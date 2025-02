Figure dévoile Helix : une IA qui pense comme un humain pour les robots !

La startup Figure dévoile Helix, une IA permettant aux robots de réagir aux consignes en langage naturel et de manipuler des objets qu’ils n’ont jamais vus auparavant. Une avancée majeure, qui va permettre aux robots de s’occuper des corvées ménagères dans votre logement !

En avril 2024, la startup californienne Figure s’était illustrée avec son robot 01 servant de corps à ChatGPT lors d’une démonstration. Toutefois, la firme a annoncé la fin de son partenariat avec OpenAI début février 2025.

Elle avait alors déclaré avoir « atteint une avancée majeure vers un robot IA entièrement développé en interne » et s’était dit « excitée de révéler quelque chose que personne n’a jamais vu dans l’industrie de l’humanoïde d’ici les 30 prochains jours ».

Le voile a enfin été levé, puisque ce mystérieux projet vient d’être révélé ce 20 février 2025. Il s’agit d’Helix, un modèle Vision-Langage-Action généraliste.

Ce modèle unifie la perception, la compréhension du langage, et le contrôle pour surmonter les défis de la robotique. Selon Brett Adcock, fondateur de Figure, il s’agit de la plus grande avancée IA de l’histoire de son entreprise.

Selon lui, « Helix pense comme un humain ». Il est capable de comprendre le discours, de raisonner à travers des problèmes, et de saisir n’importe quel objet sans avoir besoin d’entraînement ou de code.

Il va permettre « d’apporter les robots dans les foyers » grâce à sa capacité à « généraliser à virtuellement n’importe quel objet de la maison ». Lors des tests, il est parvenu à saisir tous les objets même sans les avoir vus auparavant.

Le CEO explique que l’entreprise « a travaillé sur ce projet pendant plus d’un an, dans le but d’atteindre la robotique générale ».

Our robots can now handle virtually any household item: pic.twitter.com/Wsx5s8Qelc

Robotics won't get to the home without a step change in capabilities

Meet Helix, our in-house AI that reasons like a human

Toujours selon Figure, Helix introduit une approche innovante de contrôle des manipulations du haut du corps incluant les poignets, le torse, la tête et les doigts individuels.

Il offre un contrôle continu à haut débit de l’ensemble du haut du corps humanoïde, et ce niveau de contrôle permet des mouvements et des interactions plus nuancés.

Un autre aspect important d’Helix est sa capacité à contrôler plusieurs robots simultanément pour les faire collaborer. Il peut contrôler deux robots à la fois, leur permettant de travailler ensemble sur des tâches de manipulation à long terme impliquant des objets qu’ils n’ont jamais vus.

Cette capacité élargit largement les possibilités offertes par la robotique au sein d’environnements complexes. Les robots équipés d’Helix comprennent aussi les prompts en langage naturel, ce qui facilite leurs interactions.

Par ailleurs, l’approche d’Helix se démarque par l’utilisation d’un ensemble unique de poids de réseau de neurones pour apprendre différents comportements. Il peut s’agir par exemple d’attraper et de placer un objet, d’utiliser un tiroir ou un frigo, ou d’interagir entre robots.

Ceci élimine le besoin d’un fine-tuning spécifique pour chaque tâche, et fluidifie fortement le processus d’apprentissage.

Notons enfin qu’Helix fonctionne sur des GPU intégrés à faible puissance, ce qui le rend adapté à un déploiement commercial et à une utilisation dans le monde réel…

Comme l’explique Figure, les systèmes robotiques actuels peinent à s’adapter rapidement à de nouvelles tâches. Ils nécessitent une programmation à partir de nombreuses démonstrations.

Pour surmonter cette limite, la startup a utilisé les capacités des modèles VLM (Vision Langage Model) pour permettre aux robots de généraliser leurs comportements sur demande et d’effectuer des tâches via les instructions en langage naturel.

Ainsi, Helix est conçu pour contrôler toute la partie supérieure du corps d’un humanoïde avec vitesse et dextérité. Il regroupe le Système 1 (S1) et le Système 2 (S2).

Figure posted our first write-up today discussing Helix!

The report describes in-depth how we designed Helix including system architecture and additional tests not capture in the release video

LMK what you think!https://t.co/OpzVZZm0uI

— Brett Adcock (@adcock_brett) February 21, 2025