Ils ont claqué 1300€ dans l’iPhone 17 Pro : ce bug WiFi gâche tout

Chaque année, la sortie d’un nouvel iPhone s’accompagne de son lot de polémiques. Et l’iPhone 17 n’y échappe pas. D’abord, il y a eu les critiques sur sa tendance supposée à se rayer trop facilement. Et désormais, c’est la connectivité qui est dans le viseur.

Les plaintes affluent sur Reddit et les forums officiels de la marque. Plusieurs utilisateurs pointent du doigt des déconnexions Wi-Fi et Bluetooth au quotidien. Bien que le phénomène soit encore limité, il n’en reste pas moins agaçant.

Le Wi-Fi de l’iPhone 17 Pro fait sa star

Les témoignages sont assez précis pour dessiner un schéma récurrent. Le scénario est toujours le même. L’iPhone verrouillé puis rallumé perd sa connexion sans prévenir. Le Wi-Fi décroche, parfois accompagné d’un reset du Bluetooth, comme si les contrôleurs internes redémarraient à chaque sortie de veille.

La coupure ne dure que quelques secondes, mais dans la pratique, elle se transforme vite en galère. Prenons l’exemple d’AirPlay. En pleine diffusion d’une vidéo, le flux se coupe net dès que l’écran de l’iPhone 17 Pro sort du noir.

Résultat : l’utilisateur doit relancer la lecture, parfois à plusieurs reprises. Du côté de CarPlay, c’est encore plus agaçant. L’interface disparaît, obligeant le conducteur à attendre plusieurs secondes avant que le système ne reprenne vie. Pas très pratique donc lorsqu’on dépend de la navigation en temps réel.

Ce qui est bizarre, c’est que le bug semble particulièrement lié à la présence d’une Apple Watch. Plusieurs témoignages indiquent que le problème disparaît si la montre est verrouillée ou retirée du poignet. Certains utilisateurs accusent ainsi une interaction maladroite entre les différents appareils de l’écosystème Apple.

Pour l’instant, tout le monde ne rencontre pas ce dysfonctionnement. Certains clients profitent de leur iPhone 17 Pro sans la moindre anicroche. Mais les plaintes sont assez nombreuses pour en faire un sujet brûlant sur les réseaux sociaux.

Que pourrait-être le problème ?

Eh bien, un coupable potentiel se dessine : la nouvelle puce N1. Présentée comme un atout phare de l’iPhone 17, elle est censée moderniser la connectivité en intégrant Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread. Un condensé de promesses, vanté par Arun Mathias, vice-président d’Apple chargé des technologies sans fil.

Dans une interview à CNBC, il expliquait que cette puce permet d’utiliser les points d’accès Wi-Fi pour la localisation. Ce qui réduit le recours au GPS et économise la batterie. Et j’avoue, difficile de ne pas applaudir l’idée.

Le problème, c’est que cette petite merveille semble avoir quelques ratés de jeunesse. Plusieurs sources rapportent qu’elle serait directement responsable des déconnexions au déverrouillage.

Si l’incident reste mineur pour un usage classique, il devient vite un cauchemar pour ceux qui dépendent d’AirPlay ou CarPlay au quotidien. Le moindre trajet ou la moindre séance de streaming peut se transformer en série d’interruptions agaçantes.

Apple, pour l’instant, n’a pas pris la parole officiellement. Mais les discussions en ligne laissent penser que le problème a été signalé aux équipes d’ingénieurs. Certains espèrent donc qu’une mise à jour logicielle viendra corriger la situation rapidement.

La firme a déjà prévu de déployer iOS 26.0.1, censé gommer quelques défauts constatés depuis la sortie des nouveaux modèles. Alors, croisons les doigts pour que ce patch s’attaque également à la stabilité de la connexion sans fil.

