Figure 03 s’invite chez vous et il est maniaque du ménage (mais ce n’est pas votre belle-mère)

Figure AI frappe un grand coup. Avec Figure 03, la start-up californienne veut prouver que l’humanoïde n’est plus une utopie de laboratoire, mais un futur colocataire en puissance. Ce robot taille humaine, vêtu de textile et dopé à l’intelligence Helix, sait plier le linge, remplir le lave-vaisselle, servir un verre et même arroser les plantes. Bref, il ne dort pas, ne rechigne pas et, cerise sur le tapis de charge, apprend tout seul.

Un matin, la vaisselle s’empile, le linge déborde et vous hésitez entre café et crise de nerfs. À ce moment précis, Figure 03 entre en scène. Calme, précis, sans un mot de trop. En quelques minutes, il charge le lave-vaisselle, plie les vêtements, arrose les plantes et sert votre boisson préférée.

Ce nouveau venu de Figure AI, la jeune pousse fondée par Brett Adcock (ex-Archer Aviation), incarne une évolution spectaculaire du précédent modèle, Figure 02.

D’un prototype métallique, on passe à un humanoïde domestique au comportement crédible, fluide et presque attachant.

La démonstration publiée par l’entreprise montre un robot qui agit avec une aisance déroutante : il ramasse un t-shirt, lisse les plis, range la table, sert à boire, et joue même avec le chien de la famille. Le tout sans jamais trébucher, renverser ou pincer une patte.

Il s’agit en réalité d’un saut technologique majeur. Car Figure 03 n’exécute pas de gestes préprogrammés : il apprend en observant et en interprétant les consignes, grâce à Helix, l’intelligence artificielle multimodale développée en interne.

Helix fusionne vision, langage et action : un trio magique qui permet au robot de comprendre une scène, un ordre, puis d’agir en conséquence. « Apprends à faire comme moi » devient littéralement possible.

Cet humanoïde ne récite plus un script, mais assimile des comportements. Quand il remplit un lave-vaisselle, il ne « joue » pas au domestique : il analyse la disposition des assiettes, adapte ses mouvements et anticipe les obstacles.

Avec ses 1,68 mètre, son look sobre et son attitude calme, Figure 03 se présente comme le premier robot réellement conçu pour le foyer. Et si ses gestes conservent encore une certaine lenteur (volontaire), ils marquent un tournant : la robotique humanoïde frappe à la porte du réel.

Un design plus doux, mais une mécanique redoutable

Introducing Figure 03https://t.co/cgJtQkYb3p — Brett Adcock (@adcock_brett) October 9, 2025

On pourrait presque le prendre pour un personnage de film Pixar. Figure 03 a troqué les plaques métalliques de son prédécesseur contre une seconde peau en tissu maillé, lavable, souple et rassurante. Sous cette allure « cocon », se cache pourtant un concentré d’ingénierie millimétrée.

Le robot est désormais 9 % plus léger que le modèle précédent. Une cure d’amincissement qui améliore sa stabilité et sa maniabilité dans les espaces domestiques : un salon encombré, une cuisine étroite, ou même un couloir rempli de jouets (oui, Figure pense aux parents).

Ses articulations sont gainées de mousse pour éviter les pincements accidentels et absorber les chocs. Le tout est propulsé par une série d’actionneurs deux fois plus rapides et plus puissants, capables de reproduire la fluidité d’un mouvement humain sans la brutalité mécanique.

Côté autonomie, l’équipe de Figure a fait simple et malin : le robot se recharge tout seul. Grâce à des bobines intégrées dans ses semelles, il suffit qu’il se tienne sur son tapis de charge sans fil (2 kW) pour regagner de l’énergie.

En une session, il repart pour environ cinq heures d’activité continue. Autrement dit, pendant que vous dormez, il reprend des forces… et pas sur le canapé.

Enfin, son déplacement reste volontairement lent (2,6 mph, soit 4,2 km/h). C’est une fonction de sécurité. Dans un foyer, la priorité est d’éviter les collisions, pas de battre un record sur 100 mètres.

Figure 03 est donc à la fois plus doux, plus petit et plus sûr. Un équilibre délicat entre ergonomie et efficacité, que l’on retrouve aussi chez le robot norvégien 1X Neo.

Des mains qui sentent, voient et s’adaptent

Very impressive dexterity from Figure 03. Custom in house tactile sensor design makes sense; part of the reason we have seen such a proliferation in open gripper and tactile sensor tech is because publicly available solutions aren't there yet pic.twitter.com/k9wwXSLIET — Chris Paxton (@chris_j_paxton) October 9, 2025

Là où Figure 03 impressionne vraiment, c’est dans ses mains. On pourrait les qualifier de « bijoux d’ingénierie » : chaque paume abrite une caméra grand-angle, chaque doigt est équipé de capteurs tactiles capables de détecter une pression aussi faible que 3 grammes. Le poids d’un trombone !

Cette combinaison offre une deuxième vision au robot : pendant qu’il saisit un objet, il « voit » littéralement ce qu’il fait. Une bouteille fragile ? Il ajuste sa prise. Un tissu à plier ? Il détecte les plis et les corrige. Ses mains réfléchissent.

Et le résultat est bluffant. Dans la vidéo officielle, on le voit balayer une table, récupérer les miettes dans une main et les jeter dans l’autre avant de ranger calmement. Un enchaînement naturel, sans coupure visible, comme si la chorégraphie venait d’un cerveau humain.

Ces capteurs, conçus intégralement par Figure, ne viennent d’aucun fournisseur existant. L’entreprise revendique une approche « full custom » : chaque doigt, chaque fibre, chaque connecteur a été pensé pour un usage mixte industriel et domestique.

