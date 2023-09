Le Mexique révèle ses cadavres d’extraterrestres à la télévision

Lors d’une audition devant le Congrès retransmise en direct, les Mexicains ont pu découvrir pour la première fois des cadavres non-humains. D’après l’expert auditionné, Jaime Maussan, il s’agit bel et bien de corps d’extraterrestres…

En juin 2023, David Grusch témoignait devant le Congrès américain et affirmait avoir été mis au courant de l’existence d’OVNIs et de « restes biologiques non humains » dissimulés par le gouvernement américain.

Depuis l’audition de ce lanceur d’alerte, les langues se délient et le voile de secret qui drape l’existence d’extraterrestres semble enfin se dissiper.

Peu après ces révélations, le Pentagone a mis en ligne un site web dénommé AARO répertoriant tous les documents et images déclassifiés au sujet des aliens.

Début septembre 2023, une scientifique de la NASA a même avoué que des conférences sont organisées secrètement pour préparer la réaction en cas de découverte d’extraterrestres par le télescope James Webb.

Toutefois, les États-Unis sont loin d’être les seuls à cacher des informations sur les êtres venus d’ailleurs. Lors d’un événement organisé à Mexico le 12 septembre 2023, des cadavres « non-humains » ont été présentés au Congrès mexicain pour la première fois.

Two alleged 1,000 year-old ‘alien corpses’ have been presented to Mexican Congress by journalist Jaime Maussan.



He testified under oath that the mummified specimens, which were found in Peru, are not part of “our terrestrial evolution” with a third of their DNA being “unknown.” pic.twitter.com/TjZrAk6Sbl