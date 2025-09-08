Vous voulez travailler chez Meta ? Il faut faire un combat de MMA contre Zuckerberg

La séquence, diffusée par ESPN, a fait le tour des réseaux sociaux. L’attitude impassible, voire insolite, de Zuckerberg a généré une profusion de mèmes. Certains, avec humour, l’ont même surnommé le « reptilien », faisant écho aux théories complotistes qui le visent.

On connaît Mark Zuckerberg pour ses talents en codage et ses innovations technologiques. Mais depuis quelque temps, une nouvelle facette surprenante du fondateur de Facebook attire l’attention : sa passion intense pour les arts martiaux mixtes (MMA). Loin d’être un simple hobby, cet intérêt est devenu une véritable obsession, au point d’impliquer ses plus proches collaborateurs dans cette aventure musclée.

L’anecdote, révélée dans un prochain livre de Nick Clegg, ancien président des affaires internationales de Meta, raconte un épisode aussi curieux qu’inattendu.

En effet, Zuckerberg aurait organisé une session de MMA avec ses cadres supérieurs lors d’une réunion d’entreprise.

Oui, vous avez bien lu. Au lieu d’un traditionnel team-building autour d’un golf ou d’un déjeuner, il a proposé à ses directeurs de mettre les gants et de monter sur le tatami.

Selon Clegg, une manœuvre un peu trop rapprochée exécutée par Joel Kaplan, son ancien adjoint, aurait même créé un léger malaise. C’est la preuve que le MMA n’est peut-être pas la discipline la plus naturelle pour les cadres en costume-cravate.

Loin de passer inaperçue, cette anecdote, à la fois drôle et étrange, fait partie des rares passages « croustillants » du livre, d’après Fast Company.

Une passion sérieuse, pas un simple passe-temps

Mais derrière cette situation cocasse se cache une véritable implication sportive de la part de Zuckerberg.

En mai 2023, il a participé à une compétition locale de jiu-jitsu, où il a remporté une médaille d’or et une médaille d’argent.

D’ailleurs, ses partenaires d’entraînement louent sa méthode rigoureuse et sa combativité. Ce sont d’ailleurs, deux qualités qu’il applique autant dans les affaires que dans la cage.

Depuis 2019, le fondateur de Meta s’est lié d’amitié avec Alexander Volkanovski, l’un des champions phares de l’UFC.

Zuckerberg n’hésite pas à se rendre en Australie pour s’entraîner à ses côtés, à participer à des sessions techniques avec d’autres stars comme Israel Adesanya.

Il a même installé un octogone dans son jardin pour s’entraîner intensément, notamment dans le cadre de sa préparation pour un combat annoncé contre Elon Musk.

Et ce n’est pas tout ! Le point culminant de cette passion a été atteint lors de l’UFC 298, où Zuckerberg est apparu dans le coin d’Alexander Volkanovski, vêtu des couleurs officielles de l’équipe australienne.

Bien qu’il ait tenté de jouer les assistants techniques, l’expérience s’est soldée par une défaite brutale de Volkanovski par KO au deuxième round face à Ilia Topuria.

