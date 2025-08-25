Nous connaissons enfin le secret pour vivre jusqu’à 100 ans, voire au-delà

Vivre jusqu’à 100 ans et garder assez de souffle pour souffler toutes les bougies, c’est le rêve de beaucoup. Mais pourquoi certains territoires comptent-ils autant de centenaires, quand d’autres semblent accumuler les problèmes de santé ? Les chercheurs commencent enfin à comprendre.

La longévité fascine depuis toujours. D’un côté, nous savons que certains comportements réduisent drastiquement l’espérance de vie. Abus d’alcool, drogues, exposition à des dangers inutiles, négligence des soins…

De l’autre, malgré des décennies de recherches, le secret de la longévité reste un mystère. Pourtant, certaines régions du monde font exception. Ces territoires, surnommés “zones bleues”, comptent un nombre inhabituellement élevé de centenaires.

Les zones bleues, les zones chanceux

Les “zones bleues” sont rares. On en compte seulement cinq dans le monde. Okinawa au Japon, la Sardaigne en Italie, Nicoya au Costa Rica, Ikaria en Grèce et Loma Linda en Californie.

Dans ces coins, une proportion impressionnante de la population franchit la barre symbolique des 100 ans. De quoi rendre jaloux Glasgow, en Écosse, où l’espérance de vie peine à décoller et reste un casse-tête pour les scientifiques.

Mais que se passe-t-il dans ces lieux presque magiques ? Premier constat : pas de potion secrète ni de gènes extraterrestres. Les chercheurs observent que les habitants y mènent une vie active, mais sans excès.

Pas de marathons hebdomadaires ni de séances de crossfit à l’aube. Plutôt des gestes simples, répétés chaque jour, qui maintiennent le corps en mouvement. Le jardinage, la marche, les tâches ménagères et même l’agriculture jouent un rôle central. Travailler la terre, cueillir ses légumes, prendre le soleil ou autres.

Une étude publiée en 2022 dans le Journal of Population Ageing confirme que ces populations sont actives bien au-delà de l’âge officiel de la retraite. Elles bougent, bricolent, dansent et nagent, mais toujours à intensité modérée.

Le résultat ? Une santé plus stable, un corps mieux entretenu et surtout, une vie qui dure… beaucoup plus longtemps.

Alors, c’est quoi le vrai cocktail anti-vieillesse ?

Parmi toutes ces activités, une sort clairement du lot : le jardinage. Tous les centenaires étudiés le pratiquent, d’une manière ou d’une autre. Cultiver ses légumes ou entretenir quelques plantes suffirait déjà à faire une différence.

Mais attention, inutile de troquer son bureau contre un tracteur. Ce n’est pas le métier d’agriculteur qui prolonge la vie, mais le mode de vie qui l’accompagne. Contact direct avec la terre, la nature et une alimentation saine.

Bien entendu, tout n’est pas maîtrisable. La génétique a son mot à dire et certains héritent d’un patrimoine favorable. Mais les chercheurs soulignent aussi l’importance des facteurs sociaux et culturels.

Dans ces régions, les centenaires profitent d’une vie de famille solide, d’amitiés durables et d’un tissu social qui favorise le bien-être mental. Vivre vieux, ce n’est pas seulement prendre soin de son corps, c’est aussi entretenir des liens humains.

