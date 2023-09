Apple dépense des millions par jour pour créer son IA et tuer ChatGPT

Afin de rattraper ses rivaux, Apple a augmenté ses dépenses dans l’intelligence artificielle à hauteur de plusieurs millions de dollars par jour. Son but ? Créer une IA capable de surpasser ChatGPT…

Depuis le lancement triomphal de ChatGPT fin 2022, les GAFAM se livrent une course à l’intelligence artificielle sans merci.

Craignant de perdre leur hégémonie sur le monde numérique, les géants de la tech font tout pour rattraper OpenAI et son chatbot IA.

En tant qu’investisseur majeur de l’entreprise, Microsoft a flairé le bon filon et dépensé 10 milliards de dollars pour obtenir le droit d’utiliser ChatGPT et de l’incorporer à ses services comme le navigateur Bing ou la suite Office 365.

La stratégie de Meta est de lancer de nombreuses IA comme MusicGEN pour créer de la musique, ou Make A Video pour créer des vidéos à partir de prompts.

De son côté, Google a créé son propre rival Bard. C’est aussi l’un des principaux fournisseurs de puissance de calcul pour l’IA, avec notamment ses puces TPU donc la cinquième version vient d’être dévoilée.

Même si Amazon n’a pas encore d’assistant conversationnel, elle propose de nombreux services d’intelligence artificielle sur son Cloud AWS. Toutes ces entreprises pourraient donc faire partie des bénéficiaires à long terme du boom de l’IA générative, selon la firme d’investissement Needham Securities.

En revanche, le cinquième GAFAM, Apple, fait figure de cinquième roue du carrosse. À la traîne, la Pomme de Cupertino risque de se faire dépasser en bourse par ses concurrents.

L’erreur du CEO Tim Cook est de s’être focalisé sur le métavers et la réalité mixte avec son casque Apple Vision, alors même que cette technologie n’intéresse pas le grand public contrairement à l’IA.

Le contexte est particulièrement tendu pour Apple, puisque son action vient également de chuter de 3% à cause des inquiétudes sur la place de l’iPhone en Chine.

Apple has been expanding its computing budget for building artificial intelligence to millions of dollars a day.



