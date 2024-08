[Test] Roborock Q Revo Master : l’aspirateur robot IA ultime de 2024 ?

Le Q Revo Master est le tout nouvel aspirateur robot haut de gamme de Roborock. Découvrez comment cet appareil peut vous débarrasser des tâches ménagères du quotidien grâce à l'IA, et s'il parvient à s'imposer face à la concurrence !

Souvenez-vous : il y a quelques mois, je vous présentais un test du Roborock Q Revo Pro. Cet aspirateur robot m'avait agréablement surpris par sa capacité à aspirer et passer la serpillère dans toute la maison.

J'avais notamment apprécié la possibilité de choisir de configurer manuellement tous les paramètres, de façon détaillée, ou de laisser l'IA s'occuper de tout et se contenter de presser le bouton marche.

Peu après ce test paru en mai 2024, le 13 juin, Roborock a lancé une nouvelle version de son produit phare. Il s'agit du Q Revo Master.

Je me suis donc immédiatement posé une question : la firme chinoise peut-elle réellement surpasser son Q Revo Pro, et de quelle manière ? Sans plus tarder, je vous propose de découvrir la réponse à travers ce nouveau test !

Déballage et installation : un assemblage sans prise de tête

Comme pour le Roborock Q Revo, l'installation se révèle simple et intuitive. Dès que vous ouvrez le carton, un guide rapide vous permet d'assembler la station et l'aspirateur et de télécharger l'application.

Les brosses et les serpillères sont déjà pré-installées sur le robot, au même titre que le sac à poussière dans la station. Il suffit donc de brancher le câble d'alimentation, d'installer l'appli sur votre smartphone et de connecter votre aspirateur au WiFi.

Si vous avez déjà un appareil Roborock, vous avez probablement déjà l'application sur votre téléphone. L'installation sera donc encore plus rapide, puisqu'elle détectera automatiquement votre nouvel appareil.

De plus, les informations telles que la cartographie de votre domicile seront transférées automatiquement vers le Q Revo Master. Un détail appréciable qui vous facilitera la tâche si vous souhaitez par exemple revendre le Q Revo Pro pour passer au Master.

Si par hasard vous n'avez pas de connexion internet, de smartphone, ou tout simplement pas envie de passer par l'application, notons qu'il est possible de simplement brancher l'appareil et de presser le bouton marche pour commencer le nettoyage.

Double brosse et balais flexible : les nouveautés qui changent tout

Comme le Q Revo Pro, cette version master combine aspirateur et serpillère en un seul appareil. Au cours d'un même passage, le robot aspire les débris et lave votre sol à l'eau chaude grâce à ses serpillères qui tournent à 200 tours par minute.

Il retourne ensuite automatiquement sur son dock pour laver les serpillères grâce aux bac d'eau propre et d'eau sale, vider la poussière dans un sac et recharger ses batteries.

Alors quelles sont les nouveautés et améliorations proposées par rapport à la version Pro ? Tout d'abord, la puissance d'aspiration s'élève à 10 000 PA contre 7000 PA pour le précédent modèle.

Cet aspirateur se révèle donc environ un tiers plus puissant, et la différence se ressent directement. Les débris et la poussière sont aspirés plus rapidement, en profondeur, aussi bien sur les tapis que sur les sols durs.

Par ailleurs, la brosse principale unique est remplacée par une double brosse en caoutchouc en spirale DuoRoller Rise permettant d'augmenter l'aspiration et d'éviter les poils ou les cheveux emmêlés grâce aux grattoirs dissimulés dans son cache.

De son côté, la brosse latérale acquiert quant à elle la technologie FlexiArm Side Brush. Ceci lui permet de s'étendre automatiquement lorsque des angles ou des zones basses sous les meubles sont détectés.

Ainsi, même les recoins les plus difficilement accessibles sont nettoyés. Terminés les coins de la pièce qui restent sales !

J'ai donc constaté une nette amélioration de la puissance et de la finition du nettoyage. Si vous souhaitez réellement vous débarrasser totalement des corvées ménagères, ce modèle Master vous garantit de ne pas avoir besoin de repasser derrière lui.

Les différents modes et réglages via l'application

On retrouve également les différentes options disponibles via l'application mobile. Vous pouvez choisir entre différents modes comme aspirer et laver, aspirer uniquement ou laver uniquement.

Cette application permet aussi de personnaliser le nettoyage selon le type de sol ou les pièces du logement, et de moduler la puissance d'aspiration entre silencieux, normal, turbo ou maximum.

On peut aussi choisir le niveau d'eau entre faible, moyen ou élevé et demander au Q Revo d'effectuer un seul ou deux passages à la suite.

Comme pour son prédécesseur, vous pouvez également choisir entre une configuration manuelle ou le mode « Smart Plan » permettant de laisser l'IA régler elle-même le mode optimal et définir le plan de nettoyage grâce à ses différents capteurs.

