Retour vers le Futur fête ses 40 ans : comment ce film a anticipé l’avenir ?

Une voiture mythique, un ado en veste en jean et un savant un peu fou. Il n’en fallait pas plus pour créer une légende. 40 ans plus tard, Retour vers le futur a aussi flairé l’air du temps, bien avant qu’il n’arrive.

Sorti en 1985, Retour vers le futur a marqué une génération et a imprimé son style, ses idées et même quelques visions technologiques sur la culture populaire. De la DeLorean à flux temporel jusqu’aux objets du quotidien devenus high-tech… la trilogie signée Zemeckis et Gale a vu juste plus d’une fois.

40 ans plus tard, Retour vers le futur ne vieillit pas

Le 3 juillet 1985, une DeLorean filait à 142 km/h pour la première fois sur grand écran. Et depuis, rien n’a été pareil. Retour vers le futur, outre de jouer avec les paradoxes temporels, a aussi deviné, certains aspects de notre avenir. 40 ans plus tard, la trilogie de Zemeckis et Gale reste une référence culte et étrangement prophétique.

Retour vers le futur est l’un des rares monuments du cinéma à avoir échappé à la machine à remakes. Ses créateurs ont fermement verrouillé la porte à toute suite ou adaptation cinématographique. À la place, le film s’est vu décliné en comédie musicale, expériences immersives (coucou Secret Cinema) et même un remake plan-par-plan créé par des fans passionnés comme Project 85.

La trilogie imaginait 2015 avec des voitures volantes, des hoverboards. Mais aussi des appels vidéo, des lunettes connectées, la biométrie, les assistants vocaux, et même des drones.

Si Retour vers le futur a autant marqué, c’est aussi grâce à la complicité magique entre Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Pourtant, tout n’était pas gagné puisqu’ils ont initialement choisi Eric Stoltz pour incarner Marty. Jugé trop sombre, ils l’ont remplacé en plein tournage par Fox, plus léger et charismatique. De son côté, Crispin Glover (George McFly) a quitté le navire après le premier film. Il fut mécontent de l’évolution consumériste des personnages.

Ce qui rend également Retour vers le futur aussi charmant, c’est son amour pour les objets imprimés. Par exemple les journaux, les photos, les lettres, les almanachs… Le film célèbre la matérialité de la communication, aujourd’hui largement disparue à l’ère des écrans. Même Doc s’en étonne dans le 3 : « Je n’aurais jamais cru pouvoir écrire quelque chose d’aussi émouvant ».

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.