Elettrica : voici la première Ferrari électrique… par le designer de l’iPhone !

Ferrari passe à l’électrique. Et pour marquer le coup, la marque au cheval cabré a fait appel au designer de l’iPhone. Si toutes les promesses se confirment, on aura droit à une voiture aussi rapide qu’un clic sur « Acheter maintenant ».

C’était lors d’un événement organisé à Maranello, en Italie, que Ferrari a dévoilé les premiers détails de sa future voiture 100 % électrique. Une grande première pour le constructeur, connu jusqu’ici pour ses moteurs qui rugissent à plein régime.

Pourquoi un tel virage ? Mystère. Ce qu’on sait en revanche, c’est que cette Ferrari nouvelle génération promet de garder tout ce qui fait battre le cœur des fans. Performance, design et émotion sont au rendez-vous.

Électrique, oui, mais sans rien perdre de la puissance Ferrari

Même si l’Elettrica fonctionne entièrement à l’électricité, elle garde tout le tempérament qu’on associe à Ferrari.

Sous le capot, on retrouve quatre moteurs électriques indépendants, un par roue. Ensemble, ils développent plus de 1 000 chevaux, soit presque la puissance de la nouvelle supercar F80.

Le 0 à 100 km/h est abattu en seulement 2,5 secondes. La vitesse de pointe, quant à elle, atteint les 310 km/h. Même sans essence, le cheval cabré continue de galoper.

Mais Ferrari ne s’est pas contenté de miser sur la force brute. Le choix des quatre moteurs offre un contrôle d’une précision remarquable. Si une roue glisse, la voiture ajuste instantanément la puissance. Elle en retire un peu là où ça patine et en envoie davantage sur les autres.

Et puisqu’on parle d’électrique, il faut aussi parler d’autonomie. Sur ce point, Ferrari n’a rien laissé au hasard. L’Elettrica peut parcourir plus de 500 kilomètres grâce à une batterie de 800 volts et 122 kWh. Celle-ci est également capable de se recharger à une vitesse impressionnante.

Apple dans le design

Avec l’Elettrica, Ferrari veut prouver que électrique peut aussi rimer avec adrénaline. Mais côté design, qu’est-ce que ça donne ? Parce qu’on sait bien qu’une Ferrari, ça se regarde autant que ça se conduit.

Pour relever le défi, la marque a fait appel à Jony Ive, l’ancien designer star d’Apple. Avec son style minimaliste et épuré, on peut donc s’attendre à une voiture aux lignes futuristes. Presque différentes de tout ce qu’on a vu chez Ferrari jusqu’ici.

L’Elettrica sera aussi un modèle à quatre portes et quatre places. Un choix qui tranche avec l’image classique du coupé sport Ferrari. À l’intérieur, tout a été pensé comme une interface intuitive, avec même une ambiance sonore travaillée.

Alors, pour quand pourra-t-on la voir sur nos routes ? Pas avant l’année prochaine. Mais rien qu’avec ce que l’on sait déjà, l’Elettrica promet d’être une vraie révolution pour la marque italienne.

