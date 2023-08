Google Assistant ne sera plus jamais pareil : comment l’IA va tout changer

Avec le succès retentissant de ChatGPT et autres outils d’IA générative, l’intelligence artificielle s’impose brusquement partout. Google, lui, n’en finit pas de tirer profit de cette technologie et prévoit de booster prochainement les fonctionnalités de son Assistant avec les LLM. Ceci, au grand dam de certains employés.

Google Assistant, l’assistant vocal de Google, est intégré aux produits Google. Il est aussi disponible sur une vaste gamme d’appareils comme les réfrigérateurs, des hauts parleurs ou certains systèmes embarqués de voiture.

De conception, Google Assistant est déjà un outil intelligent, mais Google prévoit de le « suralimenter » avec de nouvelles fonctionnalités alimentées par les derniers grands modèles de langage (LLM). Autrement dit, Google veut implémenter la technologie derrière ChatGPT et son Bard à Assistant.

Google Assistant to receive AI upgrade.



Internal email reveals Google's plan to equip Assistant with generative AI capabilities like Bard or ChatGPT.



Despite privacy concerns and potential backlash, it's impressive to see Google's rapid advancements in AI. pic.twitter.com/vLRvyu7lvf