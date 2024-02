Avènement du WiFi 7 : qu’est-ce que ça change ?

L’arrivée du WiFi 7 révolutionne notre connexion à Internet, et cela promet une meilleure expérience en ligne. Son adoption est prévue en France pour mai 2024.

Le WiFi 7, ou 802.11be, représente un saut quantique par rapport au WiFi 6. Son débit théorique maximal atteint 46 Gbit/s, contre 9,6 Gbit/s pour son prédécesseur. Cette augmentation spectaculaire promet une expérience Internet sans précédent. Le WiFi 7 double le nombre de flux de données, passant à 16. Cette capacité permet l’utilisation du Multi Link Operations (MLO). Ainsi, un appareil peut simultanément se connecter à différentes bandes de fréquences. Cela réduit la saturation du réseau et améliore les performances.

Produits compatibles avec le WiFi 7

Si vous souhaitez anticiper l’arrivée du WiFi 7, quelques produits compatibles sont déjà disponibles. Actuellement, quelques routeurs haut de gamme, comme le TP Link Deco BE85, offrent déjà un avant-goût des capacités du WiFi 7. Ces dispositifs atteignent des débits supérieurs à 2 Gb/s avec des appareils compatibles. Cependant, leur coût reste élevé, le Deco BE85 étant vendu autour de 700 euros pour un routeur seul ou 1200 euros pour une paire.

Netgear propose également le Nighthawk RS700S, qui offre une excellente couverture sur 15 mètres. Il inclut une application conviviale pour le paramétrage. En revanche, son prix élevé de 899 euros peut en dissuader certains.

En ce qui concerne les smartphones compatibles WiFi 7, la gamme Samsung Galaxy S24 Ultra offre cette norme. Elle est équipée d’un processeur Snapdragon 8 Gen 3 et promet 7 versions d’Android. Toutefois, le prix de 1469 euros peut en rebuter certains.

Google propose également des smartphones compatibles avec cette norme, comme la série Pixel 8, notamment le Pixel 8 Pro, disponible pour 1099 euros.

Quelles box internet WiFi 7 choisir ?

À l’heure actuelle, Free Mobile est le seul opérateur à proposer une box internet compatible WiFi 7 en France. La Freebox Ultra offre un débit montant et descendant de 8 Gbit/s, 4 ports Ethernet à 2,5 G, et inclut des services de SVoD. Cela fait de la Freebox Ultra un choix intéressant pour ceux qui souhaitent adopter cette nouvelle norme.

Xavier Niel le souligne, le répéteur Wi-Fi 7, c’est une première en France et c’est chez @Free ! #FreeboxUltra pic.twitter.com/7uDilNl6XU — Ariase.com (@Ariase_com) January 30, 2024

Choix de cartes mères pour PC gamers

Si vous envisagez de monter un PC gamer compatible avec cette norme, vous trouverez déjà des cartes PC WiFi 7 sur le marché. En effet, la carte mère Gigabyte Z790 AORUS Elite X est compatible WiFi 7, ce qui en fait un choix idéal pour les configurations avec un processeur Intel de 12e ou 13e génération. De plus, elle offre le Bluetooth 5.3 et prend en charge la RAM DDR5, mais son prix atteint 399 euros.

Si vous recherchez une solution plus abordable, la carte Wi-Fi Gigabyte GC-WiFi 7 est disponible à 75 euros. Avec cette option, vous pouvez profiter du WiFi nouvelle génération ainsi que du Bluetooth 5.3, sans avoir besoin d’effectuer des modifications coûteuses sur votre PC.

Vers une meilleure connexion sans fil : ce que vous devez savoir

Le passage au WiFi 7 dépend de votre utilisation et de votre équipement actuel. Par ailleurs, avec l’arrivée de la Freebox Ultra et la disponibilité croissante de produits compatibles, le WiFi 7 devient une option à considérer, notamment pour les utilisateurs de PC fixes et de smartphones durables. Cette nouvelle norme promet une connexion sans fil plus performante, capable de rivaliser avec les connexions filaires.

Elle est idéale pour la gestion de plusieurs appareils simultanément, les jeux en streaming, et bien d’autres applications. Néanmoins, son adoption dépendra également de la qualité et de la disponibilité du réseau dans votre région.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.