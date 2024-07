Vidéo : le robot Figure 01 fabrique maintenant les voitures BMW

Vous avez vu le modèle Figure 01 courir, faire des acrobaties, porter des objets lourds, préparer une tasse de café… Mais vous n'êtes pas prêt pour la suite. Oui, ce robot humanoïde est maintenant dans les rangs de BMW. Vos prochaines voitures pourraient bien être une de ses œuvres.

Un robot comme employé autonome chez BMW. Cette innovation pousse encore la limite de la technologie. Mais ce n'est pas étonnant, car l'entreprise Figure s'est consacrée à ce projet depuis le mois de janvier 2024. Actuellement, les modèles Figure 01 fabriquent des voitures dans l'usine de BMW en Caroline du Sud. Vous n'y croyez pas ? Voici la preuve en vidéo.

Figure 01 : les robots 2.0 boostés par l'IA

Tout se base sur les réseaux neuronaux de Figure 01. Avec cette capacité, ces humanoïdes sont capables de se souvenir des différentes pièces à assembler. De plus, ils ont une aptitude à s'orienter dans l'espace. C'est une avancée considérable pour le domaine industriel.

Focus sur les détails. Le système des Figure 01 se concentre sur une caméra avancée. Cette technologie transforme alors les pixels en action, d'où la précision de ces robots. Le modèle de langage visuel d'OpenAI est la clé de cet exploit.

Ces capacités sont les fruits de plusieurs mois de travail. En effet, l'entreprise Figure a dévoilé petit à petit le progrès de ses robots. En avril dernier, ce robot était capable de lancer une conversation avec son utilisateur. C'est un peu comme ChatGPT à taille humaine.

Cependant, le mois de janvier était le début des réussites pour ces modèles Figure 01. Avec leurs premiers réseaux neuronaux, les ingénieurs ont programmé ces robots pour une tâche précise. Préparer une tasse de café. Rien que ça. Ensuite, ils se sont amusés à entraîner l'humanoïde sur différentes aptitudes.

January 2024: Figure announced a commercial agreement with BMW Manufacturing



Our goal is to bring general purpose robots into automotive production https://t.co/o6LBu4E8uD — Figure (@Figure_robot) July 1, 2024

BMW n'est que le début

Non, Figure 01 ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Même si ces modèles travaillent actuellement dans une usine BMW, ils envisagent de conquérir le marché automobile. Mercedes est le prochain client sur la liste. On peut aussi citer Honde et Hyundai.

L'ambition de Figure est maintenant claire. L'entreprise veut répandre des milliards de robots humanoïdes à travers la planète. La ligne de départ se situe aux États-Unis, où ces machines vont peut-être aider les humains dans 10 millions d'emplois.

Figure et son ambition a attiré plusieurs investisseurs. Explore Investments, Nvidia, Microsoft, ainsi qu'Amazon ont été emballé par le projet. De plus, l'entreprise a annoncé qu'elle avait obtenu un financement de 675 millions de dollars pour ses futurs robots.

Cette ascension fulgurante s'accompagne d'une augmentation de la valorisation en bourse. Actuellement, Figure est coté à 2,6 milliards de dollars.

Mais est-ce que les robots vont nous remplacer ? Figure à rassurer le public sur ce sujet. Les modèles Figure 01, et les autres innovations à venir vont se focaliser sur les tâches répétitives et dangereuses. Les ingénieurs et ouvriers humains vont les superviser tout au long du processus.

Est-ce que vous aimeriez travailler avec des robots un jour ? Exprimer vos avis dans les commentaires.

