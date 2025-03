Votre sperme peut vous faire vivre plus longtemps : cette étude révèle le secret

Avis à tous les hommes ! La qualité de votre sperme pourrait avoir un impact sur votre longévité ! Pourquoi ? Des recherches récentes suggèrent que les hommes avec un sperme de meilleure qualité pourraient vivre plus longtemps.

Des chercheurs danois révèlent que la mauvaise qualité du sperme, plutôt que sa quantité, est un facteur majeur de risque pour la longévité des hommes. Bien que l’écart soit relativement faible, de deux à trois ans, les recherches montrent que plus la qualité du sperme est faible, plus l’espérance de vie masculine diminue.

Le Dr Lærke Priskorn, chercheur principal, s’est appuyé sur des études antérieures. Elles suggéraient un lien entre ces deux éléments. D’ailleurs, ils ont voulu tester cette hypothèse et explorer si la qualité du sperme pouvait prédire la durée de vie d’un homme. Et ce, tout en offrant un nouveau moyen de détection précoce des maladies.

La qualité de votre sperme reflète-t-elle votre état de santé général ?

Les 78 284 hommes qui ont participé à l’étude ont fourni des échantillons de sperme entre 1965 et 2015. Grâce à des registres nationaux, les chercheurs ont pu suivre l’état de santé de ces participants. Et ce, pendant 50 ans après leurs analyses.

Et que révèle cette étude sur le sperme et la longévité ? Accrochez-vous, car c’est l’heure du verdict ! D’après les résultats des recherches, les hommes ayant un sperme de bonne qualité ont vécu en moyenne jusqu’à 80,3 ans. Par contre , le chiffre est de 77,6 ans pour ceux avec une qualité de sperme inférieure.

« Il semble bien que plus la qualité du sperme est élevée, plus la durée de vie est longue », a déclaré le Dr Lærke Priskorn, épidémiologiste à l’hôpital universitaire de Copenhague. Notons qu’il a dirigé l’étude avec le Dr Niels Jørgensen, andrologue en chef à l’hôpital universitaire de Copenhague.

Rappelons que pour parvenir à un tel résultat, les chercheurs ont étudié en profondeur plusieurs éléments. On peut citer le volume du sperme, la concentration des spermatozoïdes et la proportion de spermatozoïdes mobiles et de formes normales.

Quel est donc la relation entre la qualité du sperme et de la durée de vie ?

Le Dr Niels Jørgensen souligne que cette étude marque le début de la recherche !

« Nous devons approfondir notre compréhension du lien entre la qualité du sperme et la santé générale des hommes. Toutefois, cette étude suggère que nous pourrions être en mesure d’identifier des groupes d’hommes dont la qualité du sperme est altérée, mais qui, malgré tout, semblent en bonne santé. Ces hommes pourraient néanmoins présenter un risque accru de développer certaines maladies à un stade plus avancé de leur vie », a-t-il expliqué.

De plus, bien que les hommes soient considérés comme relativement jeunes, les chercheurs ont trouvé une nouvelle manière d’utiliser ces données à long terme. D’autant plus que le taux de fertilité des garçons est déjà évalué.

Actuellement, les chercheurs n’ont pas encore étudié si « la mauvaise qualité du sperme était liée à des décès prématurés causés par des affections spécifiques, comme le cancer ou les maladies cardiaques ». Ce sujet sera exploré dans les recherches futures.

« En élargissant l’étude à d’autres groupes d’hommes, nous allons aussi tenter d’identifier des biomarqueurs pertinents pour repérer les sous-groupes à risque accru. Cela est essentiel pour développer des stratégies de prévention ciblées », a conclu le Dr Jørgensen.

Alors, qu’en pensez-vous ? Est-ce le moment d’améliorer la qualité de votre sperme pour une longévité ?

