La fin du GPS ? Cette nouvelle IA réduit les erreurs de navigation par 40

GPS a changé notre quotidien, mais l’IA pourrait bien le révolutionner encore plus en corrigeant ses erreurs. Cette technologie promet de faire beaucoup mieux.

Il y en a qui paniquent rien qu’à l’idée de conduire sans GPS ? Je ne peux que comprendre. Sans lui, nos trajets n’auraient jamais été aussi simples. Fini les cartes pliées dans tous les sens. Ou encore les disputes en voiture pour savoir si c’était la prochaine sortie ou celle d’après. Pourtant une nouvelle IA pourrait bien signer la fin du GPS tel qu’on le connaît. Plus précise, plus rapide, elle améliore la précision de nos trajets de 40 %.

L’IA trouve sa place là où le GPS échoue

En ville, les signaux satellites se perdent souvent entre les immeubles. C’est pour ça que le GPS déraille parfois et nous envoie trois rues plus loin. C’est justement là que l’IA de Surrey entre en scène.

Les chercheurs de l’Université ont mis au point une nouvelle technologie capable de localiser un appareil avec une précision bluffante. Même dans les zones urbaines les plus denses.

An AI system which can pinpoint locations in dense urban areas when GPS fails has been developed by researchers from our Centre for Vision, Speech and Signal Processing (@cvssp_research).



PEnG slashes localisation errors from 734m to just 22m using street-level imagery and… pic.twitter.com/NrNyrBpthT August 20, 2025

Connu sous le nom de Pose-Enhanced Geo-Localisation (PEnG), le système d’IA a de quoi rivaliser avec le GPS. Lors des tests, il a fait passer les erreurs de localisation de 734 mètres à seulement 22 mètres. Une différence énorme !

Comment ? Contrairement au GPS classique, PEnG ne se contente pas des satellites. Il combine les images vues du ciel et les photos prises au niveau de la rue. Cela lui permet de savoir où se trouve un appareil, mais aussi dans quelle direction il pointe.

Le processus se déroule en deux étapes. D’abord, il détermine la position précise dans la rue. Ensuite, il affine le résultat en calculant l’orientation de la caméra.

La flexibilité au rendez-vous !

Le plus surprenant dans tout ça ? Pas besoin d’un équipement dernier cri. Ce système d’IA fonctionne parfaitement avec une simple caméra classique. Comme celles déjà installées dans de nombreuses voitures.

Les chercheurs restent confiants. La flexibilité de leur invention pourrait changer la donne. Parce que dans des situations où le GPS se trompe, l’IA assure une localisation beaucoup plus fiable.

Et ce n’est peut-être qu’un début. Avec une telle précision, cette technologie pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour les véhicules autonomes et les outils de navigation intelligents.

Les chercheurs ont choisi de publier leurs travaux en open source. Cela permet aux développeurs et ingénieurs du monde entier de s’appuyer sur ces résultats. L’idée est d’accélérer l’innovation et de pousser encore plus loin cette technologie.

Et vous qu’en pensez-vous de cette nouvelle technologie ? Selon vous, cette IA remplacera-t-elle vraiment le GPS un jour ? Ou bien vous préférez toujours cette voix monotone qui insiste : « Faites demi-tour dès que possible » ? Partagez votre avis en commentaire !

