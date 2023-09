L’IA surpuissante qui va vous faire oublier ChatGPT : que prépare secrètement Meta ?

À la traîne par rapport à ses concurrents dans le domaine de l’IA, Meta compte bien récupérer sa place parmi les champions de cette nouvelle technologie. Selon le Wall Street Journal, la firme de Mark Zuckerberg prépare une nouvelle intelligence artificielle pour surpasser GPT-4 et ChatGPT…

Avec ChatGPT, OpenAI s’est très rapidement imposé comme le leader mondial de l’IA. La firme de San Francisco fondée en 2015 est parvenue à faire trembler les GAFAM, et à chambouler toute l’industrie de la tech.

En effet, le succès immédiat et mondial de ce chatbot a placé l’IA sous le feu des projecteurs. Aussitôt, les autres technologies en vogue telles que le métavers et les cryptomonnaies ont été totalement occultées.

Face à ce grand bouleversement, les GAFAM ont dû s’adapter en adoptant différentes stratégies. Menacé dans son hégémonie sur la recherche web, Google s’est empressé de lancer sa propre IA conversationnelle Bard avec plus ou moins de succès.

De son côté, Microsoft a choisi d’investir des milliards de dollars dans OpenAI pour obtenir les droits d’intégrer ChatGPT à ses propres produits comme le moteur de recherche Bing, le navigateur Edge ou la suite Office 365.

On sait aussi qu’Apple prépare son IA AppleGPT ou Ajax GPT pour doper Siri et lui permettre de rivaliser. La Pomme investirait plusieurs millions de dollars par jour dans ce projet pharaonique.

En revanche, jusqu’à présent, Meta avait préféré éviter la confrontation directe avec ChatGPT et lancer des IA pour d’autres applications comme la création de vidéos avec Make A Video ou la génération de musique avec AudioCraft.

Toutefois, l’heure est venue pour la firme de Mark Zuckerberg de combattre OpenAI frontalement. Selon le prestigieux Wall Street Journal, Meta prépare une nouvelle IA encore plus puissante que GPT-4.

