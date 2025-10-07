Le ChatGPT Phone annulé ? OpenAI et Jony Ive peinent à créer leur gadget IA

Le ChatGPT Phone devait être l’iPhone de l’intelligence artificielle. Mais entre les ambitions démesurées de Sam Altman et les exigences de design de Jony Ive, le projet semble capoter.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

OpenAI voulait marquer un grand coup en sortant son propre appareil IA. Une sorte de compagnon intelligent miniature, capable d’écouter, de voir et de répondre à son utilisateur comme un assistant personnel. Pour cela, Sam Altman s’est associé à Jony Ive, le designer derrière l’iPhone et le MacBook.

Mais apparemment, l’aventure prend un sérieux retard. Problèmes de personnalité logicielle, d’infrastructure technique et de confidentialité, le ChatGPT Phone accumule les bugs avant même d’exister.

Le ChatGPT Phone ne verra pas le jour de sitôt

Vous vous souvenez qu’en mai dernier, OpenAI a racheté io, la startup de Jony Ive, pour un montant de 6,5 milliards de dollars. Ainsi, l’objectif était de créer une nouvelle génération d’appareils IA, un ChatGPT Phone. À l’époque, tout le monde y croyait. Et Sam Altman voyait grand, comme toujours. Bloomberg parlait même déjà d’un lancement dès 2026.

Toutefois, selon le Financial Times, le projet ChatGPT Phone est loin d’être prêt à sortir. Le prototype imaginé par Ive et Altman serait un petit appareil de la taille d’une paume. Celui-ci sera donc sans écran, bardé de capteurs audios et visuels pour interagir naturellement avec son environnement.

Mais, côté ingénierie, l’équipe galère à régler certains problèmes. Par exemple, la personnalité de l’appareil est trop aléatoire ou envahissante. La confidentialité, qui est encore floue pour un objet toujours à l’écoute. En plus, l’infrastructure informatique n’est pas encore prête à gérer autant d’interactions en continu.

OpenAI has a billion-dollar hardware headache: OpenAI’s bid to build a palm-sized AI companion with Jony Ive is running into compute limits — and the harsh realities of hardware https://t.co/EYeOo7j9MG pic.twitter.com/kgcSK56s5j — Quartz (@qz) October 6, 2025

Le pire, c’est que le ChatGPT Phone aurait aussi tendance à parler sans qu’on lui demande, puis à ne plus se taire. Par conséquent, le lancement du fameux ChatGPT Phone est reporté indéfiniment. Le temps qu’OpenAI et Ive trouvent comment créer un compagnon IA qui sache quand fermer sa bouche.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.