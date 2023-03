Valoriser ses données grâce à des data visualisations pertinentes

La création de data visualisations à partir de données permet d’identifier des tendances et de révéler des insights à partir de vos données. En cela, elles sont un excellent outil d’analyse qui permet aux collaborateurs (experts ou non) de prendre des décisions « data-driven », c’est-à-dire basées sur les données. La plateforme Opendatasoft, vous permet de concevoir des data visualisations mémorables en toute simplicité, sans avoir recours au code.

Selon une étude réalisée par Opendatasoft avec le cabinet Odoxa en janvier 2023, auprès de 540 décideurs data, seules 2 organisations sur 10 sont véritablement “data-centric”, et se transforment grâce aux données. Or les données jouent un rôle essentiel dans le développement stratégique d’une entreprise. De leur interprétation vont dépendre la rentabilité et la pérennité de la société. Il est donc crucial de doter son organisation d’outils de data visualisation adaptés à tous les niveaux de compétence. Pour valoriser ces dataviz et avoir de l’impact, une organisation doit ensuite être en mesure de les partager à l’ensemble de ses collaborateurs, partenaires, actionnaires ou autres parties prenantes internes ou externes.

Concevoir des data visualisations percutantes avec la solution data Opendatasoft

Le but de la data visualisation est de rendre les données plus compréhensibles et plus accessibles aux utilisateurs. Elle permet de mettre en évidence des tendances, des modèles ou des relations entre les données qui seraient difficiles à identifier autrement. Elle peut également aider à communiquer des informations complexes de manière claire et concise.

Cependant, une visualisation mal conçue peut conduire à une interprétation erronée des données, il est donc important de tenir compte des bonnes pratiques en matière de conception graphique et de sélectionner le type de visualisation le plus approprié pour les données que l’on souhaite représenter.

Pour concevoir des dataviz de qualité, il est important de suivre quelques bonnes pratiques en matière de conception graphique et de réflexion sur le public cible.

Comprendre le public cible : avant de créer une visualisation, il est important de comprendre qui sera la cible de cette visualisation et quelles sont leurs attentes. Cela permettra de choisir les types de visualisations les plus appropriées pour les données à représenter et les styles graphiques qui répondent aux besoins du public.

Choisir le type de visualisation approprié au message à communiquer : il existe de nombreux types de visualisations différents tels que les graphiques en barres, les diagrammes en boîte, les nuages de points, les cartes, etc. Il est important de choisir le type de visualisation qui convient le mieux aux données que vous souhaitez représenter. Certaines visualisations sont plus appropriées pour des données de séries temporelles, d’autres pour des données comparatives, etc.

Simplifier la visualisation : Les visualisations doivent être simples et facilement compréhensibles. Il est important d’éliminer tout élément qui n’est pas essentiel à la communication des données. Sur votre outil de data visualisation, le choix des couleurs, des titres, des légendes et des étiquettes doit également être fait avec soin pour faciliter la compréhension.

Utiliser des données précises : Les visualisations ne doivent être basées que sur des données précises et fiables. Il est important de vérifier que les données sont exactes et de les présenter de manière transparente. La plateforme Opendatasoft vous permet également de corriger et d’organiser vos données afin de garantir la qualité de vos data visualisations.

Avec Opendatasoft vous pouvez concevoir, via une interface no-code, des data visualisations en toute simplicité et de les partager sur des dashboards hébergés en ligne dont l’accès est sécurisé.

La plateforme Opendatasoft offre une grande flexibilité dans la création de visualisations de données qu’il s’agisse de cartographies, de diagrammes, de graphiques ou de dashboard complet.

Ces dataviz peuvent ensuite être partagées au sein d’organisations. Ceci permet de démocratiser l’accès aux données et ainsi de favoriser la réutilisation des données et stimuler l’innovation au sein des organisations.

Partager ses dataviz via un portail data unique pour gagner en performance

Le partage de ses données et de ses visualisations est un point essentiel pour créer de la valeur à partir de celles-ci et avoir de l’impact. Il permet de fédérer vos équipes autour de résultats, d’optimiser les process au sein d’une organisation et ainsi de gagner en efficacité. Le partage de données favorise également la transparence et renforce ainsi l’image de marque.

C’est pourquoi il est important de créer un portail unique réunissant toutes vos visualisations et dashboard dans des ensembles thématiques.

Avec la solution Opendatasoft, il est possible de partager ses dashboards via un portail de données unique qui centralise l’ensemble de données d’une organisation. Cela facilite par exemple la communication entre les différentes entités entre les différentes filiales d’un même groupe.

Démocratiser l’accès à ses données grâce à la data visualisation

Partager ses données en interne ou avec des parties prenantes tierces favorise la démocratisation de l’accès à la données. Pour cela il est essentiel de désiloter les données en mettant en place un outil mutualisé pour toutes les compétences de l’entreprise.

Que l’on soit expert data ou non, il est nécessaire d’avoir accès à une donnée intelligible et fiable pour avoir un impact positif sur la performance de son organisation.