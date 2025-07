Google vous laissera bientôt choisir LeBigData comme source préférée

Google muscle son moteur de recherche et vous donne bientôt le pouvoir de choisir vos sources d’info préférées. Une fonctionnalité déjà testée en douce aux États-Unis et en Inde.

Google ne se laisse pas distancer. Tandis que les IA comme ChatGPT gagnent du terrain pour répondre à nos questions, le géant de la recherche affine ses armes. Dans ses laboratoires, une nouvelle option concernant les sources commence à faire parler d’elle. Google veut offrir aux utilisateurs la possibilité de personnaliser leur flux d’informations en mettant en avant leurs sites favoris.

En route vers un Google qui vous ressemble

Google vient tout juste de dévoiler une fonctionnalité expérimentale baptisée « Sources préférées ». Pour l’instant, seuls les utilisateurs américains et indiens peuvent la tester via Google Labs. Le principe est très simple ! Vous cliquez sur une petite étoile qui apparaît à côté de la section « À la Une », et vous sélectionnez vos médias favoris.

Les blogs personnels et les posts sur les réseaux sociaux ne sont pas encore pris en compte. Toutefois, pour tout ce qui est médias pros et fiables, c’est bingo. Une fois configurée, cette option va permettre de retrouver les articles tout frais de vos sources préférées dans une section dédiée.

Google Search gets smarter in India! 🇮🇳

Google introduces AI Mode as an experiment in Search Labs



🔹 Now available in India (English + Hindi)

🔹 Summarized overviews, pointers, and links

🔹 Labs icon now live on Google app & Chrome.#google #googleAI @Google @GoogleIndia pic.twitter.com/pyRgBSqKlc June 25, 2025

Mais attention, ces résultats favoris ne seront pas propulsés tout en haut du moteur. Mais ils seront bien visibles et rapidement accessibles. Si vous adorez lire vos infos tech ou data sur LeBigData.fr, vous n’aurez plus besoin de le taper à chaque fois.

Par ailleurs, Google en profite pour rappeler qu’il est déjà capable de personnaliser vos résultats. Si vous avez activé cette option, le moteur se souvient de vos anciennes recherches. Il affiche aussi les nouveautés depuis votre dernière visite, ou ressort des articles que vous aviez consultés… s’ils sont toujours pertinents. Même vos goûts vestimentaires ou vos équipes de sport préférées peuvent influencer vos recommandations dans Discover.

Nous ne connaissons pas encore la date officielle de déploiement global de cette fonctionnalité. Mais ce dont je suis sûre, c’est que Google veut vous donner la main. Et si cela signifie retrouver plus facilement vos sources fiables et spécialisées, alors c’est plutôt une bonne nouvelle.

