Keynote Apple iPhone 17 : quel est l’horaire, et Samsung va-t-il prend sa rouste ?

C’est bientôt le moment que tous les fans d’Apple attendent chaque année. Dans exactement 24 heures, la conférence “Awe Dropping” d’Apple va débuter. Le compte à rebours est lancé.

La grande messe aura lieu demain le 9 septembre à 19 heures. Après avoir dévoilé iOS 26 et son fameux effet Liquid Glass en juin, la marque à la pomme revient avec une salve de nouveaux joujoux. La fête s’annonce riche en annonces.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Les rumeurs s’affolent et dessinent déjà le portrait d’une soirée où la pomme jouera gros. Alors, que faut-il attendre des stars de ce keynote ?

iPhone 17

L’iPhone 17 est attendu comme le clou du spectacle. Apple devrait présenter quatre modèles, dont une petite surprise : l’iPhone 17 Air. Plus fin et plus léger, il remplacera l’ancien modèle Plus.

Mais ce n’est pas sur le design de base que les yeux se tournent, c’est du côté des versions Pro et Pro Max. Apple aurait repensé leur bloc photo, en s’inspirant… de Google. La pomme aurait adopté une grande barre horizontale façon Pixel, abritant les trois capteurs photo.

Sous le capot, la firme de Cupertino ne joue pas la demi-mesure. Tous les modèles accueilleraient la puce A19, gravée en 3 nanomètres. Les Pro et Pro Max devraient même passer à 12 Go de RAM, une première.

Quant à l’autonomie, elle devrait enfin connaître un gain significatif. Bref, Samsung risque d’avoir chaud si ces promesses se confirment.

Apple Watch

La keynote ne sera pas qu’une histoire d’iPhone. Les Apple Watch ont aussi droit à leur moment de gloire. Trois modèles sont attendus : Series 11, Ultra 3 et SE 3. Toutefois attention, les nouveautés ne seront pas distribuées de façon équitable.

La Series 11 ne devrait pas bouleverser le paysage. Après une édition anniversaire décevante en 2024, Apple mise surtout sur des optimisations et une nouvelle puce un peu plus rapide. Pas de quoi faire tomber de sa chaise, mais assez pour rester dans la course. Les rumeurs évoquent aussi l’arrivée d’un capteur de pression sanguine. Le suspense reste néanmoins entier sur sa présence dès demain.

L’Apple Watch Ultra 3, elle, mise littéralement sur la sécurité. Selon les dires, elle pourrait embarquer les communications d’urgence par satellite. Une fonction déjà vue sur l’iPhone et récemment copiée par Garmin et Google.

Quant à la SE 3, Apple la positionne comme la montre “raisonnable”. Même prix que la génération précédente, mais un écran plus lumineux et un design modernisé.

AirPods Pro 3

Apple a toujours aimé le fameux “One more thing”, et cette année, ce rôle pourrait bien revenir aux AirPods Pro 3. Si vous pensiez que les écouteurs avaient déjà atteint leur limite, détrompez-vous. Cupertino aurait décidé de transformer vos oreilles en véritables capteurs de santé.

Les AirPods Pro 3 devraient embarquer deux capteurs inédits. Un pour mesurer le rythme cardiaque et un autre pour prendre la température corporelle. En prime, la qualité audio et la réduction de bruit active devraient encore s’améliorer. Histoire de garder une longueur d’avance sur la concurrence.

La santé est donc désormais au cœur de son écosystème. Après l’Apple Watch qui surveille votre sommeil et votre cœur, ce sont vos AirPods qui viendront compléter le tableau.

Bref, n’oubliez pas ! Le rendez-vous, c’est demain le 19 septembre à 19 heures !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.