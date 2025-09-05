Plongez dans les films : à peine sortie, cette barre de son Samsung 9.1.4 perd 200€ !

Proposée à 899 €, la Samsung HW-Q935F tombe aujourd’hui à 699 € sur la boutique officielle Samsung grâce au code promo AUDIO100 et à une offre de remboursement de 100 €.

Les téléviseurs deviennent toujours plus fins, mais leurs haut-parleurs, eux, peinent à suivre. Résultat : des dialogues étouffés et une immersion limitée.

Pour ceux qui veulent ressentir la puissance d’un blockbuster ou vibrer pendant un match, la promo actuelle sur la Samsung HW-Q935F est une opportunité rare. À ce tarif, on passe d’un son plat à une expérience digne d’un home cinéma sans se ruiner.

Une immersion totale au quotidien

La HW-Q935F, c’est un système 9.1.4 canaux prêt à l’emploi : une barre centrale discrète, un caisson de basses sans fil et deux enceintes arrière incluses.

En clair, vous êtes entouré de 17 haut-parleurs qui projettent le son tout autour de vous. Les effets montent au plafond, les basses grondent, et les dialogues restent clairs même au cœur d’une explosion. Idéal pour enchaîner films, séries et matchs de Ligue 1 dans des conditions premium.

Des technologies taillées pour le spectacle

La barre embarque Dolby Atmos et DTS:X, pour un son en 3D ultra-précis. La technologie Q-Symphony synchronise les haut-parleurs de votre TV Samsung avec la barre, créant un mur sonore encore plus immersif.

La fonction SpaceFit Sound Pro ajuste automatiquement le rendu à la pièce, tandis que AVA Pro amplifie les dialogues quand l’action s’emballe. Côté connectivité, elle accepte tout : Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth 5.3 et même le Tap Sound pour envoyer instantanément une playlist depuis un smartphone.

Une réduction impressionnante : la Samsung HW-Q935F à 699 €

Son prix catalogue est de 899 €, mais grâce au code AUDIO100 (-100 € immédiats) et à une ODR de 100 €, elle revient à seulement 699 € sur le site officiel Samsung.



Une économie nette de 200 €, qui la place parmi les meilleures affaires de sa catégorie, là où des barres Dolby Atmos comparables dépassent facilement les 1 000 €.

Samsung, un achat en toute confiance

En achetant directement sur la boutique officielle Samsung, vous bénéficiez d’une garantie constructeur et d’une livraison rapide. C’est la solution la plus sûre pour un produit premium, sans passer par un revendeur tiers.

Une salle de cinéma dans votre salon

La Samsung HW-Q935F s’adresse à ceux qui veulent vibrer devant un film, s’immerger dans une série ou vivre les matchs comme au stade. Son système complet évite les câbles envahissants et son prix actuel la rend plus accessible que jamais. Attention, ce type d’offre ne reste jamais longtemps disponible.

