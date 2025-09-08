BMW iX3 : la meilleure voiture électrique européenne ?

Présenté au Salon IAA de Munich, le BMW iX3 2025 fait beaucoup parler de lui. C’est le tout premier modèle issu de la « Neue Klasse », ce programme industriel colossal censé transformer BMW d’ici à 2030.

Exit l’ancien iX3 de 2020, qui pour info n’était qu’une version électrifiée du SUV thermique X3. Place à une machine pensée pour l’électrique dès la feuille blanche. 805 km d’autonomie, recharge éclair et innovations technologiques à tous les étages. De quoi effacer la concurrence et replacer la marque bavaroise au sommet de l’électrique ?

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Qu’est-ce que BMW iX3 a de si particulier ?

Le nouveau iX3 n’a plus grand-chose en commun avec son prédécesseur. BMW a choisi de repartir de zéro pour marquer une rupture nette. Le design, d’abord, illustre cette volonté. La double calandre verticale éclairée rappelle les modèles des années 1960. Les feux LED se fondent dans un masque noir, tandis que le profil affiche des surfaces lisses et tendues.

Le SUV paraît plus sportif, campé sur des jantes de 20 pouces au minimum, avec une aérodynamique travaillée (Cx de 0,24). Long de 4,78 mètres, il se place pile dans la catégorie d’un Tesla Model Y, mais avec une ligne plus basse et un empattement généreux de 2,90 mètres.

À bord, BMW a soigné l’espace et le confort. Le coffre arrière offre entre 520 et 1 750 litres selon la configuration, complété par un petit compartiment avant de 58 litres. C’est pratique, bien que certains rivaux allemands et chinois font encore mieux en matière de capacité.

Cela dit, l’ambiance intérieure compense largement. Un toit panoramique diffuse une belle luminosité, et le tableau de bord épuré adopte des inserts en tissu rétroéclairés. Les matériaux recyclés dominent, et la marque tourne la page du cuir animal.

L’expérience numérique, elle aussi, monte d’un cran. Le iX3 inaugure le « Panoramic iDrive », un système présenté au CES 2025. On retrouve un écran central de 17,9 pouces orienté vers le conducteur et un affichage panoramique projeté sur toute la base du pare-brise.

Sur 110 centimètres de large, les informations de conduite s’affichent directement dans le champ de vision. Même le passager peut profiter d’un contenu dédié. BMW ne cache pas s’être inspiré des solutions déjà vues chez certains constructeurs chinois.

Le système d’exploitation maison, baptisé Operating System X, reste basé sur Android Automotive, avec une fluidité annoncée comme optimisée. La seule ombre au tableau est que la commande vocale avancée via Alexa sera réservée aux États-Unis au départ. L’Europe devant patienter pour une mise à jour ultérieure.

Une autonomie de malade

Sous le plancher du iX3 se cache une nouvelle génération de technologie électrique. BMW introduit ici son système eDrive de sixième génération, avec une batterie structurelle de 108 kWh. Les cellules cylindriques haute densité, couplées à une architecture 800 volts, changent la donne.

Grâce à des pertes d’énergie réduites de 40 % et un poids en baisse de 10 %, le SUV affiche une autonomie record de 805 km en cycle WLTP. Une valeur qui place la barre très haut et qui dépasse de nombreux concurrents. Y compris certains modèles chinois réputés pour leur efficacité.

La recharge n’est pas en reste. Avec une puissance pouvant atteindre 400 kW, l’iX3 promet de récupérer 350 km d’autonomie en seulement dix minutes. Le passage de 10 à 80 % se fait en 21 minutes. Ce qui positionne le SUV parmi les meilleurs élèves de la catégorie.

En plus, BMW intègre dès le départ la recharge bidirectionnelle. Cette dernière permet d’alimenter un logement, de renvoyer de l’électricité au réseau ou encore de brancher des appareils externes.

La partie mécanique ne déçoit pas non plus. La version 50 xDrive associe deux moteurs électriques pour une puissance totale de 470 chevaux et un couple de 645 Nm. Le 0 à 100 km/h s’effectue en 4,9 secondes, un chiffre impressionnant pour un SUV de ce gabarit.

Mais au-delà de la performance brute, BMW insiste sur la précision de conduite. Un « super cerveau » baptisé Heart of Joy coordonne le freinage régénératif, la direction et la répartition de la puissance. Selon la marque, 98 % des freinages quotidiens peuvent être gérés par récupération d’énergie.

Trois autres calculateurs s’occupent des aides à la conduite. Ce, avec un niveau 2+ capable de gérer la vitesse, les virages et les insertions sur autoroute sans intervention du conducteur. BMW inaugure même un concept inédit de « freinage collaboratif », où une légère pression sur la pédale ne désactive pas le régulateur. Reste à voir si cela convaincra sur route ouverte.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.