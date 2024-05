[Test] Roborock Q Revo Pro : combien de temps libre l’IA peut vous faire gagner ? 

Le Q Revo Pro est le nouvel aspirateur robot haut de gamme du constructeur chinois Roborock sorti à la fin du 1er trimestre 2024. Cet appareil peut-il assurer la propreté de votre logement, et surtout vous libérer des corvées du quotidien ? C'est ce que vous allez découvrir à travers mon test détaillé !

Je préfère vous le dire d'emblée : je ne suis pas féru de ménage. Je n'ai ni talent, ni envie, ni passion pour le nettoyage, mais j'aime que mon logement soit propre.

Quand Roborock m'a contacté pour tester le nouveau Q Revo Pro, je venais de passer mon dimanche matin à laver toute la maison, et de prendre conscience d'une triste réalité : pour entretenir son logis convenablement, il faut n'avoir aucun loisir.

Voilà pourquoi les petites mamies dont l'habitat est toujours d'une propreté éclatante s'occupent principalement en faisant des mots croisés ou du tricot.

Ce sont les seuls hobbies qui vous laissent suffisamment de temps pour nettoyer, balayer, astiquer, comme le chantait La Compagnie Créole, et ce à longueur de journée pour éliminer toute trace de saleté.

Seulement voilà : nous sommes en 2024, et la donne a changé. Grâce à l'IA, les aspirateurs robots peuvent vous libérer de ce fardeau du quotidien. C'est ce que promettent leurs constructeurs, et j'ai voulu le vérifier.

Ce test ne vise donc pas à vous dire si le Q Revo Pro est le meilleur modèle du marché, mais à vous permettre de découvrir si cet aspirateur robot de dernière génération peut réellement vous permettre de vivre dans un environnement propre sans devoir renoncer à votre temps libre.

En tant que site spécialisé dans l'intelligence artificielle, et en attendant la révolution des robots humanoïdes majordomes, nous allons vérifier si cette technologie peut réellement vous débarrasser des corvées ou s'il s'agit seulement d'un bel argument marketing…

Alors, asseyez-vous confortablement, et regardons le Roborock Q Revo Pro faire le ménage dans mon salon !

Nettoyage : aspirateur et serpillère, Q Revo Pro s'occupe de tout

Après déballage, un guide rapide vous permet d'assembler facilement les différentes pièces du Q Revo Pro. Une brosse latérale permet de ramener la poussière vers la brosse principale, et deux serpillères amovibles se chargent de laver le sol à l'eau.

En effet, ce robot ne se contente pas d'aspirer, mais passe aussi la serpillère à votre place. Ceci permet de garder le sol de votre logement continuellement propre.

Après nettoyage, il retourne automatiquement sur son dock de recharge que vous devez installer contre un mur et brancher à une prise électrique.

C'est aussi sur ce dock que le robot vide son sac à poussière, et lave ses serpillères grâce à un bac d'eau propre et un bac d'eau sale.

Notons qu'il est déconseillé d'ajouter du produit ménager à l'eau, hormis une liste recommandée par Roborock (que je n'ai pas trouvé dans la notice). Quoi qu'il en soit, le lavage à l'eau chaude est très efficace.

Via l'application mobile, vous pouvez choisir entre différents modes : aspirer et laver, aspirer uniquement ou laver uniquement. Il est également possible de personnaliser manuellement selon le type de sol ou les différentes pièces du logement.

Vous pouvez aussi choisir parmi quatre puissances d'aspiration : silencieux, normal, turbo ou maximum. Le niveau d'eau des serpillères est également modulable entre faible, moyen ou élevé.

En fonction de l'état de propreté du sol, on peut demander au robot d'effectuer un seul ou deux nettoyages d'affilée. Vous pouvez donc configurer la façon dont l'appareil fait son ménage de façon très granulaire.

Toutefois, et c'est à mes yeux là où ce Q Revo Pro brille réellement, il est aussi possible de laisser l'IA choisir les meilleurs réglages automatiquement.

C'est ce que permet le mode « Smart Plan », laissant le robot personnaliser lui-même le plan de nettoyage optimal et choisir le mode adéquat pour chaque pièce en fonction des types de sols.

