Cette carte montre où était votre maison a l’ère des dinosaures

Cette carte interactive vous transporte dans une expérience unique et saisissante de l’ancienne histoire de la Terre.

Un site Web novateur révèle l’ancienne position de votre ville natale à l’époque des dinosaures et bien plus encore. Suivez l’évolution des continents depuis cette époque lointaine et observez comment la glace a recouvert notre planète au fil de l’histoire. Cette carte interactive offre une expérience unique et saisissante du passé antique de la Terre.

Une carte interactive révèle l’évolution de la Terre et sa vie ancienne

Data center de la Northern Arizona University propose carte interactive immersive de l’histoire ancienne de la Terre. Ces informations ont été fournies par Ian Webster, l’ancien ingénieur de Google à l’origine du projet. Ce site Web permet aux utilisateurs de parcourir différentes époques de l’histoire. Cela inclut l’ère des dinosaures, leur extinction, ainsi que l’apparition des premières plantes et reptiles sur Terre.

La profondeur du logiciel permet de visualiser l’évolution de la Terre antique et sa transformation en la planète que nous connaissons aujourd’hui. Elle met également en évidence l’évolution de la vie ancienne. La carte propose diverses options pour présenter les nuages de manière plus lumineuse. En plus, elle permet d’afficher l’équateur, facilitant l’observation des déplacements des continents et des masses terrestres.

Grâce à cette carte, il est facile de localiser les États et les pays. Vous pouvez repérer le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Afrique, l’Europe, l’Australie, la Russie, la Chine, et bien d’autres. L’observation des changements depuis ces temps anciens est véritablement fascinante. Cela facilite une meilleure compréhension de l’évolution de la Terre au fil du temps.

Cette expérience offre une perspective unique et nous fait prendre conscience de la transformation radicale de notre planète au cours de son histoire. La carte nous connecte à notre passé lointain et suscite une réflexion sur l’avenir.

Le globe dévoile l’histoire captivante de la Terre antique

Le globe interactif présenté sur le site Web offre une expérience immersive et captivante. En le faisant tourner comme un globe réel, vous pouvez explorer différentes époques de l’histoire de la Terre. De plus, il révèle les dinosaures qui peuplaient les régions que vous recherchez, fournissant même des informations sur les fossiles encore présents dans ces zones.

Si vous vous êtes déjà demandé où se trouvait votre maison pendant ces temps anciens, cette carte vous aidera à trouver des réponses fascinantes. En plus, elle est basée sur les travaux du géologue et paléogéographe Christopher Scotese, ce qui ajoute une crédibilité scientifique à ses modèles géologiques.

Grâce à cette combinaison harmonieuse, l’outil est à la fois facile à utiliser et extrêmement précieux pour les passionnés de paléontologie et d’histoire de la Terre. En effet, il offre une représentation visuelle claire des changements géologiques au fil du temps. Ainsi, en naviguant sur cette carte interactive, vous pouvez explorer de manière ludique et éducative les secrets de notre passé lointain.