OnePlus Pad Lite à 199 € : la nouvelle tablette 11 pouces 90 Hz déjà en promo avec deux cadeaux offerts

Moins de trois mois après sa sortie, la tablette OnePlus Pad Lite est déjà en promotion à 199 € au lieu de 229 €. Pour ne rien gâcher, OnePlus y ajoute un étui et des écouteurs ou un chargeur rapide en cadeau. Une offre imbattable pour cet appareil pensé pour le divertissement.

Si vous cherchiez le bon moment pour vous offrir une tablette performante sans casser votre tirelire, il est peut-être arrivé. À peine sortie cet été, la OnePlus Pad Lite s’affiche déjà à 199 € au lieu de 229 € sur le site du constructeur. Mieux encore, l’offre inclut un folio case et, au choix, les écouteurs OnePlus Nord Buds 3 Pro ou un chargeur SUPERVOOC 80W, transformant une bonne affaire en une opportunité quasi immanquable.

Une tablette pensée pour la famille et le divertissement

Les tablettes d’entrée de gamme sont souvent limitées, mais la Pad Lite fait mentir cette réputation. Compacte, fine et légère, elle s’impose comme un compagnon de route idéal : parfaite pour regarder un film sur la route des vacances, suivre ses cours en ligne ou surfer depuis le canapé.

Son écran LCD de 11 pouces (1 920 x 1 200 px) assure une belle luminosité et un rafraîchissement de 90 Hz, pour une fluidité rare dans cette gamme de prix. L’expérience est confortable, que ce soit pour scroller sur les réseaux ou jouer à des jeux occasionnels.

Fluide, autonome et à jour sur Android 15

Sous le capot, la tablette embarque un processeur MediaTek Helio G100, épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. De quoi assurer une expérience fluide au quotidien pour la navigation, la vidéo et le multitâche léger. Côté logiciel, la OnePlus Pad Lite tourne sous Android 15 avec OxygenOS, une interface claire et intuitive.

OnePlus promet trois ans de mises à jour majeures et quatre ans de correctifs de sécurité, un excellent point pour une tablette à ce tarif. L’autonomie, elle, atteint jusqu’à 80 h en lecture musicale ou 11 h en vidéo, grâce à une batterie de 9 340 mAh. Et si vous optez pour le chargeur rapide 33 W offert, vous ferez le plein d’énergie en un clin d’œil.

Une réduction attractive : la OnePlus Pad Lite passe à 199 €

Vendue 30 € moins cher que son tarif de lancement, la Pad Lite devient une référence à surveiller dans le segment des tablettes abordables. D’autant qu’entre son écran 90 Hz, son autonomie solide et les cadeaux inclus, elle se positionne bien mieux que certaines concurrentes Android plus chères.

Une offre sérieuse et un achat sans risque

OnePlus n’est plus à présenter : la marque s’est imposée dans l’univers tech pour son rapport qualité-prix et son suivi logiciel exemplaire. Acheter sur le site officiel garantit une livraison rapide, une garantie constructeur et la possibilité d’une reprise d’un ancien produit pour encore faire baisser la facture.

Saisissez l’offre sans plus attendre

La OnePlus Pad Lite coche toutes les cases d’une tablette multimédia familiale, parfaite pour les étudiants, les voyageurs ou les amateurs de streaming. Avec son écran fluide 90 Hz, sa bonne autonomie et son prix déjà réduit à 199 €, c’est une belle affaire à saisir tant que les cadeaux sont inclus.