Elle augmentera par exemple la puissance d'aspiration sur vos tapis, tout en rangeant les serpillères, et insistera sur les zones les plus sales comme sous la table de la salle à manger ou près du panier de votre animal.

Vous pouvez aussi choisir parmi différents usages : des séquences et des préférences de nettoyage personnalisées pour chaque zone de votre logement.

Une liste d'usages recommandés, prédéfinis vous est proposée : aspirer puis nettoyer à la serpillière, nettoyer uniquement la cuisine et la salle à manger après les repas, nettoyer en profondeur pour les taches tenaces…

En outre, vous pouvez créer vos propres usages en choisissant la tâche à effectuer, la puissance d'aspiration, le niveau d'eau, le nombre de nettoyages et le parcours. Une fois les usages créés, un clic suffit pour lancer la séquence.

De son côté, le mode « ne pas déranger » peut être configuré pour que le Q Revo Pro fonctionne silencieusement après une certaine heure.

Ainsi, cet aspirateur robot permet à la fois de tout configurer manuellement avec beaucoup de précision, ou au contraire de laisser l'IA choisir les meilleures options de manière automatisée.

Fonctionnalités : un aspirateur robot « trop complet » ?

Outre les différents réglages évoqués dans le chapitre précédent, le Q Revo Pro propose de nombreuses autres fonctionnalités. Vous pouvez programmer automatiquement les nettoyages, en choisissant l'heure de départ, la fréquence de répétition et le mode de nettoyage.

Dans les paramètres, vous pouvez indiquer les types de sol dans les différentes pièces de votre logement, et signaler les tapis ou les seuils pouvant entraîner un blocage.

Il est aussi possible d'indiquer au robot comment se comporter sur les tapis, ou de lui demander d'étendre sa serpillère dans les coins et de repasser lorsqu'il détecte une zone sale.

Les options permettent aussi de nettoyer en profondeur autour des affaires de votre animal, et de nettoyer en suivant le sens du plancher pour ne pas rayer le sol.

Les paramètres de la station permettent de définir l'intervalle et le mode de lavage de la serpillère, la fréquence et le mode de vidage du bac à poussière, ou encore d'activer ou désactiver le séchage automatique après lavage.

Vous l'aurez compris : comme son nom l'indique, cet appareil est pensé pour un usage « professionnel » et offre un panel d'options et de réglages réellement exhaustif.

Toutefois, comme je l'expliquais précédemment, si vous ne souhaitez pas vous embêter à régler tous les paramètres, vous pouvez laisser l'IA tout régler automatiquement. Chacun est libre de choisir entre une configuration minutieuse ou une automatisation totale.

Application mobile : que vaut l'interface utilisateur ?

Pour utiliser le Q Revo Pro, vous devez obligatoirement télécharger l'application mobile de Roborock. Vous pouvez l'installer en scannant le QR Code présent sur la notice, ou directement via le Play Store ou l'App Store.

C'est via cette appli que vous pouvez contrôler vos différents appareils de la marque. À partir du menu d'accueil de votre Q Revo Pro, vous pouvez lancer un lavage de toute la maison en appuyant simplement sur le bouton lecture.

Il est aussi possible de choisir une pièce ou une zone spécifique à nettoyer. En outre, vous pouvez créer les usages et les sélectionner pour les lancer.

L'application permet aussi de régler les différents paramètres, les voix et le volume du robot, et de gérer les cartes (nous y reviendrons dans le chapitre suivant).

Par ailleurs, vous pouvez épingler un endroit sur la carte en pressant votre écran tactile et y envoyer le robot. Il est même possible de prendre le contrôle manuel de l'aspirateur, et de le diriger comme une voiture téléguidée à l'aide d'une manette virtuelle sur l'écran. Très pratique pour nettoyer une tâche précise ou aspirer dans un recoin.

Une autre rubrique très utile est l'historique de nettoyage, qui vous permettra de consulter la surface parcourue et la durée totale pour chaque session.

Cet historique indique aussi le nombre de fois où la serpillère a dû être lavée, et le parcours précis emprunté par le robot.

Grâce à ses capteurs, l'appareil détecte et enregistre même le niveau de saleté des différentes zones dans l'historique. Je ne vous raconte pas l'état du sol sous mon canapé lors du premier nettoyage !

