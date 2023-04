X.AI : Elon Musk crée son entreprise IA anti-woke pour défier ChatGPT

Dans une industrie en constante évolution, les entreprises se battent pour dominer le marché de l’IA. L’une de ces entreprises est X.AI, créée par Elon Musk pour concurrencer ChatGPT. Cette entreprise IA anti-woke est prête à revendiquer la première place parmi les géants de l’industrie.

Alors que ChatGPT est largement utilisé pour créer des chatbots et d’autres applications de traitement du langage, X.AI vise à offrir une alternative plus éthique et plus efficace. De plus, avec ses technologies de pointe, Musk espère défier les géants de l’industrie et s’imposer comme une alternative crédible à l’outil d’OpenAI et sa dernière version prometteuse, GPT-4. Cette compétition passionnante entre les deux entreprises montre à quel point l’industrie de l’IA est dynamique et en constante évolution.

Elon Musk fonde X.AI pour concurrencer ChatGPT dans l’IA

Selon un article récent publié dans le Wall Street Journal, Elon Musk a fondé une entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle baptisée X.AI. Cette société a été enregistrée le mois dernier dans l’État du Nevada et sera dirigée par le propriétaire de Twitter lui-même. Jared Birchall, qui est responsable du family office de l’entrepreneur, joue le rôle de secrétaire.

Depuis un certain temps, il y avait des spéculations sur la création possible d’une société d’intelligence artificielle par Musk. Selon un article de Business Insider, le géant de la technologie aurait acquis plusieurs milliers de cartes graphiques.

The new artificial intelligence company of @elonmusk.https://t.co/DAIFpSVKOn Corp. is incorporated in Nevada, according to a state filing. Elon is the director of the company, and Jared Birchall is its secretary. Filing was made last month. 100 million… pic.twitter.com/XADe1LFgsy — S.E. Robinson, Jr. (@SERobinsonJr) April 14, 2023

Par ailleurs, le Financial Times avait indiqué que le milliardaire avait l’intention de rivaliser avec OpenAI, l’entreprise sponsorisée par Microsoft. En outre, il est en train de solliciter des partenaires financiers de SpaceX et de Tesla pour obtenir des fonds en vue de financer son projet.

Elon Musk évoque X.AI et sa vision face à ChatGPT

Lors d’une discussion sur Twitter Spaces, Elon Musk a été questionné au sujet des GPU qu’il avait achetés. Cependant, il n’a pas abordé ses ambitions de créer une entreprise spécialisée en IA. Le milliardaire propriétaire de Twitter s’est contenté de dire que l’achat de GPU était une pratique courante de nos jours. Dans cette même conversation, il a évoqué son idée d’une « application universelle » nommée « X ». Ce dernier qui correspond également au nom de la marque qu’il a donnée à son compte Twitter, « X Corp. ».

Bien qu’il ait été cofondateur d’OpenAI en 2015, Musk s’en est éloigné en 2018. Il a récemment exprimé des doutes sur les grandes expérimentations en IA. Néanmoins, OpenAI s’est imposé comme un leader en matière de technologie, grâce notamment à des avancées telles que ChatGPT et GPT-4. Les géants Microsoft et Google ont également renforcé leur engagement en matière d’IA. Cela grâce au rôle joué par OpenAI dans la promotion de cette technologie.

Quels sont les concurrents de ChatGPT dans la course aux modèles de langage sophistiqués ?

ChatGPT figure parmi les modèles de langage les plus sophistiqués actuellement disponibles, mais il ne règne pas en maître absolu. D’autres concurrents de ChatGPT existent, chacun présentant ses propres avantages et inconvénients.

L’un de ses principaux adversaires est BERT, développé par Google BERT utilise la méthode « Transformer » de l’apprentissage profond. Tout ça dans le but de comprendre le contexte des mots dans une phrase. GPT-2 est un autre concurrent de ChatGPT, également développé par OpenAI. Bien qu’il soit similaire à ChatGPT, sa taille est plus petite et il a moins de capacités.

XLNet est aussi un rival de ChatGPT, utilisant une technique d’apprentissage automatique appelée « auto-régression réversible ».

Enfin, T5 est un autre modèle de langage axé sur la traduction de texte, développé par Google. Il utilise une méthode appelée « text-to-text » pour générer des réponses en langage naturel.