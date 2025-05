Voiture : ce constructeur chinois dépasse Tesla et devient leader en Europe

Le match entre Tesla et les constructeurs chinois tourne doucement à l’avantage de l’empire du Milieu. En avril 2025, BYD vient de dépasser Tesla sur le marché européen de l’électrique.

Le marché automobile européen vit une transformation express. Les voitures électriques ne sont plus une curiosité, mais un choix majoritaire. En plein cœur de cette mutation, un grand bouleversement vient de se produire. BYD (Build Your Dreams), constructeur chinois encore méconnu il y a peu, dépasse Tesla en volume de ventes électriques sur le mois d’avril 2025.

Depuis plusieurs mois, Tesla galère en Europe. Et pourtant, les raisons ne sont pas vraiment techniques. C’est surtout l’image de son patron qui fait tache. Les frasques d’Elon Musk, notamment sa proximité avec Donald Trump, n’ont pas du tout plu à une partie du public européen. Même s’il a pris ses distances, le mal est fait. Par conséquent, les ventes plongent.

En avril, Tesla a donc vendu 7 165 véhicules électriques à batterie (BEV) en Europe. C’est un chiffre en baisse de 49 % par rapport à avril 2024. Pendant ce temps, BYD, lui, grimpe rapidement avec 7 231 véhicules écoulés, soit +169 % en un an.

