Vous n’arrivez plus à regarder le foot sur IPTV ? C’est normal, voici pourquoi

Coup de sifflet final pour le foot sur IPTV ! La justice française tire un penalty décisif contre le streaming illégal diffusant des matchs de Ligue 1 et Ligue 2.

Les mordus de ballon rond devront dribbler autrement, car les streams pirates et IPTV sont désormais hors-jeu. La justice française vient de siffler la fin de la récré en ligne. Le 12 août, le Tribunal de Paris a donné un coup d'envoi décisif : elle ordonne aux fournisseurs d'accès internet (FAI) de mettre en jeu leur défense contre les sites illégaux et IPTV qui diffusent les matchs de foot de la Ligue 1 et Ligue 2.

C'est déjà la quatrième décision en faveur d'une lutte de ce genre, depuis janvier 2022. À l'heure où DAZN et BeIN Sports entrent sur le terrain et avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 en préparation, cette ordonnance change donc la donne. Pendant ces événements, les ayants droit ont intensifié leur attaque contre plusieurs plateformes illégales. La Ligue de Football Professionnel (LFP) voit alors cette décision comme un coup de maître contre le piratage.

Le Tribunal judiciaire de Paris frappe donc fort avec cet ultimatum pour lutter contre le piratage des contenus sportifs. Ainsi, ce geste montre comment les autorités judiciaires s'ajustent aux enjeux technologiques modernes. Cela pourrait secouer le monde du streaming illégal en France. En compliquant l'accès aux IPTV et contenus piratés, cette mesure pourrait pousser les internautes à se tourner davantage vers des options légales pour regarder les matchs de foot en ligne.

Une stratégie de lutte renforcée : LFP 1 – Sites pirates 0

Dans le jeu de la protection des droits, la LFP passe à la vitesse supérieure ! Avec cette nouvelle initiative, elle renforce sa stratégie pour protéger les droits de diffusion. Par ailleurs, l'organisation peut maintenant faire appel à l'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique). Ce dernier entre en jeu pour bloquer les autres sites ou IPTV qui ose diffuser illégalement les matchs de foot tout au long de la saison.

Même si les plateformes de streaming illégal sont encore nombreuses, cette décision donne un coup d'arrêt aux amateurs de foot habitués aux matchs gratuits. Qui sait, elle pourrait aussi ouvrir de nouvelles voies pour d'autres ligues sportives et détenteurs de droits.

Et vous, que pensez-vous de cette décision ? Les plateformes de streaming illégal ont-elles encore de beaux jours devant elles ? Partagez votre avis en commentaire.

