Legion Go 2 : voici la console portable la plus chère du monde

Lenovo remet le couvert avec une nouvelle console portable : le Legion Go 2. Cette machine s’annonce plus grande, plus lourde, et surtout beaucoup plus chère.

Le premier Legion Go avait divisé dès sa sortie. Certains adoraient son format hybride entre PC et console portable. D’autres le trouvaient trop encombrant et imparfait. Et aujourd’hui, Lenovo annonce officiellement son successeur disponible dès le mois octobre.

Une meilleure version de son prédécesseur

Le Legion Go 2 reprend les grandes lignes de son prédécesseur, mais avec plusieurs ajustements. Les contrôleurs détachables, inspirés de la Nintendo Switch, profitent d’une nouvelle sculpture qui améliore nettement la prise en main.

Leurs joysticks à effet Hall résistent à la dérive. Le pavé optique du pad droit, lui, s’enclenche désormais fermement. Ce qui évite toute gêne lors de l’utilisation en mode souris. Lenovo a aussi corrigé le détail souvent critiqué. Le D-pad passe d’un simple bouton en croix à un véritable pivot central.

La machine est, comme dit tout haut, imposante. Avec ses 1,079 kg, elle prend 200 grammes par rapport à la première version. Ce qui la place au-dessus de la concurrence en matière de poids. Cette augmentation s’explique par l’intégration d’une batterie plus généreuse, de 74 Wh contre seulement 49,2 Wh auparavant. Une autonomie plus confortable est donc garantie.

L’ergonomie profite également de cette montée en gamme. Une béquille plus robuste fait son apparition pour poser la machine sur une surface plane. Les manettes, quant à elles, pourront aussi être achetées séparément pour les propriétaires du premier Legion Go.

Qu’est-ce que cette nouvelle console a de si spécial ?

L’atout majeur du Legion Go 2 se trouve du côté de son écran. Lenovo a abandonné le LCD pour un panneau OLED de 8,8 pouces en 1920 x 1200 pixels. Ce choix permet de réduire la charge sur le processeur. Ce, contrairement à la résolution 2560 x 1600 de l’ancienne génération. L’autonomie et les performances devraient donc en tirer un vrai bénéfice.

La dalle ne se contente pas de beaux contrastes et de noirs profonds. Elle prend en charge le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, avec une plage de 30 à 144 Hz. Concrètement, même si un jeu peine à dépasser les 31 images par seconde, l’écran ajustera la fluidité pour éviter tout déchirement visuel. C’est une avancée notable, puisque beaucoup d’écrans concurrents ne descendent pas en dessous de 48 Hz.

La luminosité atteint 500 nits en usage classique et peut grimper à 1 000 nits en pic. Cela garantit une lisibilité convenable en extérieur ou dans des environnements très lumineux. Sur un appareil portable, ce n’est pas anecdotique. Avec cette dalle OLED, le Legion Go 2 se place probablement au sommet des consoles de poche en matière de qualité d’affichage.

Voyons ce que Legion Go 2 a dans le ventre

Sous le capot, Lenovo propose deux déclinaisons de processeurs AMD : le Ryzen Z2 et le Z2 Extreme. Les différences avec la précédente génération restent toutefois limitées.

Même AMD reconnaît que les performances du Z2 sont proches du Z1 Extreme, avec surtout des optimisations logicielles. Le Z2 Extreme promet un petit gain, mais rien qui bouleverse réellement la donne.

En revanche, Lenovo mise sur la mémoire et le stockage pour séduire. Le modèle de base offre déjà 1 To. Et les configurations supérieures montent à 2 To, avec 32 Go de RAM pour tous les modèles sauf l’entrée de gamme. Un lecteur d’empreintes digitales, intégré au bouton d’alimentation, vient compléter l’ensemble.

Mais cette montée en gamme se paie au prix fort. Le modèle le plus abordable coûte 1 099 dollars. Comptez 1 199 dollars pour 32 Go de RAM, 1 349 dollars pour un Z2 Extreme avec 1 To, et 1 479 dollars pour la configuration maximale de 2 To.

À titre de comparaison, le MSI Claw 8 AI Plus, déjà jugé onéreux, s’affiche à 999 dollars. Lenovo prend donc un risque : transformer le Legion Go 2 en la console portable la plus chère du marché.

