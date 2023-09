Oubliez Siri et Google Assistant ! Amazon un nouveau Alexa dopé à l’IA

Amazon dévoile une nouvelle version de son assistant vocal, dopée à l’intelligence artificielle ! Découvrez toutes les nouvelles possibilités offertes, et pourquoi l’IA va permettre à Alexa d’envoyer ses concurrents Siri et Google Assistant aux oubliettes…

Après le lancement de ChatGPT fin 2022, Amazon est le GAFAM qui s’est fait le plus discret dans la course à l’intelligence artificielle.

Face au succès du chatbot d’OpenAI, Microsoft a investi massivement dans la startup et Google s’est empressé de lancer sa propre IA Bard. De même, Meta prépare LLaMa 3 et Apple investit des millions de dollars par jour pour créer Ajax GPT.

De son côté, Amazon a manifestement préféré agir que parler. Sans préambule, quelques jours après avoir dévoilé une IA générative pour sa plateforme de e-commerce, le géant de Seattle vient de lancer une nouvelle version d’Alexa dotée d’une IA !

Cette mise à jour de l’assistant vocal s’applique à tous les produits de la gamme Echo commercialisés depuis 2014. La nouvelle a été annoncée en fanfare lors d’une conférence de presse organisée le 20 septembre 2023 au nouveau campus Amazon situé à Arlington, en Virginie.

L’intelligence artificielle va totalement transformer la façon dont Alexa sonne et fonctionne. Elle sera désormais capable de reprendre des conversations sans avoir besoin de mot d’éveil, de réagir plus rapidement, et d’apprendre les préférences de l’utilisateur.

De plus, elle pourra désormais répondre à des successions de questions et changer de ton en fonction du sujet. Le robot sera même capable d’exprimer des opinions, par exemple sur les films qui mériteraient un Oscar.

Selon un cadre d’Amazon, utiliser ce nouvel assistant IA est « exactement comme parler à un être humain ». Ceci va donc contribuer à rendre les interactions personne-machine toujours plus naturelles !

Une démonstration en live impressionnante

Démo assez impressionnante de la nouvelle version d’Alexa à l’IA générative. Pas besoin de répéter «Alexa», comprend le contexte même après une interruption de la conversation et reprend. Se sert d’infos perso fournies pour contextualiser ses réponses. Réponse naturelle & humour pic.twitter.com/kJiiWtFZh4 — Melinda Davan-Soulas (@Melinda_DS) September 20, 2023

Lors d’une démonstration en direct, le vice-président Dave Limp a demandé à Alexa des nouvelles de son équipe de football universitaire favorite sans mentionner son nom.

Il a expliqué lui avoir dit auparavant de quelle équipe il s’agissait, et le chatbot s’en est souvenu. Par ailleurs, en annonçant les résultats des matchs, Alexa répond joyeusement si l’équipe gagne et tristement si elle perd.

Lorsque Limp a dit « Alexa, discutons », ceci a lancé un mode spécial permettant une conversation sur différents sujets. Le vice-président s’est interrompu plusieurs fois pour s’adresser au public, et a pu reprendre le dialogue où il en était sans même utiliser le mot d’éveil.

Certes, la démonstration ne s’est pas déroulée sans accroc. Par moments, Alexa a mis du temps à répondre. Néanmoins, sa voix semble beaucoup plus naturelle, expressive et personnelle qu’auparavant et sa capacité à tenir une vraie discussion impressionne.

Un assistant vocal sécurisé et ouvert aux développeurs tiers

Pour rappel, l’IA générative est un type d’intelligence artificielle capable de créer du nouveau contenu tel que du texte ou des images en réaction aux prompts de l’utilisateur.

Pour l’instant, Amazon n’a pas précisé si ce nouvel Alexa serait limité par des garde-fous. C’est le cas de ChatGPT et d’autres IA similaires, qui bloquent automatiquement certaines questions sensibles pour éviter les dérives.

Toutefois, la firme explique sur son site web qu’elle « concevra des expériences pour protéger la confidentialité et la sécurité de nos clients, et pour leur donner contrôle et transparence ».

En parallèle, Amazon annonce que de nouveaux outils développeurs permettront aux entreprises de travailler avec son Large Modèle de Langage (LLM). Sur son blog, elle révèle que plusieurs partenariats ont déjà été noués avec des entreprises. Par exemple, un assistant vocal va être développé avec BMW pour les voitures.

Amazon gonfle les muscles dans la grande guerre de l’IA

Amazon vient de partager cet extrait de son nouveau Alexa AI. La démo sur scène était encore plus impressionante, avec une vraie conversation digne de deux humains. On est bluffé (et on se demande si ça sera aussi bien en vrai et en français le jour où ça arrive) pic.twitter.com/ZqDVhhfCBf — Numerama (@Numerama) September 20, 2023

Cette métamorphose d’Alexa arrive à point nommé, à l’heure où Amazon cherche à surfer sur la nouvelle vague d’outils d’intelligence artificielle conversationnelle qui redéfinit les attentes des consommateurs vis-à-vis des produits de l’industrie technologique.

Les assistants vocaux comme Alexa, Siri, Cortana ou Google Assistant ont été lancés il y a près d’une décennie avec la promesse de changer la façon dont nous interagissons avec la technologie. Cependant, ChatGPT a atteint cet objectif beaucoup plus rapidement.

Selon Rowan Curran, analyste chez Forrester Research, cette nouveauté marque un grand pas en avant dans la démocratisation de l’IA générative et son incursion dans les foyers du grand public.

En connectant la technologie speech-to-text à des systèmes externes et en utilisant un LLM pour comprendre et produire du discours naturel, Amazon va aider l’IA à accomplir des tâches du quotidien.

Aux yeux de l’analyste, « c’est là que nous commençons à voir le futur où nous utiliserons cette technologie de façon presque omniprésente dans la vie de tous les jours ».

À quelle date Alexa IA sera disponible sur mon enceinte Echo ?

Pour l’heure, Amazon n’a pas précisé à quelle date la nouvelle version d’Alexa sera déployée sur ses produits comme les enceintes Echo. Certains utilisateurs américains vont pouvoir y accéder via une preview gratuite.

En outre, la firme précise que son IA générative sera incorporée à la plateforme Fire TV. Les utilisateurs pourront poser des questions plus naturelles, ouvertes et nuancées sur les genres ou les synopsis afin de recevoir des suggestions de contenu mieux ciblées.

Ce n’est qu’un début pour l’assistant vocal d’Amazon. Selon Dave Limp, « nous n’arrêterons pas tant qu’Alexa ne sera pas aussi bien ou meilleure que l’ordinateur de Star Trek. Pour y parvenir, elle doit être conversationnelle, doit tout savoir, et doit être la vraie source de connaissance pour tout »…