Google Earth fête ses 20 ans et vous offre un voyage… dans le temps !

Cela fait maintenant 20 ans que Google Earth fascine ses utilisateurs. Pour Google, il était impossible de ne pas fêter cet anniversaire sans eux.

Il y a 20 ans, Google lançait un projet aussi audacieux que fascinant. Celui de permettre à chacun d’explorer les moindres recoins de notre planète, sans quitter son salon. De cette ambition est né Google Earth, un outil révolutionnaire qui a immédiatement conquis le monde.

Deux décennies plus tard, il continue d’impressionner. Et pour célébrer cet anniversaire, Google ne compte pas souffler seul ses bougies. Ainsi, pour fêter ses 20 ans, Google Earth offre à chacun de nous, sans exception, un cadeau inédit.

20 ans de Google Earth : une fonctionnalité intéressante de plus

Si vous avez déjà testé au moins une fois Google Earth, vous savez bien à quel point cet outil fascine. En quelques clics, vous voilà en train d’explorer la planète depuis votre canapé. Vous pouvez survoler des forêts et visiter des monuments. Il est même possible de zoomer sur votre rue d’enfance. Bref, c’est un outil éducatif avec lequel on peut découvrir un tas de choses.

Déjà 20 ans que Google Earth a permis aux utilisateurs de profiter d’une telle découverte. Et pour fêter cet anniversaire marquant, la plateforme s’offre une nouvelle fonctionnalité qui devrait plaire à beaucoup. Surtout les curieux et les passionnés d’histoire. En effet, désormais, il est possible de consulter des images historiques de Street View, directement dans Google Earth.

Le principe est que vous choisissez un lieu sur la carte, et Google Earth vous montre à quoi il ressemblait il y a 5, 10, voire 15 ans. Vous pouvez ainsi remonter le temps jusqu’en 1940, selon les endroits. C’est parfait pour comparer l’évolution d’un lieu, entre ce qu’il était avant et ce qu’il est devenu aujourd’hui. Cette fonctionnalité fonctionne aussi bien avec des quartiers urbains qu’avec des paysages naturels, et même avec différents monuments.

Avant, cette fonction qui permet de remonter dans le temps avec Street View était uniquement disponible sur Google Maps. Mais désormais, elle arrive aussi dans Google Earth, pour une expérience encore plus immersive.

Des millions d’images disponibles

Avec une telle fonctionnalité, Google Earth nous ouvre une fenêtre sur le passé. Les possibilités sont évidemment nombreuses. Par exemple, on peut suivre la fonte des glaces causée par le réchauffement climatique, ou encore observer la déforestation qui progresse en Amazonie. On peut même voir naître des îles artificielles aux Émirats arabes unis. Comme quoi on ne se contente plus de lire l’histoire, puisqu’on peut la visualiser, presque comme si on y était.

En plus, cette nouveauté est très facile à utiliser. Dès que vous sélectionnez un lieu avec des données Street View. Ensuite, vous faites défiler les années pour voir l’évolution du paysage. Chaque image est datée, histoire de bien situer dans le temps.

En plus, quand vous choisissez une année, le système ajuste tout seul la qualité des images. Si vous entrez une date récente, l’image sera plus nette. En revanche, si vous remontez loin dans le passé, l’image sera moins précise. Parce que les caméras étaient évidemment moins performantes à l’époque.

Techniquement, cette fonction repose sur plusieurs photos panoramiques, comme celles de Street View, prises à différents moments. Aujourd’hui, des millions d’images venant de plus de 100 pays sont déjà disponibles avec cette nouveauté.

Mais Google Earth ne compte pas s’arrêter là. Ils prévoient de faire évoluer cette fonctionnalité. En fait, Google explique que les archives vont continuer à s’enrichir avec de nouvelles images ajoutées régulièrement. Puis, l’interface sera aussi améliorée pour mieux fonctionner sur tous les appareils, smartphones inclus.

Et vous, avez-vous déjà utilisé Google Earth ? Cette nouvelle fonctionnalité pour remonter dans le temps vous semble-t-elle utile ? Quel endroit aimeriez-vous explorer en version passée ? Partagez votre avis en commentaire !

