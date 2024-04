« Ok Google », parle-nous de toi !

Officiellement lancée en 2016, Ok Google est une application développée par Google Inc. Il s'agit précisément de la commande vocale qui doit précéder toutes les requêtes formulées à partir d'appareils connectés à Internet.

Cet assistant personnel a été intégré dans plusieurs produits de la marque, notamment les téléphones Android et les enceintes connectées Google Home. Il permet aux utilisateurs d'accéder facilement et rapidement à différentes fonctionnalités, telles que la navigation internet, la gestion des appels téléphoniques, la rédaction de messages ou encore la lecture de musique, tout cela en utilisant seulement leur voix.

Utilisations courantes de l'assistant vocal

Intégrant une intelligence artificielle de dernière génération, Ok Google remplace le clavier. L'appli offre une nouvelle manière de naviguer sur le Web et d'interagir avec votre smartphone ou tablette. Cette fonctionnalité prend ainsi la forme d'une saisie semi-automatisée par la voix. Cela rend plus rapide l'accès à certaines options et informations.

Faciliter la recherche d'informations

En quelques mots simples comme « Ok Google, quelle est la météo aujourd'hui ? », vous pouvez obtenir des informations directement grâce à cette application. Les requêtes ne se limitent pas seulement aux questions les plus courantes. Vous pouvez également poser des questions plus complexes comme « Comment soigner naturellement un rhume ?«

De nombreux utilisateurs se tournent vers Google Assistant pour obtenir des informations sur la musique, les films et les séries télévisées. Il suffit de fredonner un refrain de « I wanna hold your hand » pour qu'il réponde qu'il s'agit d'une chanson des Beatles.

Gérer son agenda

Avec Ok Google, il est possible de gérer son agenda personnel en créant des événements, des rappels et des alarmes simplement par la voix. Vous avez ainsi un assistant personnel toujours à votre disposition, prêt à vous aider à ne rien oublier.

De simples requêtes, telles que « Ok Google, mets une minuterie de 30 minutes » ou « Réveille-moi à 7 heures demain matin« , facilitent le quotidien à nombreux utilisateurs. Il est courant de demander à l'assistant des itinéraires pour vous rendre dans un lieu, un restaurant, etc. L'assistant vocal fournit alors des indications via Google Maps, en tenant compte du mode de transport choisi (voiture, transports en commun, vélo…).

Interagir avec d'autres appareils

L'application fait partie de la famille d'appareils connectés appelés « Internet des objets » (IoT) et peut être utilisée pour interagir avec d'autres dispositifs, tels que les thermostats intelligents, les systèmes de vidéosurveillance, les ampoules connectées, etc. En quelques commandes vocales, il est ainsi possible de contrôler ces appareils à distance.

Que ce soit sur un smartphone Android ou un iPhone, l'activation de cette fonctionnalité ne prend que quelques secondes.

Activer Ok Google sur un appareil Android

L'Assistant vocal Google exige une version Android 5.0 (Lollipop) ou ultérieure. Il lui faut une connexion internet ainsi qu'un microphone. Bref, suivez ces étapes pour activer la fonctionnalité « Ok Google » sur votre appareil Android.

Ouvrez l'application « Google » (icône avec une lettre G).

» (icône avec une lettre G). Cliquez sur les trois barres horizontales situées dans le coin supérieur gauche.

Choisissez « Paramètres « .

« . Dans le menu Paramètres, sélectionnez « Voix », puis « Activation par commande vocale ».

Activez l'option « Dire ‘Ok Google' ». Vous pouvez également choisir d'activer cette option depuis n'importe quel écran en cochant l'option correspondante.

Notez que ces étapes peuvent varier légèrement selon la version de votre système d'exploitation Android.

Activer Ok Google sur un appareil iOS

Pour activer Ok Google sur un iPhone ou un iPad, vous devez tout d'abord télécharger et installer l'application « Assistant Google« . Ce programme est disponible gratuitement sur l'App Store. Une fois installée, suivez ces étapes :

Ouvrez l'application « Assistant Google « .

« . Appuyez sur l'icône « Compte « , située en haut à droite de l'écran.

« , située en haut à droite de l'écran. Appuyez sur l'option « Voix « .

« . Activez l'option « Détecter ‘Dis Google' » (équivalent d'Ok Google sur iOS).

Une fois activée, vous pourrez utiliser la fonctionnalité Ok Google en prononçant simplement « Ok Google » suivi de votre requête.

Un travail de longue haleine derrière l'aspect ludique

Sundar Pichai, le PDG de Google Inc. a largement contribué au développement de l'assistant vocal mobile de sa firme. Il était entouré de nombreuses personnalités dans le milieu des hautes technologies, dont Rajat Monga et Tara Sainath. L'entreprise a choisi de créer une équipe composée de plusieurs personnes pour assurer la qualité et la diversité des voix françaises de son assistant intelligent. Ce sont, entre autres, des comédiens professionnels, des animateurs radio et des chanteurs.

Les locuteurs passent par un processus d'enregistrement long et complexe. Durant de nombreuses heures, ils récitent des phrases générées par un algorithme. Il leur faut mélanger des exclamations typiques, des expressions idiomatiques et des extraits de textes divers pour couvrir de nombreux domaines.