La section dédiée à l'entretien est très pratique, car elle permet d'estimer le nombre d'heures restantes avant de devoir laver ou remplacer le filtre, la brosse principale, les capteurs, les serpillères, le bac de nettoyage et le sac à poussière.

Ceci vous permet de garder une efficacité optimale de l'appareil, sans pour autant devoir inspecter manuellement chaque composant après chaque nettoyage.

Durant notre test d'une durée d'une semaine, l'application a reçu 2 ou 3 mises à jour. Cela montre un bon suivi de la part de Roborock. Nous n'avons pas remarqué de bug ou de dysfonctionnement, ni de plantage de l'appli.

En page d'accueil, les conseils de Rocky vous aident à exploiter tout le potentiel du robot et à maîtriser pleinement ses fonctionnalités.

IA et navigation : Q Revo Pro peut-il vraiment éviter vos meubles ?

Lors de l'installation du Q Revo Pro, le robot va tout d'abord effectuer un premier tour de votre logement afin de le cartographier à l'aide de ses différents capteurs.

Vous n'avez rien à faire. Il suffit de laisser ouvertes toutes les pièces où vous voulez qu'il passe, et l'aspirateur fera son tour en toute autonomie.

Grâce à l'intelligence artificielle, le robot est capable de distinguer les différentes pièces, et de détecter les meubles, le type de sol, ou même la présence de tapis.

Lors de notre test, la cartographie a été interrompue, car le robot s'est coincé dans la douche. Il est entré dans la cabine et n'arrivait plus à ressortir.

J'ai donc dû sauvegarder la carte manuellement, malgré un avertissement que cela risque de poser des problèmes pour la détection d'obstacles. Il est toutefois possible de refaire la cartographie à tout moment, ou de laisser le robot la compléter au fil des nettoyages.

Même si la cartographie automatique est restée incomplète, le Q Revo Pro se repère très bien dans ma maison. Il évite ou contourne les obstacles sans difficulté, et range ses serpillères lorsqu'il passe sur les tapis.

La fonctionnalité d'évitement d'obstacles réactive repose sur l'IA, et plus précisément sur un algorithme de lumière structurée.

En revanche, mieux vaut ne rien laisser traîner, car il a tôt fait d'embarquer les câbles, les chaussettes, la canne à pêche du chat ou les bouts de papier. Ce n'est donc pas idéal pour une chambre d'enfant, à moins de prendre le temps de bien la ranger au préalable.

Quoi qu'il en soit, en cas de souci, l'application vous enverra une notification d'alerte et vous n'aurez qu'à venir prêter main-forte à l'aspirateur puis le relancer.

Si le robot rencontre un problème, se met en pause ou se perd momentanément, il lui suffira de quelques secondes pour estimer à nouveau sa position et poursuivre son nettoyage. Une fois le ménage terminé, il retourne à la station de recharge en toute simplicité.

Lorsque le robot se bloque régulièrement à un endroit, l'application vous propose de définir automatiquement une « zone interdite » grâce à l'IA. L'aspirateur ne passera plus dans cette zone.

Par exemple, il y a une planche gondolée sous mon canapé et l'appareil se bloquait donc à cet endroit. L'appli m'a donc proposé de créer une zone interdite à cet endroit pour éviter le problème.

C'est une fonctionnalité très pratique. Il est également possible de délimiter des zones interdites manuellement en plaçant un carré extensible de façon tactile sur la carte via l'application.

Le système est très intuitif, même s'il peut être difficile de comprendre à quoi correspondent vos différents meubles sur la carte.

Comme je l'évoquais précédemment, l'intelligence artificielle permet aussi de personnaliser le plan de nettoyage optimal de façon automatique grâce à la fonctionnalité Smart Plan.

Autonomie : quelle est la durée de vie de la batterie ?

Selon mes estimations, la batterie se décharge après environ 150 minutes de fonctionnement continu. Notez que le robot retourne automatiquement à la station lorsqu'il lui reste 14% d'autonomie.

