1X dévoile NEO : le robot qui fait le ménage et s’occupe de votre femme !

L'entreprise norvégienne 1X vient de dévoiler NEO, le premier robot humanoïde pensé pour le grand public et l'utilisation domestique. Il est capable de faire le ménage et les autres tâches du quotidien dans votre maison ! Un prototype en version Beta va être déployé dans plusieurs foyers fin 2024 !

Avoir un robot humanoïde à la maison pour s'occuper de toutes les corvées : c'est le rêve de nombreuses personnes.

Même si les aspirateurs robots de dernière génération font déjà du très bon travail, ils se contentent d'aspirer et de passer la serpillère.

Il faut encore s'occuper de dépoussiérer, de ranger, de charger le lave-vaisselle, de nettoyer les meubles et tant d'autres tâches pénibles du quotidien.

C'est une promesse d'Elon Musk : en 2050, tout le monde aura son robot domestique. Toutefois, il n'y aura peut-être pas besoin d'attendre aussi longtemps pour voir ces machines arriver sur le marché !

L'entreprise norvégienne 1X, notamment financée par OpenAI, vient de dévoiler son prototype NEO Beta : un humanoïde conçu spécialement pour un usage domestique ! Il sera déployé dans plusieurs foyers dès la fin 2024, pour une première phase de test.

NEO, le premier robot humanoïde grand public !

Pensé dès le départ comme un robot grand public, NEO est largement moins lourd que les autres humanoïdes. Il ne pèse que 25 kilogrammes, même si le prototype Beta est un peu plus lourd.

En comparaison, le Tesla Optimus Gen 2 pèse 57 kilos, le Figure 02 pèse 70 kilos, et le Unitree G1 pèse 35 kilos.

Ce robot est capable de marcher, de courir, de gravir les marches, et de naviguer dans votre logis de façon naturelle. À mesure qu'il accomplira des tâches et s'habitue à votre espace, il deviendra de plus en plus efficace grâce à l'IA.

Sa vitesse de marche s'élève à 4km/h, pour une vitesse de course maximale de 12km/h. Il peut porter une charge maximale de 19 kilos, et son autonomie atteint 2 à 4 heures.

De toute évidence, même si tout est fait pour éviter les collisions avec les humains, 1X est conscient qu'il y aura inévitablement des accidents.

Néanmoins, c'est la façon dont les robots réagissent dans ces situations qui fera toute la différence. En plus d'être plus léger, NEO est également plus doux que les autres humanoïdes.

Au lieu d'une peau en plastique ou en métal, la machine est vêtue d'une combinaison contenant des inserts rembourrés imitant les muscles humains. Elle n'a pas non plus de points de pincements.

En cas de besoin, un opérateur humain peut prendre le contrôle de ses mouvements et voir à travers sa caméra.

La sécurité, une priorité absolue pour les robots domestiques

Au cours des derniers mois, de nombreux robots humanoïdes conçus pour travailler en entreprise ont été lancés.

C'est le cas du Figure 02, déjà adopté par BMW, du robot chinois Unitree G1 commercialisé pour 16 000$, ou encore du Tesla Optimus qui a commencé à travailler dans les usines automobiles de la firme américaine.

De même, Mercedes-Benz teste le robot Apptronik Apollo, et Amazon a déployé l'humanoïde Digit de Agility Robotics dans ses entrepôts. L'Américain Boston Dynamics, quant à lui, prévoit d'utiliser la nouvelle version électrique de son robot Atlas dans les usines Hyundai.

Toutefois, ces machines sont conçues pour travailler dans des entrepôts et des usines. Ils côtoient des employés, minutieusement formés pour éviter tout danger.

Déployer un humanoïde dans une maison auprès de particuliers, d'enfants et d'animaux domestiques est nettement plus délicat et présente de nombreux risques.

Selon le CEO, Bernt Børnich, « notre priorité est la sécurité ». Il explique que « la sécurité est la pierre angulaire qui nous permet d'introduire NEO Beta avec confiance dans les maisons, où il pourra collecter un feedback essentiel et démontrer sa capacité dans des conditions réelles ».

Le chef d'entreprise ajoute que « cette année, nous déployons un nombre limité d'unités NEO dans des maisons sélectionnées à des fins de recherche et de développement ». A ses yeux, il s'agit « d'un pas supplémentaire vers l'accomplissement de notre mission ».

1X, le pionnier norvégien de la robotique humanoïde

Depuis plus d'une décennie, 1X travaille activement sur le développement d'humanoïdes. Dès 2017, il s'est hissé en pionnier avec son robot EVE.

Plus tôt en 2024, la firme a recruté de nouveaux dirigeants dotés d'une solide expérience, afin de se préparer pour déployer des produits à grande échelle.

Le NEO Beta vise à s'étendre au-delà d'une clientèle d'entreprise pour partir à la conquête du grand public. Ce robot profite des nombreuses années d'expérience d'EVE, et de ses capacités de manipulation d'objets.

Au total, 1X emploie plus d'une douzaine d'opérateurs à temps plein pour aider ses robots à apprendre et maîtriser différentes tâches.

Le NEO est conçu pour une production de masse dans son usine située à Moss, en Norvège. La firme a également des bureaux à Oslo, à Sunnyvale en Californie et à Irving au Texas.

En janvier 2024, 1X Technologies a levé 100 millions de dollars en Série B pour poursuivre sa croissance et son expansion. A titre indicatif, les startups de robotique humanoïdes ont levé 4,2 milliards de dollars rien qu'en juin 2024 !

1X NEO : prix et date de lancement

Introducing NEO Beta.

Designed for humans. Built for the home. pic.twitter.com/5S6jpRjUQp — 1X (@1x_tech) August 30, 2024

Vous souhaitez acheter le robot 1X NEO ? On ignore malheureusement pour le moment à quelle date cet humanoïde sera commercialisé.

L'entreprise doit d'abord finaliser sa phase de test auprès de foyers sélectionnés fin 2024, afin de s'assurer que son produit ne représente aucun danger.

Le prix n'a pas non plus été dévoilé pour l'instant. À titre de comparaison, Elon Musk a promis plusieurs fois que le Tesla Optimus serait proposé pour moins de 20 000 dollars. De son côté, Unitree vend déjà son robot G1 pour 16 000 dollars !

Quoi qu'il en soit, avec ce premier robot humanoïde conçu pour le grand public, 1X vient de marquer une accélération dans la démocratisation de cette technologie révolutionnaire !

Et vous, qu'en pensez-vous ? Seriez-vous intéressé par l'achat d'un 1X NEO ? Pensez-vous que les robots humanoïdes sont révolutionnaires, ou au contraire qu'il s'agit d'une technologie superflue et vouée à l'échec ? Partagez votre avis en commentaire !

