Nintendo Switch 2 : E.Leclerc casse le prix de la console et des packs Pokémon ZA / Mario Kart

E.Leclerc casse les prix sur la toute nouvelle Nintendo Switch 2 : la console seule passe de 469,99 € à 419,99 €, et les packs avec Mario Kart World ou Pokémon Légendes ZA sont proposés à 469,99 € au lieu de 509,99 €. Une occasion rare de s’offrir la dernière console de Nintendo à prix réduit, juste avant les fêtes.

Vous rêvez de la nouvelle Nintendo Switch 2 mais son prix de lancement proche des 500 € vous freine ? Bonne nouvelle : E.Leclerc propose une offre exceptionnelle qui rend la dernière-née de Nintendo bien plus accessible. Malgré sa sortie récente et une forte demande, vous pouvez dès à présent l’acquérir pour moins de 420 €. C’est le moment idéal pour craquer ou faire un cadeau inoubliable.

Une console taillée pour le plaisir, à la maison comme en déplacement

Avec son écran Full HD de 7,9 pouces cadencé à 120 Hz, la Switch 2 monte clairement en gamme. Les sessions sur Mario Kart World deviennent plus fluides, les décors plus lumineux et la sensation de vitesse plus grisante. Les Joy-cons magnétiques, plus grands et plus agréables à manipuler, offrent une prise en main stable, aussi bien en mode nomade qu’en mode TV.

En docké, la console se transforme en véritable machine de salon : les jeux profitent d’un rendu bien plus net que sur la première Switch, et les titres phares de la génération précédente (comme Zelda : Tears of the Kingdom ou Metroid Prime Remastered) tirent parti des nouvelles performances.

Une réduction impressionnante : la Nintendo Switch 2 tombe à 419 €

D’un prix de lancement à 469,99 €, la Nintendo Switch 2 passe donc à 419,99 € chez E.Leclerc. C’est 50 € d’économie sur une console toute récente — une rareté pour un modèle encore en pleine hype. Les packs avec Pokémon Légendes ZA ou Mario Kart World profitent eux aussi d’une remise de 40 €, passant à 469,99 € au lieu de 509,99 €. Difficile de trouver mieux en ce moment, même chez Amazon ou Micromania.

Nintendo reste une valeur sûre, E.Leclerc un marchand fiable

Nintendo a bâti sa réputation sur la fiabilité et la convivialité de ses produits, et cette Switch 2 ne déroge pas à la règle. Le géant japonais promet déjà de nombreuses exclusivités à venir, tandis qu’E.Leclerc garantit une livraison rapide et une garantie constructeur complète. De quoi acheter l’esprit tranquille, sans craindre les mauvaises surprises.

Une offre à saisir avant qu’elle ne disparaisse

Que vous soyez fan de Mario, de Pokémon, ou simple amateur de jeux en famille, la Nintendo Switch 2 est la console idéale pour profiter des meilleures licences Nintendo dans leur plus belle version. Mais attention : ces offres sont limitées, et les stocks risquent de fondre à l’approche des fêtes.

