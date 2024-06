BMW et NVIDIA intègrent l’informatique quantique aux véhicules électriques

Classiq, plateforme de création de logiciels quantiques, collabore avec NVIDIA et BMW Group. Ce partenariat promet d'optimiser les systèmes mécatroniques des véhicules électriques. Ensemble, ils marquent une avancée significative dans l'intégration de l'informatique quantique.

Le partenariat vise à résoudre un défi complexe : l'optimisation des systèmes électriques et mécaniques. Ils cherchent à déterminer la meilleure combinaison de composants. Et cela va des moteurs aux systèmes de refroidissement. L'objectif est d'améliorer l'efficacité et de réduire le gaspillage d'énergie.

Classiq utilise des algorithmes quantiques de pointe pour relever ce défi. Ils exploitent l'Algorithme d'Approximation Quantique Optimale (QAOA) et l'algorithme de Harrow-Hassidim-Lloyd (HHL). Ces algorithmes permettent de résoudre et convertir des équations linéaires complexes.

Les experts du BMW Group ont créé un programme quantique sophistiqué. Il comporte de nombreuses sous-routines quantiques, parmi les plus complexes jamais réalisées. La plateforme Classiq a rendu possible cette avancée grâce à ses capacités de modélisation et de compilation.

Simulation et implémentation

Les circuits quantiques ont été simulés à l'aide des GPU de NVIDIA. La plateforme NVIDIA CUDA-Q a joué un rôle crucial dans cette simulation. Cela a permis un test approfondi et un perfectionnement de l'algorithme complexe.

Lukas Mueller, de BMW Group IT, souligne l'importance de cette collaboration. « Nous avons réalisé une intégration quantique innovante, repoussant les limites du possible. »

Nir Minerbi, PDG de Classiq, ajoute : « Ce projet montre la puissance de la collaboration dans l'informatique quantique. »

Le rôle essentiel de NVIDIA

Tim Costa, de NVIDIA, parle de l'impact de la technologie quantique. « La technologie quantique peut transformer la société. Elle requiert des capacités de calcul extrêmement performantes. » NVIDIA collabore avec BMW Group et Classiq pour repousser les limites de la simulation quantique.

Une technologie émergente

L'informatique quantique est encore une technologie émergente. Classiq et ses partenaires travaillent à rendre ces solutions applicables à l'industrie. Ils continuent de repousser les limites de la conception et du calcul quantique.

Le partenariat entre Classiq, BMW Group et NVIDIA révolutionne l'ingénierie électrique. Ensemble, ils ouvrent la voie à une ère d'informatique quantique utile. Cette collaboration marque un tournant dans le secteur automobile et au-delà.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

