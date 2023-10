OK Google ! L’IA Bard enfin intégrée à l’Assistant pour répondre à vos questions

Récemment, Google a présenté une nouvelle mise à jour à ses utilisateurs. L’IA Bard est désormais disponible parmi les fonctionnalités d’OK Google.

Une association OK Google et Google Bard, un rêve devenu réalité pour les adeptes. Le géant américain a annoncé cette grande nouvelle durant l’évènement Made By Google. Il est alors possible d’avoir des réponses précises aux requêtes. Le lancement se fera petit à petit pour évaluer la performance de la mise à jour. Le marché Anglophone sera le premier élu, ensuite le nouvel assistant se répandra vers les autres utilisateurs.

Ok Google with Bard: une association pour faciliter votre vie quotidienne

L’assistance vocale de Google a fait ses preuves auprès des utilisateurs. Avec une simple question, on peut connaître la météo, régler les alarmes, ou envoyer des requêtes. Et ces avantages seront perfectionnés avec Google Bard.

Effectivement, l’intelligence artificielle pourra faire ses recherches dans toutes les applications de Google. Prenons l’exemple de Gmail. L’utilisateur pourra demander à OK Google de checker les mails les plus importants. Bard prend ensuite le relais, et trouve les courriels concernés.

L’utilisateur peut choisir les applications exploitées par Bard. Comme quoi, le géant de la high-tech veut gagner la confiance de ses clients. À l’avenir, il est toujours possible d’annuler l’autorisation.

Et les performances d’OK Google with Bard ne s’arrêtent pas à ces simples demandes. L’assistant boosté pourra générer des plannings précis en fonction des requêtes. Bard pourra accéder à Google Flights and Hotels. Rappelons que cette application permet d’organiser des voyages partout dans le monde. L’utilisateur n’aura qu’à demander et l’IA sortira un planning précis. Il est toujours possible de le modifier avant de le valider. En se basant sur cette même fonctionnalité, OK Google with Bard pourra aussi générer un itinéraire en se focalisant sur Maps.

Assistant with Bard will make trip planning easy: create an itinerary, make a group grocery list and export to Google Docs to share in seconds.#AssistantWithBard is coming soon. For now, take Bard extensions like Docs for a spin at https://t.co/5qtyBeWvge.#MadebyGoogle pic.twitter.com/aUBJcSwOiD — Made by Google (@madebygoogle) October 4, 2023

Une innovation pour les smartphones

OK Google with Bard est à ce jour disponible sur les ordinateurs. Google tente d’évaluer son outil avant de le lancer sur Android et Ios. Et sur les smartphones, le nouvel assistant aura des fonctionnalités supplémentaires. L’objectif est d’améliorer l’assistant, qui était un peu rudimentaire sur les smartphones.

« Il peut vous parler via le microphone, il peut voir à travers votre appareil photo (…) Et bien sûr, c’est sur l’appareil que vous avez avec vous à tout moment, c’est-à-dire votre smartphone » Sissie Hsiao (vice-présidence de Google Bard and Assistant).

Les possibilités d’interaction avec OK Google with Bard sont nombreuses. Les textes et les voix sont les plus répandus et les plus faciles à manipuler. Et avec Google Lens, les utilisateurs peuvent exploiter une image. Et cette dernière option est particulièrement intéressante. Par exemple, l’IA peut créer un style unique avec quelques photos de vêtements. Par ailleurs, les développeurs peuvent utiliser cette option pour lire, expliquer des codes informatiques. La correction des bugs est aussi possible.

Et il existe une fonctionnalité spéciale sur les smartphones Pixels et Samsung. En faisant quelques manipulations, une fenêtre flottante de Bard se superpose à l’écran. Cette fonctionnalité peut examiner tout ce qui se passe sur la page concernée. Par exemple, si vous voyez une photo d’un hôtel, Bard pourra vous donner les chambres libres, et réserver à votre place.