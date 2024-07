YggTorrent, Torrent… la France ferme 40 sites de téléchargement, voici la liste

La France a décidé de frapper fort en ordonnant de fermer 40 sites de téléchargements illégaux. YggTorrent, Torrent9 sont dans la ronde.

Avec les services SVOD, l'accès aux contenus en ligne n'a jamais été facile. Oui, car tout le monde ne peut pas se permettre des abonnements à Netflix, Disney+, Amazon Prime Video…. C'est pourquoi nombreux sont ceux qui trouvent leurs bonheurs dans des sites pirates. Mais dommage pour eux, la justice en France vient de lancer un ultimatum : plusieurs sites de téléchargement illégal devront fermer.

Plus de 40 sites pirates fermés en France

La SCPP (Société civile des producteurs phonographiques) est parvenue à ses fins : la justice en France a imposé le blocage de nombreux sites qui ne respectent pas les droits d'auteurs.

De nombreux sites de streaming se verront bloqués leurs accès en France d'ici 2 semaines :



FrenchStream, CoFlix, EmpireStreaming, Fmovies, WiFlix, VoirSeries, Papadustream, FilmVF et énormément d'autres !



Coup dur pour nos pirates.. pic.twitter.com/jaGX5t1Dun — Le Dome (@LeDomeFR) March 15, 2024

Parmi les plateformes concernées, on retrouve les plus populaires comme YggTorrent, Torrent9 et Cpasbien. Ces derniers proposent des séries TV et des albums musicaux sans autorisation. Une vraie caverne d'Ali Baba. Ils ont longtemps couru tranquillement sur le web, mais se trouvent à présent dans la ligne de mire des ayants droit.

Les fournisseurs d'accès internet (FAI) en France tels qu'Orange, Free, SFR et Bouygues ont 15 jours pour bloquer les noms de domaine de ces sites illégaux, et ce, pour une durée de 18 mois. Les ayants droit peuvent également signaler de nouveaux domaines à coincer pendant cette période.

Quelles sont les conséquences pour ces plateformes pirates ?

C'est évident que les administrateurs de ces sites pirates essaient de revenir avec de nouveaux noms de domaine. Par exemple, Free a bloqué l'adresse de YggTorrent en .ac, bien que le site reste accessible via .support.

Pourtant, la décision judiciaire a réussi à affecter leurs activités. Cela prouve que même si du côté action, la justice en France est souvent plus lente que les dirigeants de ces sites, la volonté de lutter contre le piratage est là.

Quant aux utilisateurs, les plus futés ont plus d'un tour dans leurs sacs pour contourner les restrictions. Ils ont recours aux VPN et peuvent aussi changer de serveur DNS pour éviter les blocages imposés par les FAI. Ainsi, peu importe les efforts de la France pour freiner ces sites pirates, la technologie aura toujours le dernier mot.

Bref, la fermeture de ces sites illégaux prouve que la France intensifie ses efforts pour combattre le piratage en ligne. Figurez-vous qu'au début de l'été, la justice avait déjà ordonné le blocage de 56 noms de domaine, ciblant notamment l'IPTV illégal.

Et vous, que pensez-vous de cette initiative ? Croyez-vous que ces mesures seront efficaces à long terme ? Partagez votre avis en commentaire !

