mieux comprendre l’évolution naturelle.

Par contre, un choix de design bizarre pour un robot

La recherche met en évidence la différence d’approche entre les humains et l’IA pour créer un robot. Les premiers imaginent souvent une forme humanoïde pour la machine. Ils peuvent également lui donner l’apparence d’un objet familier.

L’intelligence artificielle ne pense pas comme les humains en matière de conception robotique. Elle permet de découvrir de nouvelles possibilités, de trouver des alternatives que l’esprit humain n’aurait jamais envisagées. Cela est notamment le cas du modèle génératif utilisé pour la nouvelle étude.

Kriegman et ses collègues ont ainsi obtenu un minuscule robot évoquant un gruyère presque gélatineux. Celui-ci comporte des trous que les chercheurs pensent être un moyen pour alléger le corps et renforcer la flexibilité. D’autre part, l’équipe de l’université Northwestern a utilisé l’impression 3D pour obtenir le modèle robotique.