Et ça change tout : le robot peut aussi bien saisir un verre qu’emballer une pièce mécanique sans perte de précision.

L’autre secret, c’est la coordination vision-mouvement, orchestrée par Helix. Quand les caméras principales perdent la vue (par exemple, en saisissant un objet caché), les caméras de paume prennent le relais. Aucune perte de repère, aucun geste « aveugle ».

Plus qu’un exploit d’ingénierie, c’est une première étape vers la motricité fine. Le Saint Graal de la robotique humanoïde.

Une vision élargie et un cerveau Helix

Si Figure 02 voyait le monde comme à travers un hublot, Figure 03 l’observe désormais comme un vidéaste professionnel. Son système visuel a été repensé de fond en comble :

ses caméras traitent deux fois plus d’images par seconde ,



, la latence est réduite de 25 % ,



, et son champ de vision élargi de 60 % permet une compréhension spatiale bien plus fine.



Il navigue sans accroc entre les meubles, contourne les obstacles et peut repérer un objet tombé au sol sans avoir besoin d’une commande spécifique.

Mais la vraie star du show, c’est son cerveau : Helix. Cette IA « maison » fusionne vision, langage et action dans un seul modèle. Elle permet au robot d’apprendre en observant un humain, puis de reproduire le geste sans codage préalable.

Helix repose sur des fondations solides :

des modèles OpenAI pour comprendre et générer le langage,



pour comprendre et générer le langage, les stacks robotiques de Nvidia pour planifier et exécuter les mouvements dans un environnement 3D complexe.



Cette approche multimodale transforme le robot en un agent réellement « contextuel ». Il analyse la situation, anticipe le résultat et adapte sa manière d’agir.

Ainsi, s’il reçoit la consigne « range la table » , il comprend ce que cela implique : repérer les couverts, distinguer les déchets, évaluer où poser les objets… sans qu’on lui dicte chaque étape.

C’est là que Figure 03 se démarque des humanoïdes concurrents. Là où la plupart répètent des routines mécaniques, lui interprète.

La robotique cesse d’être une suite d’ordres et devient une conversation entre intelligence et environnement.

Un robot qui parle vraiment (et qu’on comprend enfin)

Introducing @TIME's Best Inventions of 2025. See the list of 300 extraordinary innovations changing how we live: https://t.co/9usJqXeskN



Our cover star for the special edition of TIME is Figure 03, a humanoid robot developed by @Figure_robot, which the company aims to deploy… pic.twitter.com/OaiEkCwbIu — Jessica Sibley (@jsibo) October 9, 2025

Parce qu’un majordome digne de ce nom doit savoir discuter, Figure 03 a hérité d’une refonte complète de son système audio.

Son haut-parleur est deux fois plus grand, quatre fois plus puissant, et son micro repositionné pour capter les voix humaines sans écho ni distorsion.

Finies les intonations métalliques : Figure 03 parle comme un assistant vocal du futur, avec une diction naturelle et un ton presque chaleureux.

Mais surtout, il écoute mieux. Les nouveaux algorithmes d’analyse vocale, intégrés à Helix, lui permettent de comprendre le sens des phrases, pas seulement les mots-clés.

Dites « tu peux ranger la cuisine ? », et il inférera le contexte, la séquence d’actions, et même les exceptions (« ne touche pas à la bouilloire encore chaude »).

C’est un pas décisif vers une interaction organique entre humain et robot. Là où les assistants connectés d’aujourd’hui (Alexa, Siri, Google) sont confinés dans leurs bulles vocales, Figure 03 relie la parole au geste.

Ce que vous dites devient une action dans le monde réel. On ne commande plus une machine, on collabore avec un partenaire artificiel.

Dans une vidéo, on le voit même répondre à des instructions naturelles sans script apparent. Preuve que Figure 03 est plus qu’un exécutant : c’est un agent autonome, capable de s’ajuster aux imprévus.

Pas encore dans votre salon (mais plus pour longtemps)

“Every home will have a humanoid,” Figure AI’s CEO, Brett Adcock, tells TIME https://t.co/fv07LrsD5X pic.twitter.com/zkWBYLrC7l — TIME (@TIME) October 9, 2025

Spoiler : il ne remplacera pas votre aspirateur demain matin. Aussi bluffant soit-il, Figure 03 n’est pas encore prêt à trôner dans votre salon.

L’entreprise le reconnaît elle-même : la version dévoilée reste un prototype avancé, pas un produit commercial.

Aucun prix, aucun calendrier de sortie n’a été communiqué, mais tous les analystes s’accordent à dire qu’il faudra débourser plusieurs dizaines de milliers de dollars pour s’offrir un exemplaire.

Autant dire qu’il restera, pour l’instant, un rêve de geek fortuné ou un outil de démonstration industrielle.

Même Time Magazine, qui lui a offert la couverture de ses Best Innovations of 2025, tempère l’enthousiasme : « Figure 03 will not be ready for home use upon its release ».

Et si le pas vers le grand public reste difficile, c’est aussi parce qu’il touche à nos réflexes les plus humains : la cohabitation, la confiance, la sécurité.

Car au fond, le vrai défi n’est plus technologique. Il est culturel : sommes-nous prêts à déléguer notre quotidien à une entité qui nous ressemble… mais qui ne dort jamais ?

Dans quelques années, nos enfants trouveront peut-être étrange qu’on ait un jour plié nos vêtements nous-mêmes. Et on leur répondra, avec un sourire mi-amusé mi-nostalgique « Oui, avant, on faisait ça à la main ».

