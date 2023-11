Oubliez les petits hommes verts ! Le premier extraterrestre sera (peut-être) une IA

Et si le premier extraterrestre que nous rencontrons n’était pas un petit homme vert, mais une intelligence artificielle ? C’est ce que prédisent de plus en plus de scientifiques, en constatant la vitesse ahurissante à laquelle notre propre IA évolue…

Depuis de nombreuses années, les scientifiques du monde entier recherchent une forme de vie biologique dans l’univers. Et si nous faisions fausse route ?

Plutôt que chercher des extraterrestres semblables à l’humain, peut-être devrions-nous plutôt tenter de trouver une intelligence artificielle ou des robots…

Un nombre croissant de scientifiques prédisent que si nous avons un jour un contact avec une vie alien, il s’agira d’une communication avec un ordinateur.

La « singularité » déjà atteinte par les extraterrestres ?

Alors d’où vient cette surprenante conviction ? Elle est liée au concept de « singularité » : un terme emprunté au domaine des mathématiques, désignant la limite de notre connaissance des maths et de la physique après laquelle nous ne pouvons plus caractériser avec précision ce que nous essayons de décrire.

En guise d’exemple, on peut évoquer la singularité des trous noirs. Notre compréhension de la physique est en effet trop limitée pour comprendre entièrement ces phénomènes.

Revenons à nos moutons. Dans le domaine de la science et de la technologie, la singularité décrit le moment où l’intelligence artificielle se développe si vite qu’elle engendre une « superintelligence » ou intelligence artificielle générale (AGI).

Aux antipodes des algorithmes de machine learning très spécialisés que nous avons aujourd’hui, une telle IA présenterait une puissance de calcul et une capacité intellectuelle infiniment supérieure.

Elle dépasserait totalement l’intelligence humaine, à tel point que nous deviendrions incapables de la comprendre ou de l’expliquer. Il s’agirait donc bel et bien d’une singularité.

Selon la plupart des scientifiques, cette singularité pourrait survenir très prochainement entre 2030 et 2045. Elle se produirait donc 250 ans après la Révolution Industrielle, un siècle après la première séparation d’un atome, et 50 ans après l’invention d’internet.

Si l’on se base sur notre civilisation, ce phénomène a donc lieu relativement tôt dans l’évolution technologique. Notre espèce n’aura finalement pas mis très longtemps à créer une entité supérieure.

À présent, prenez en compte l’âge de l’univers : 13,8 milliards d’années. Si l’on part du principe que la vie ait pu apparaître dès le début et se développer durant tout ce temps, des espèces extraterrestres pourraient avoir plusieurs milliards d’années de plus que notre système solaire et que notre espèce !

Elles auraient donc largement eu le temps d’atteindre la singularité technologique. C’est précisément pourquoi de nombreux chercheurs spécialisés dans la recherche d’intelligence extraterrestre (SETI) sont convaincus que les premiers aliens que nous rencontrerons seront des IA.

L’IA des vieilles civilisations aliens dépassent sûrement notre intelligence

Comme l’explique Eamonn Kerins, astrophysicien et chercheur SETI au Jodrell Bank Centre for Astrophysics de l’Université de Manchester, c’est une idée bien ancrée dans l’esprit d’une large partie de la communauté scientifique.

Selon lui, « nous sommes nous-mêmes très proches de la réalisation de l’intelligence artificielle générale, et on s’attend à ce qu’une fois ce point atteint, elle puisse accélérer à un rythme très rapide et nous dépasser rapidement en matière d’intelligence ».

Il ne serait donc pas surprenant que des aliens aient déjà passé ce cap depuis bien longtemps. Si tel est le cas, les conséquences pour la recherche d’extraterrestres seraient massives.

Quelles conséquences pour la recherche d’extraterrestres ?

À l’heure actuelle, la SETI se focalise principalement sur la recherche de signaux radio similaires à ceux que les humains transmettent. Pour cause, les ondes radio peuvent facilement traverser la Voie Lactée, il s’agit d’un moyen de signalement simple, et les aliens soupçonneraient probablement que nos astronomes de chercher de tels signaux.

Néanmoins, une superintelligence âgée de plusieurs milliards d’années aurait certainement dépassé l’époque des radios depuis bien longtemps. Il est même probable qu’elle n’accorde aucune importance à des formes de vies aussi primitives que la nôtre.

Heureusement, la recherche se tourne aussi désormais vers les « technosignatures » : des preuves éventuelles de technologie ou d’ingénierie extraterrestre. Cette approche pourrait nous mener à découvrir une IA extraterrestre.

Une super IA venue puiser l’énergie de notre soleil ?

Même si nous serions sans doute incapables de comprendre les objectifs de ces aliens, trop évolués pour nous, tout ce qui importe est de pouvoir détecter leurs activités.

Seul bémol ? L’objectif en question pourrait être de puiser toute l’énergie de notre galaxie pour alimenter cette super IA…

Selon l’échelle de Kardashev, proposée en 1964 par l’astrophysicien soviétique Nikolai Kardashev en 1964, les civilisations technologiquement développées exploitent d’abord l’énergie totale d’une planète, puis d’une étoile, puis d’une galaxie complète.

Théoriquement, les deux premiers niveaux pourraient être atteints par le biais de collecteurs d’énergie solaire tout autour du soleil initial de cette civilisation, puis autour de chaque étoile et trou noir de leur galaxie. Par la suite, il pourrait être nécessaire de puiser l’énergie d’une autre galaxie…

Un MidJourney géant qui génère des œuvres d’art partout dans l’univers ?

Mais à quoi servirait toute cette énergie ? D’après l’expert Steve Croft de l’Université de Californie, si l’on se base sur les sociétés humaines, elle pourrait être exploitée pour l’art.

En d’autres termes, cette IA extraterrestre pourrait être une forme de version incroyablement avancée de MidJourney, occupée à générer des œuvres magnifiques partout dans l’univers… et l’une de ces œuvres pourrait d’ailleurs être la première preuve de vie alien que nous détecterons !

Néanmoins, l’art étant subjectif et culturel, nous pourrions échouer à détecter ces œuvres puisque notre notion de beauté n’est pas forcément la même que ces extraterrestres.

S’il s’agit d’une œuvre monumentale, toutefois, elle pourrait être facile à détecter. On peut par exemple imaginer qu’une super IA déplace des étoiles avec un propulseur Shkadov pour créer des formes géométriques, ou qu’elle s’amuse à aligner toutes les planètes d’un système.

Outre cette vocation artistique, une IA extraterrestre pourrait être simplement occupée à penser, ou à exécuter des programmes de réalité virtuelle ultra réalistes nécessitant une énergie colossale.

Réduire la chaleur ambiante permet d’effectuer des calculs plus efficacement, ce qui expliquerait pourquoi une superintelligence déciderait de se déplacer en bordure de la galaxie pour fuir la chaleur de l’intérieur de la Voie Lactée.

Selon certains chercheurs, l’IA pourrait même hiberner pendant quelques milliards d’années en se laissant refroidir par l’univers à une température à peine plus élevée que le zéro absolu afin de pouvoir effectuer des calculs toujours plus efficaces.

À quoi penserait cette IA pour avoir besoin d’une telle puissance de calcul ? C’est une question trop complexe pour nos petits cerveaux d’homo sapiens…