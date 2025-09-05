Funiculaire de Lisbonne : et si la data et l’IA pouvaient prévenir de tels accidents ?

Le 3 septembre 2025, vers 18 heures, l’ascensor da Glória, célèbre funiculaire de Lisbonne, a déraillé dans le centre historique de la capitale portugaise. Ce moyen de transport centenaire transportait une quarantaine de passagers.

En pleine descente de la colline, ce funiculaire de Lisbonne a brusquement accéléré, échappant à tout contrôle. Il a dévalé la pente, manqué un virage et percuté de plein fouet un immeuble. La cabine jaune s’est disloquée sous la violence du choc. Des témoins, dont Teresa d’Avo, ont affirmé que les freins ne répondaient pas, un élément qui alimente les premières hypothèses sur l’accident.

Les secours ont été mobilisés en masse. 59 agents de la Protection civile et 21 véhicules ont convergé près de l’avenue de la Liberté pour dégager les victimes. Tiago Augusto, responsable des urgences, a confirmé que toutes avaient été extraites dans la soirée.

Le bilan humain s’est alourdi au fil des heures. D’abord estimé à 15 morts et 18 blessés, il a été révisé à 16 décès et 21 blessés, dont cinq dans un état critique.

Parmi les victimes figurent le technicien chargé du freinage, André Jorge Gonçalves Marques, père de famille de 40 ans employé depuis quinze ans par la société Carris, ainsi que des employés de la Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Par ailleurs, l’accident du funiculaire de Lisbonne a frappé plusieurs nationalités. Deux Canadiens, deux Sud-Coréens, un Américain, un Suisse, un Allemand, un Ukrainien et une Franco-Canadienne comptent parmi les victimes.

En outre, le Quai d’Orsay a confirmé la mort d’une Française. L’ambassade du Maroc a annoncé l’hospitalisation d’une touriste marocaine, tandis que son mari reste porté disparu.

Le président Marcelo Rebelo de Sousa a présenté ses condoléances et appelé à une enquête rapide. Plusieurs dirigeants étrangers, dont la présidente suisse Karin Keller-Sutter, ont exprimé leur solidarité.

Le maire Carlos Moedas a décrété trois jours de deuil municipal. Une journée de deuil national a été fixée au 4 septembre, avec les drapeaux en berne.

Tous les autres funiculaires de Lisbonne – Bica, Lavra et Graça – ont été suspendus pour inspection. La police et le Bureau de prévention et d’enquête sur les accidents aériens et ferroviaires (GPIAAF) a ouvert une enquête judiciaire.

L’IA aurait anticipé les failles du funiculaire de Lisbonne

Les premières investigations évoquent une rupture du câble de sécurité reliant les deux wagons, probable origine du drame. Mais la société Carris souligne le respect strict des protocoles.

Une révision générale tous les quatre ans (la dernière en 2022), contrôle intermédiaire tous les deux ans (2024) et inspections régulières, quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.

Mais la polémique enfle. Depuis quatorze ans, la maintenance est externalisée et les syndicats dénoncent des manquements répétés. En 2018, un incident lié à une « grave défaillance » d’entretien avait déjà été signalé, heureusement sans victimes.

Le funiculaire Glória de Lisbonne, vieux de plus d’un siècle, avait pourtant été vérifié quelques heures avant l’accident. Pourtant, rien d’anormal n’avait été détecté. C’est là qu’interviennent l’enjeu de la data et de l’intelligence artificielle.

En effet, des capteurs IoT placés sur les câbles, freins ou essieux, auraient pu collecter en continu des données sur vibrations, tensions, usure ou température. Ces signaux imperceptibles pour l’oreille humaine deviennent des indicateurs, traités par des modèles d’IA.

Par ailleurs, l’industrie ferroviaire utilise déjà des algorithmes spécialisés, comme ShaftFormer – variante de Transformer conçue pour détecter des défauts mécaniques. À Porto, un système d’apprentissage automatique « explicable » atteint 99 % de précision pour identifier des pannes en temps réel grâce à l’analyse de flux de données.

Transposé au funiculaire de Lisbonne, un tel dispositif offrirait une surveillance 24 h/24 et 7j/7. L’équivalent d’un médecin urgentiste embarqué, attentif à chaque signe avant-coureur, plutôt qu’un simple contrôle annuel.

