Pourquoi les aliens pourraient contacter ChatGPT avant les humains ?

Une théorie audacieuse suggère que si des aliens entraient en contact avec la Terre, ils choisiraient de communiquer avec ChatGPT. En effet, les capacités de compréhension et d’interprétation des IA pourraient leur offrir une voie de communication privilégiée.

Les perspectives de contact avec des extraterrestres suscitent toujours fascination et interrogations. Toutefois, les aliens seraient plus enclins à consulter une IA à la place des humains, selon cette nouvelle théorie. Avec des capacités de compréhension et d’interprétation avancées, ChatGPT pourrait-il être le pont vers une communication intergalactique ?

ChatGPT : un possible lien de parenté avec les aliens ?

Selon Avi Loeb, professeur d’astronomie à Harvard, les aliens pourraient établir un contact privilégié avec les IA telles que ChatGPT. Cette théorie repose sur la proximité supposée des extraterrestres avec la technologie humaine.

Pour rappel, les voyages interstellaires qui exigent des millénaires pour atteindre les étoiles les plus proches. Un humain est incapable de terminer le trajet sans mourir de vieillesse. Néanmoins, le voyage pourrait être possible grâce à la capacité des systèmes d’IA à rester actif durant le trajet.

Par ailleurs, la NASA a déjà exploité l’IA pour concevoir une carte de la galaxie et explorer d’autres systèmes. Si les extraterrestres visitaient notre planète, Loeb suggère que nous pourrions utiliser nos propres algorithmes d’apprentissage pour étudier les leurs. Ainsi, cela créera un potentiel « lien de parenté ».

ChatGPT : un outil pour déchiffrer les artefacts aliens

Actuellement, Loeb mène une mission dans l’Océan Pacifique pour trouver un artefact d’origine alien. Ce dernier aurait échoué aux alentours de la Papouasie-Nouvelle-Guinée il y a environ 10 ans. L’étude suscite des questions sur une possible technologie extraterrestre à l’origine de cet événement.

Les données indiquent clairement que cet objet provient de l’extérieur de notre système solaire. Il fait ainsi le premier météore interstellaire répertorié à frapper la Terre, selon la NASA. Ce qui intrigue particulièrement Loeb, c’est la résistance inhabituelle de cet objet par rapport aux 272 autres météores étudiés. Il se demande s’il pourrait s’agir d’un vaisseau d’une civilisation extraterrestre.

Le scientifique souligne que si son équipe fait une découverte significative au cours de cette mission, les outils d’IA comme ChatGPT joueront un rôle crucial pour déchiffrer la fonction et le code des artefacts aliens.

Quel est le rôle de l’IA dans l’exploration spatiale ?

De nos jours, les scientifiques utilisent l’IA pour étudier les données des radiotélescopes à la recherche de signaux notables. En effet, ces derniers pourraient indiquer la présence d’une forme de vie intelligente au-delà de la Terre. Avec l’IA, les scientifiques parviennent à détecter des signaux qui ne peuvent pas être générés par des processus astrophysiques naturels.

En outre, des équipes de recherche ont déjà utilisé des outils d’IA comme ChatGPT pour analyser des technosignatures aliens. C’est par exemple le cas de la « raie à 21 centimètres ». Il s’agit d’une fréquence radio émise par l’hydrogène neutre. L’IA permet de distinguer les technosignatures recherchées des faux positifs causés par des interférences terrestres.

Bien que ces découvertes puissent être des interférences radio rares, elles démontrent que l’IA peut jouer un rôle clé dans la recherche de formes de vie extraterrestre intelligentes. En somme, cette utilisation de l’IA élargit notre exploration de l’univers. Cette initiative ouvre également de nouvelles perspectives pour répondre à la question séculaire de notre place dans l’univers.