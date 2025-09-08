La biotechnologie rend les greffes d’organes continues possibles, les gens peuvent rajeunir en vieillissant et, selon Poutine, viser l’immortalité.

Le 3 septembre 2025, un défilé militaire a eu lieu à Pékin célébrant le 80e anniversaire de la capitulation japonaise. Un incident technique a révélé une conversation privée entre Vladimir Poutine et Xi Jinping. Les micros restés ouverts ont capté leurs échanges sur la longévité humaine et le potentiel des greffes d’organes.

Rajeunir vers 150 ans

Xi Jinping, 72 ans, a lancé le dialogue : « À 70 ans, on reste un enfant. Autrefois, dépasser 70 ans était rare. »

Poutine a répondu via son interprète : « Avec la biotechnologie, les organes humains peuvent être transplantés sans interruption. Les gens peuvent rajeunir en vieillissant et pourraient même devenir immortels. »

Xi a poursuivi « Certains prédisent que, ce siècle, vivre jusqu’à 150 ans pourrait devenir possible. »

L’échange n’est pas passé inaperçu. Lors d’une conférence de presse le même jour, Poutine a confirmé ses propos : « Les méthodes modernes de santé, incluant les greffes d’organes, offrent à l’humanité l’espoir d’une vie active bien plus longue qu’auparavant. »

À leurs côtés, Kim Jong-un a observé la scène en souriant, sans intervenir.

Les greffes d’organes, clé pour d’immortel selon Poutine

Poutine considère les greffes d’organes comme essentielles pour viser l’immortalité. Les transplantations existent depuis les années 1950 et sauvent chaque année des centaines de milliers de vies, notamment aux États-Unis.

Des expériences sur des souris montrent qu’un animal âgé relié à un jeune via une circulation sanguine partagée bénéficie d’effets rajeunissants et d’une amélioration globale de la santé.

Mais, les mécanismes précis sont encore méconnus : sang jeune, hormones, ou autre ? Personne ne sait encore si ces effets seront durables chez l’humain ni quel organe prioriser pour un impact maximal.

Par ailleurs, la pénurie chronique d’organes complique la situation ; des milliers de patients meurent chaque année en attente de greffe. Les interventions restent invasives, avec des risques chirurgicaux élevés.

Les greffes nécessitent une immunosuppression à vie, augmentant la vulnérabilité aux infections et cancers. L’idée de transplantations répétées pour prolonger la vie indéfiniment semble donc irréaliste à court terme.

Alternatives aux organes humains

Les xénotransplantations, utilisant des organes de porcs génétiquement modifiés, progressent rapidement. La société eGenesis a déjà transplanté des cœurs de porcs édités chez des babouins et prévoit des essais humains chez des nourrissons dès 2026.

En outre, la bio-impression 3D permet de créer des tissus et des organes sur mesure à partir des cellules du patient. Cette option réduit le risque de rejet de greffe d’organes. En 1999, des vessies bio-ingénierie ont été implantées avec succès chez sept personnes.

Aujourd’hui, des équipes comme celle de Jean Hébert à l’ARPA-H testent le remplacement progressif de cellules cérébrales chez des souris pour rajeunir le cerveau. Certains instituts explorent le vieillissement moléculaire, tandis que d’autres abandonnent ces approches pour se concentrer sur les thérapies de remplacement.

Poutine, quant à lui, investit dans la recherche anti-âge. En Chine, les régulations sur les dons d’organes ont évolué, mais les critiques persistent.

Malgré cela, l’immortalité reste un fantasme. Ces efforts visent à prolonger la longévité, pas à atteindre l’immortalité littérale.

