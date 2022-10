Comment cacher son historique de navigation à son FAI ?

Les données de navigation qu’un fournisseur d’accès Internet recueille sur ses abonnés sont un vrai cauchemar pour ceux qui souhaitent préserver leur anonymat en ligne. Il est néanmoins possible de dissimuler votre historique à votre FAI avec une bonne solution de protection des données et du trafic internet.

La solution ultime VPN reste le meilleur moyen pour masquer vos activités en ligne à votre FAI. Lereste le meilleur moyen pour masquer vos activités en ligne à votre FAI. Cet outil : Rend vos données indéchiffrables (même pour votre FAI)

Masque votre adresse IP Pour un anonymat maximal, nous recommandons un VPN no-log comme NordVPN. Essayer NordVPN gratuitement 30j

Nous sommes nombreux à penser qu’en supprimant l’historique de navigation ou en utilisant un navigateur privé, personne ne peut suivre notre activité en ligne. Pourtant, le FAI peut connaître chaque clic que vous effectuez et chaque chose que vous faites en ligne via votre trafic web.

Vos informations de navigation peuvent être utilisées pour censurer certains contenus que vous consultez en ligne. C’est notamment le cas des plateformes SVOD comme Netflix ou encore Amazon Prime ou d’autres sites sensibles.

En outre, en accédant à votre trafic internet, votre FAI peut également limiter la bande passante pour réduire la quantité de données qu’ils doivent traiter. De plus, il faut savoir que si votre FAI est piraté, vos données personnelles et privées ainsi que l’intégralité de votre identité seront également compromises. Dans le pire des cas, une simple connexion sur internet peut ainsi ruiner toute votre vie.

Heureusement, 3 solutions s’offrent aujourd’hui à vous pour garantir votre confidentialité en ligne et cacher votre historique à votre FAI. Découvrons-les dans les lignes qui suivent.

VPN : la solution ultime pour dissimuler vos activités en ligne

En cachant votre adresse IP, le VPN se présente comme la meilleure solution pour rendre votre activité en ligne et historique de navigation indéchiffrable. Et cela pour n’importe quel tiers, y compris votre FAI. Pour ce faire, la plupart des VPN s’appuient sur le cryptage AES 256 bits de qualité militaire ainsi que de nombreux protocoles de sécurité.

Ces derniers sont capables de transformer l’ensemble des données que vous envoyez et recevez en charabia illisible. Ainsi, même si votre FAI ou toute autre entité venait à mettre la main dessus, elles seraient tout simplement inexploitables. Les meilleurs VPN peuvent aller encore loin en vous permettant de cacher à votre FAI que vous utilisez leurs services. Ceci grâce à la technique d’obfuscation VPN qui achemine le trafic VPN via le port TCP 443.

En outre, une solution VPN de qualité vous garantit également une solide politique de non-journalisation capable de couvrir les horodatages jusqu’à l’historique de navigation. Ceci afin qu’aucun journal de vos données ne soient stockés et in fine transmis à une tierce personne.

Ce n’est pas tout ! Le VPN peut masquer votre IP. Ceci, en le redirigeant vers un serveur distant chiffré géré par l’hôte du VPN. Ainsi, lorsque vous naviguez sur la toile, c’est la localisation géographique du serveur VPN qui devient l’origine de vos données.

Centré sur la sécurité et la confidentialité, NordVPN assure une protection optimale de l’ensemble de vos données. Véritable alliée de taille pour cacher votre historique de navigation à votre FAI et éviter la surveillance sur internet, cette solution masque votre adresse IP de manière instantanée. Elle propose également une myriade de fonctionnalités bien pensée pour vous garantir la meilleure expérience possible en ligne

Le navigateur Tor pour dissimuler son historique de navigation à son FAI

Navigateur développé par le DARPA (marine américaine) en 1997, Tor est un navigateur sécurisé entièrement open source qui permet de sécuriser votre vie privée en ligne et l’intégralité de vos données en redirigeant votre trafic à travers une série aléatoire de différents serveurs ou nœuds. Le but étant de cacher l’origine de vos données.

Dans les détails, ce réseau anonyme permet de masquer votre emplacement géographique. Sans oublier votre adresse IP, vos données d’identification et par extension votre historique de navigation à votre FAI.

L’extension de navigateur HTTPS Everywhere

En plus d’offrir une couche de sécurité pour crypter les communications avec les sites web, le protocole HTTPS a pour mission de bloquer la surveillance de votre navigation. Malheureusement, même si ce protocole tend aujourd’hui à devenir une norme, presque la moitié d’internet n’est pas encore chiffrée. D’où l’intérêt d’installer l’extension HTTPS Everywhere.

Fruit de la collaboration entre l’Electronic Frontier Foundation et Project Tor, celle-ci force les sites utilisant le protocole HTTP à réécrire automatiquement vos requêtes afin de chiffrer tout le trafic sur votre navigateur. Il s’agit ainsi d’un moyen simple et non intrusif d’empêcher votre FAI de suivre vos activités en ligne. Ceci, en cachant le contenu de vos pages.