C'est ce qui permet d'insister automatiquement sur les zones les plus sales, ou encore d'augmenter la puissance d'aspiration au maximum sur les tapis sans les mouiller avec les serpillères.

Les « usages » sont eux aussi de retour, avec des séquences prédéfinies et des préférences personnalisées à enregistrer pour chaque zone du logement : nettoyage de la cuisine après le repas, balayage intensif, lavage en profondeur…

Vous pouvez aussi programmer les nettoyages à l'avance en choisissant l'heure de départ, la fréquence de répétition et le mode de nettoyage.

Il est possible de personnaliser la carte de votre domicile pour signaler les tapis, seuils, meubles et autres obstacles ou interdire certaines zones. Vous pouvez aussi indiquer au Q Revo les types de sol de votre logement.

Selon vos préférences, le robot peut augmenter sa puissance sur les tapis, passer plusieurs fois sur les zones les plus sales, insister sur les zones autour des affaires de votre animal…

La station est elle aussi paramétrable, notamment en termes d'intervalle et de mode de lavage de la serpillère, du vidage du bac à poussière ou de séchage automatique.

Une application toujours aussi bien conçue

L'application mobile est indispensable pour accéder aux paramètres du Q Revo Master. Vous pouvez l'installer sur votre smartphone via le Play Store Android ou l'App Store iOS, ou en scannant le QR Code sur la notice.

Vous y retrouverez vos différents appareils Roborock. Lors de l'installation du Q Revo Master ou tout autre nouvel appareil, l'application le détecte a priori automatiquement et vous propose de l'associer.

Si ce n'est pas le cas, il suffit de l'ajouter manuellement en scannant le QR Code présent sous le capot de l'aspirateur. La synchronisation s'effectue ensuite entre votre aspirateur, votre smartphone et votre réseau WiFi.

Une fois le Q Revo Master associé à l'application, on retrouve les fonctionnalités habituelles. Vous pouvez lancer un nettoyage de toute la maison, d'une pièce ou d'une zone.

C'est aussi via l'appli que vous pouvez créer des usages et les exécuter, ou régler les différents paramètres et gérer vos cartes.

Comme sur le Q Revo Pro, il est possible d'épingler un endroit sur la carte de votre logement en pressant l'écran du smartphone pour envoyer le robot le nettoyer ou de contrôler l'aspirateur à l'aide d'une télécommande virtuelle.

L'application sauvegarde également l'historique de chaque nettoyage pour vous permettre de vérifier la surface lavée et la durée totale, le nombre de lavages de serpillères ou encore les obstacles auxquels le robot a pu se heurter.

Vous pouvez aussi disposer un widget Roborock sur l'écran d'accueil de votre smartphone. Il vous permet de lancer ou d'interrompre le nettoyage en une seule pression sur le bouton lecture, de renvoyer le robot à sa station, ou encore de consulter son statut actuel et son pourcentage d'autonomie.

Il est même possible de choisir deux usages à ajouter au widget, pour pouvoir les lancer directement. Très pratique pour nettoyer la cuisine après chaque repas ou toute autre zone de votre choix !

Outre les smartphones, l'application Roborock est également disponible sur Apple Watch pour vous permettre de contrôler votre robot à l'aide de votre montre.

La nouvelle caméra RGB transforme votre aspirateur en patrouille de sécurité

Une autre nouveauté majeure du Q Revo Pro Master est la caméra RGB combinée à l'éclairage structuré.

Alors que le Q Revo Master se contentait de capteurs pour naviguer et s'orienter, cette caméra permet au robot de reconnaître 62 types d'objets différents répartis dans 20 catégories.

Ceci lui permet de percevoir et de contourner des objets de seulement 5 centimètres de large et 3 centimètres de haut, même dans le noir ! La navigation et la détection d'obstacles sont donc largement améliorées.

De plus, cette caméra peut vous permettre de superviser le nettoyage à partir du point de vue de l'appareil. Elle peut même servir à surveiller votre domicile lorsque vous n'êtes pas sur place. Le Q Revo Master peut donc aussi faire office de caméra de sécurité mobile !

Vous pouvez le contrôler à l'aide des flèches permettant d'avancer, de reculer et de tourner, ou cliquer sur le bouton permettant de le laisser patrouiller automatiquement.

Il est également possible d'épingler un endroit sur la carte pour l'y envoyer, ou de lui demander de chercher automatiquement votre animal dans toute la maison. Là encore, cela peut s'avérer utile si vous souhaitez vérifier que votre chat va bien lorsque vous le laissez le temps d'un week-end.

