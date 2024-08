Fin de l’IPTV : les internautes regardent la Ligue 1 via Telegram ! Voici comment

L'Empire, ou du moins les fans de football contre-attaquent. Après un revirement dans la diffusion de la Ligue 1, certains spectateurs ont trouvé une idée de génie. Diffuser les matchs sur Telegram. Tout savoir.

Le Havre : PSG. C'était une des affiches de la première journée de la Ligue 1. Les nouvelles détentrices des droits de diffusion espéraient que les spectateurs soient collés devant leur TV. Mais certains ont trouvé une alternative. Ils ont regardé le match sur Telegram. Une solution moins coûteuse, certes, mais qui pourrait bien créer des problèmes à l'avenir.

#BoycottDAZN : la tendance sur X

Si vous n'êtes pas un fan inconditionnel de football, vous n'avez sûrement pas remarqué le changement de possession dans les droits de diffusion de la Ligue 1. Actuellement, c'est la plateforme DAZN qui occupe les devants de la scène. Elle va diffuser les 9 matchs de chaque journée de Ligue 1.

Mais il y a un problème avec cette nouvelle approche. Les tarifs sont conséquents. Comptez 14,99 euros par match, ou bien 39,99 euros mensuels. C'est une véritable arnaque pour certains supporters.

❌ #BoycottDAZN ❌



⭕️ 15€ par mois pour voir UN match de Ligue 1.

⭕️ 40€ par mois pour voir tous les matchs de Ligue 1 (et uniquement L1).

⭕️ Cinq matchs (sur huit) SANS consultant.

⭕️ PAS de debrief du week-end.

⭕️ PAS de Multiplex ni de 4K



Ils nous prennent pour qui ?



❌… pic.twitter.com/JfrxMsYjNz August 13, 2024

La vague #BoycottDAZN a inondé X (anciennement Twitter) peu après. Plus de 220.000 supporters ont alors regardé le match Le Havre-PSG sur Telegram afin de contrer la réforme. Et ce n'est que le début.

L'idée séduit de plus en plus les français, malgré qu'elle soit illégale. Après tout, c'est une économie considérable.

Mais la diffusion a rencontré quelques soucis au passage. Certes, l'image était de bonne qualité. Mais il y avait un petit problème au niveau du son. Serait-ce le prix à payer pour contrer DAZN ?

Est-ce que Telegram est contre cette pratique ?

9.000 au coup d'envoi, 90.000 à la mi-temps, pour atteindre les 220.000 spectateurs vers les dernières minutes du match. La diffusion de la Ligue 1 sur Telegram était une réussite pour certains. Mais c'est une phase sombre pour DANZ et la Ligue 1. Souvenez-vous qu'il y a encore les adeptes de l'IPTV pour regarder les matchs gratuitement.

Plusieurs utilisateurs ont signalé la diffusion, mais sans résultats tangibles. Telegram avait du mal à la bloquer en temps réel.

“Sur Telegram, toutes les diffusions illicites sont notifiées par notre prestataire antipiratage Athletia. Le problème à cet égard est que les délais de réponse de Telegram sont fluctuants (jusqu'à 24 heures) et sont incompatibles avec un retrait en temps utile de contenus diffusés en direct” explique la LFP (Ligue professionnelle de football).

Par ailleurs, le streamer à l'origine de cette diffusion ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il a même un plan précis pour contourner les éventuels blocages.

“Ils avaient annoncé un renforcement de leur système de régulation. Mais on n'a pas eu plus de liens bloqués que d'habitude. De toute façon, même si ça sautait, on avait prévu deux canaux de secours” explique le streamer sur sa chaîne Telegram.

On attend avec impatience la suite des évènements. Est-ce que vous seriez tenté de voir les matchs sur ces plateformes illégales afin de faire quelques économies ?

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.