Sur ce laps de temps, il est capable d'effectuer 2,5 nettoyages sur ma surface de 40 mètres carrés. Par la suite, comptez environ 2 heures pour que la batterie soit totalement rechargée !

Un entretien plus pénible que de faire le ménage ?

Le Q Revo Pro peut nettoyer votre logement en toute autonomie… mais ne peut malheureusement pas s'entretenir tout seul.

Comme je l'évoquais dans le chapitre dédié, l'application mobile vous indique à quelle fréquence vous devez nettoyer ou changer les différentes parties de l'aspirateur et la marche à suivre.

Elle tente également d'estimer le pourcentage d'usure par rapport au nombre d'heures d'utilisation. C'est très pratique pour s'assurer que le robot continue de fonctionner d'une manière optimale au fil du temps.

Après une semaine, lors de notre test, le filtre et les brosses étaient encore à plus de 90% d'utilisation restante. En revanche, la jauge indiquant le niveau de poussière sur les capteurs était à moitié remplie.

Il faut donc les dépoussiérer régulièrement en les essuyant. Selon l'application, vous devez les nettoyer toutes les trente heures environ.

De même, les grosses particules détectées lors du lavage de la serpillère sont gardées dans le bac de nettoyage pour éviter l'obstruction du tuyau d'eau.

Sa jauge d'encrassement est elle aussi remplie à plus de 50% après une semaine. L'application conseille de le rincer au moins une fois par mois, mais j'ai constaté que les particules peuvent être tenaces et difficiles à retirer.

Vous devez remplacer le filtre à air après 150 heures, la brosse principale après 300 heures, et la brosse latérale après 200 heures. Toutefois, le filtre doit être rincé toutes les deux semaines.

Au fil du temps, la serpillère s'use et finit par ne plus nettoyer correctement les taches les plus résistantes. Vous devrez donc remplacer la vadrouille, mais aucune estimation de temps n'est fournie. En revanche, l'appareil est vendu avec deux serpillières de remplacement.

De son côté, le sac à poussière jetable en composite antimicrobien a une capacité de 1,8 litre et Roborock recommande de le remplacer tous les 1 à 2 mois. Là encore, un premier sac de remplacement est fourni avec le produit.

En bref, l'entretien est relativement simple et les estimations fournies par l'application aident beaucoup. Néanmoins, vous devez prévoir le coût des pièces de remplacement et le prendre en compte. Comptez environ 30 euros pour un kit complet sur Amazon.

Un nouveau compagnon pour votre chat

Si vous avez un animal de compagnie, vous vous demandez probablement comment il va réagir face à ce robot qui parcourt son territoire et si l'aspirateur lui-même ne risque pas de le blesser.

Pendant notre test, mon chat Lisa a eu un peur au début et se comportait comme si un prédateur rival était entré dans la maison. Elle était particulièrement méfiante quand il s'approchait de sa gamelle ou de son arbre.

Néanmoins, elle s'est vite habituée et n'est plus perturbée par cet appareil. Elle évite toutefois de s'en approcher de trop près, mais certains chats moins timides seront certainement tentés de s'asseoir sur l'aspirateur pour une balade en transport public !

Conclusion : un investissement pour votre liberté

Après avoir installé le Q Revo Pro dimanche après-midi, au lieu de faire le traditionnel ménage du week-end, j'ai pu m'asseoir sur la terrasse et jouer un peu de guitare pendant que ce robot s'occupait des corvées.

C'est à ce moment que j'ai réalisé que cet aspirateur m'a permis de retrouver un peu de liberté. D'ailleurs, c'est un réel plaisir de pouvoir passer du jardin à la maison sans avoir à s'inquiéter de salir le carrelage.

Le sol est désormais nettoyé continuellement, et je n'ai plus à regarder la saleté s'accumuler toute la semaine jusqu'à l'heure fatidique du ménage. Et en toute honnêteté, mon logement n'avait jamais été aussi propre.

Alors est-ce que ce produit vaut réellement son prix de 999€ ? C'est une question très subjective, et je répondrais que tout dépend à combien vous estimez votre temps libre.

Néanmoins, c'est un investissement que vous ne regretterez pas si vous souhaitez profiter d'un environnement toujours propre sans pour autant devoir passer votre vie à passer la serpillière et le balais !