Une autre possibilité est d'effectuer un appel téléphonique en visio avec le Q Revo Master depuis votre smartphone, par exemple pour communiquer avec un proche, rassurer votre animal ou pour effrayer d'éventuels cambrioleurs.

Les paramètres permettent de planifier une patrouille, de configurer le volume du haut-parleur pendant l'appel ou de consulter l'historique des vidéos capturées pendant les patrouilles ou les nettoyages.

Si vous craignez que des hackers puissent vous espionner dans votre intimité en prenant le contrôle de cette caméra, pas d'inquiétude : un schéma de sécurité à définir vous permet de verrouiller l'accès, et l'aspirateur ne cesse de répéter « affichage à distance activé » (ce qui est d'ailleurs légèrement agaçant).

L'assistant vocal Rocky à votre service

Le Q Revo Pro était déjà compatible avec les assistants vocaux tiers tels que Google Assistant, Apple Siri ou Amazon Alexa. Toutefois, le Q Revo Master embarque un assistant directement développé par Roborock : Rocky.

Il suffit d'activer l'option depuis les paramètres, pour ensuite pouvoir donner des commandes vocales à l'appareil. Pour le convoquer, vous n'avez qu'à prononcer la phrase « Hello Rocky ».

Dès lors, vous pouvez lui donner différentes instructions. Il est possible de lui demander de commencer ou d'arrêter de nettoyer, de lui indiquer si vous souhaitez qu'il aspire et lave ou seulement l'un des deux, ou encore de lui dire de commencer à cartographier le logement.

Vous pouvez également l'appeler directement depuis un endroit que vous jugez sale, avec la commande vocale « nettoie ici ». Une option très pratique si vous faites accidentellement une tâche sur le sol !

À l'inverse, si vous souhaitez être tranquille pendant que le robot fait son ménage, vous pouvez lui ordonner de « ne pas nettoyer ici » pour qu'il ignore la zone où vous vous trouvez.

Il est également possible de lui demander de nettoyer une pièce spécifique (après avoir nommé les différentes pièces du logement via l'application mobile) : cuisine, chambre, couloir, entrée, bureau…

Les commandes vocales permettent aussi de demander à l'appareil de retourner à la station, de vider son bac à poussière, de laver ou de sécher la serpillère, ou d'arrêter le séchage en cas de besoin.

Vous pouvez même lui demander d'aspirer ou de frotter moins fort ou plus fort, et de mettre en pause ou de reprendre le nettoyage ! En bref, vous aurez la sensation d'avoir un véritable domestique à votre service.

La liste complète des commandes vocales est disponible via l'application. Par ailleurs, un journal des conversations permet de conserver tout l'historique sous forme écrite.

Entretien : quelle quantité d'efforts à fournir ?

Les aspirateurs robots permettent de se débarrasser des corvées ménagères, mais demandent aussi un certain entretien qui peut vite s'avérer pénible. Qu'en est-il du Q Revo Master ?

L'application mobile comporte une section complète dédiée à l'entretien, qui vous fournit une estimation du pourcentage d'usure de chaque partie de l'appareil et vous indique comment les entretenir.

Le filtre à air doit être rincé toutes les deux semaines, et remplacé après environ 150 heures. De son côté, la brosse principale doit être remplacée après environ 300 heures, car ses poils finissent par s'assouplir.

Même problème pour la brosse latérale, qui doit être remplacée après 200 heures. Les capteurs quant à eux doivent être essuyés après environ trente heures d'utilisation pour retirer la poussière.

Une fois par mois, vous devez aussi rincer le bac de nettoyage où restent les grosses particules détectées lors du lavage de la serpillère. Ces dernières doivent être remplacées si elles deviennent moins efficaces.

Enfin, le sac à poussière a une capacité de 1,8 litre et doit être remplacé tous les 1 à 2 mois environ en fonction de votre utilisation.

Le nettoyage s'effectue très facilement, et les pièces de remplacement sont faciles à commander via Amazon ou autre plateforme. L'entretien est donc loin d'être une tâche herculéenne.

Conclusion : un robot qui va vous faire oublier les corvées de ménage

J'avais été convaincu par mon test du Q Revo Pro, mais ce nouveau modèle Master fait figure de confirmation de la part de Roborock.

En guise de cerise sur le gâteau, cet appareil apporte un gain de puissance et de flexibilité. L'assistant vocal Hello Rocky offre des interactions beaucoup plus naturelles et rapides, tout en permettant de garder les mains libres.

De plus, la caméra RGB permet une détection plus précise des obstacles et permet même à cet aspirateur robot de faire office de caméra de surveillance consultable à distance à tout moment.

En résumé, si vous n'avez pas le temps de faire le ménage ou que vous détestez tout simplement cette corvée du quotidien, le Q Revo Master constitue un excellent achat pour vous en débarrasser tout en profitant d'un logement propre en permanence !