Résultat : 60 % des utilisateurs d'assistants vocaux sont satisfaits de leur expérience (selon Adobe Analytics). Ils apprécient particulièrement le gain de temps qu'offre l'utilisation d'une telle technologie. Selon une étude réalisée par App Annie en 2020, l'application Google Assistant atteint plus de 500 millions d'utilisateurs actifs par mois sur Android.

De plus, Statista précise que le marché mondial des assistants vocaux devrait croître de manière exponentielle au cours des prochaines années. Il pèsera 4 milliards de dollars à l'horizon 2027.

Quelques pistes de réflexion

L'une des principales préoccupations concernant l'utilisation d'OK Google réside dans la collecte de données personnelles par les sociétés qui fournissent ces services. Lorsque vous donnez une instruction vocale à votre appareil, celle-ci est généralement transmise à un serveur central où elle est traitée et analysée.

Il peut arriver qu'OK Google se déclenche accidentellement, enregistrant ainsi des portions de conversations privées. Ces incidents sont souvent attribuables à une erreur de reconnaissance vocale ou à des mots clés prononcés involontairement. Cela peut entraîner une véritable intrusion dans la vie privée des utilisateurs, surtout si les informations enregistrées sont sensibles ou personnelles. De plus, il n'est pas toujours possible de savoir si ces données ont été supprimées correctement.

L'utilisation d'OK Google nous expose potentiellement aux cyberattaques, dont certaines peuvent avoir des conséquences graves sur notre vie quotidienne. Les hackers peuvent chercher à accéder à nos données personnelles, à perturber le fonctionnement de nos appareils ou à infiltrer d'autres systèmes informatiques via des dispositifs infectés.

Que vaut Google Assistant comparé à ses adversaires ?

✔️ Moins mercatique qu'Alexa d'Amazon

Alexa est l'assistant personnel créé par Amazon, qui a été rendu populaire grâce aux enceintes connectées Echo. Cet assistant propose un large panel de fonctionnalités similaires à celles de Google Assistant. Toutefois, une différence majeure sépare les deux : l'intégration au catalogue d'Amazon. Alexa accède directement aux services comme Amazon Prime Music ou encore Amazon Shopping.

En termes de compatibilité d'appareils, Alexa est largement disponible sur plusieurs supports. Contrairement à Google, il s'adapte aux télévisions intelligentes, smartphones et autres systèmes de domotique. Cependant, l'écosystème est surtout axé vers les produits développés par Amazon, plutôt que les appareils de marques tierces.

✔️ Plus ouvert que Siri d'Apple

Siri revendique certaines similitudes avec Google Assistant. Il permet aux utilisateurs de poser des questions et de faire réaliser diverses actions à leur smartphone, telles que passer des appels, envoyer des messages ou lire de la musique. Cela dit, l'assistant de la firme de Cupertino reste largement confiné aux appareils Apple comme les iPhone, iPad ou HomePod.

Siri a pour principal atout sa capacité à interagir avec d'autres applications natives d'iOS, facilitant ainsi l'utilisation du système d'exploitation par les possesseurs de produits Apple. Les utilisateurs faisant partie de l'écosystème Apple peuvent ainsi profiter pleinement des avantages de Siri.

✔️ Bien plus convivial que Cortana de Microsoft

Développée par Microsoft, Cortana était initialement conçue pour être l'alternatif à Siri sur les appareils Windows. Cependant, l'assistant intelligent de Microsoft a du mal à résister face à la concurrence pressante d'autres acteurs majeurs, notamment Google Assistant et Alexa. Ceci dit, Cortana est capable de prendre en charge plusieurs tâches courantes. Il assure aussi la gestion d'un calendrier, la prise de notes ou l'accès aux informations en ligne.

Bien que disponible sur Android et iOS via une application dédiée, Cortana est principalement intégrée dans l'environnement Windows, principalement sur PC où elle apporte un niveau d'aide certain pour les utilisateurs habitués à ce type d'appareil.

Google Assistant s'est imposé comme un acteur majeur du marché et est intégré dans de nombreux objets connectés. Il profite aussi de l'expertise de la firme de Mountain View en matière de recherche et de traitement de l'information. Son passage à l'intelligence artificielle marque une petite révolution. Cela dit, il doit encore faire face à une rude concurrence.

Cadeaux : les requêtes originales à essayer après « Ok Google »

1 – S'il te plaît, fais la vaisselle !

2 – Est-ce que tu me trouves beau/belle ?

3 – Quel pays a été envahi par des lapins ?

4 – Où se trouve la ville de Timbuktu ?

5 – Quel est le cri du Koala ?

6 – Drague-moi avec un accent étranger.

7 – Comment embrasser avec style ?

8 – Fais-moi rire !

9 – Es-tu célibataire ?

10 – À quoi, je pense ?

11 – Comment faire entrer 4 éléphants dans une Deux Chevaux ?

12 – Where is Bryan ?

13 – Comment faire cuire un œuf à la coque parfait ?

14 – Sais-tu faire un salto arrière ?

15 – Comment nouer une cravate rapidement ?

16 – As-tu des conseils pour la gueule de bois ?

17 – Que voit-on lorsque l'on regarde au fond d'un trou noir ?

18 – À quoi ressemble une journée d'Elon Musk ?

19 – Dis-moi ce que tu veux vraiment avoir dans ta vie ?

20 – Apprends-moi à danser le disco.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.