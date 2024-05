Lorsqu'on demande à une intelligence artificielle (IA) de visualiser l'enfer, le résultat est à la fois stupéfiant et inquiétant.

Souvent discrète mais aux effets tangibles, l'intelligence artificielle façonne profondément notre société. Récemment, une vidéo générée par l'IA a provoqué une onde de choc. Elle apparue sur les réseaux sociaux après qu'un compte ait demandé à l'IA de dépeindre l'enfer, a laissé les internautes perplexes. L'enfer, tel qu'imaginé par l'IA, ressemble étrangement au métro de Paris aux heures de pointe.

Une vidéo d'IA montre un enfer inimaginable, « c'est terrifiant »

Les gens ont été confrontés à une vision unique de l'enfer grâce à une vidéo générée par l'IA, partagée sur le compte X Historic Vids. Dans cette vidéo, des mains se tendent dans un espace sombre et confiné, attrapant un corps en chute.

Peu après, le visage d'une personne apparaît, criant de terreur, puis se déforme grotesquement, remplacé par des mains qui surgissent de toutes parts.

Le fond sonore, mêlant cris perçants et bruits inidentifiables, accentue encore cette atmosphère d'angoisse palpable. Autrement dit, cette représentation est loin d'être un tableau apaisant.

Chaque détail semble conçu pour provoquer une réaction viscérale, que ce soit la claustrophobie induite par l'espace confiné ou le malaise suscité par les visages déformés.

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Sur X, un utilisateur avoue avec effroi : « Je ne pourrai pas dormir ce soir », tandis qu'un autre, tentant d'y trouver une touche d'humour, compare la scène « à une situation rappelant la frénésie des magasins lors du Black Friday ».

Un troisième exprime sans détours son horreur : « C'est la chose la plus effrayante que j'ai jamais vue. »

Évidemment, ces images ne laissent personne indifférent et provoquent même un sentiment de claustrophobie chez certains spectateurs. Les commentaires reflètent un large spectre émotionnel, allant de l'humour noir à la peur pure. Cela témoigne de l'impact profond et dérangeant de la vidéo.

Voilà à quoi ressemble l'enfer selon l'IA qu'en pensez vous ?? 🤔https://t.co/3hGhDgBywS — C'est Terrifiant (@CestTerrifiant) April 4, 2024

Peut-on encore contrôler l'intelligence artificielle avant qu'elle ne nous échappe ?

Du fait que l'IA s'intègre de plus en plus dans notre quotidien, ses avantages sont indéniables. Malgré cela, cette technologie n'est pas dénuée de risques.

L'ampleur et la rapidité de son développement suscitent des inquiétudes quant à notre capacité à la maîtriser. Autant que l'IA puisse être un outil précieux, elle peut également échapper à notre contrôle.

Dans ce contexte, Eliezer Yudkowsky, expert en intelligence artificielle, partage une perspective sombre mais nécessaire : s'adressant au Guardian, il prévient que l'IA pourrait menacer l'existence humaine en aussi peu que deux ans.

« Si vous me mettez contre un mur et me forcez à mettre des probabilités sur les choses, j'ai le sentiment que notre calendrier actuel ressemble plus à cinq ans qu'à 50 ans. Cela pourrait prendre de deux à dix ans. Le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte que nous avons la moindre chance que l'humanité survive. »

Ces mots soulignent l'urgence d'une régulation et d'une surveillance accrues de l'IA, avant que ses effets ne deviennent irréversibles. La complexité de cette technologie et son intégration dans des domaines aussi variés que la sécurité, la santé et l'éducation rendent son étude et son encadrement indispensables. Cela est urgent pour éviter des conséquences potentiellement catastrophiques.

Nous devons réfléchir : comment assurer un progrès technologique sûr avec l'IA ? Partagez vos opinions et n'hésitez pas à commenter.

