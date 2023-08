ChatGPT 5 bientôt disponible ? OpenAI laisse échapper un énorme indice

ChatGPT-5 sera-t-il bientôt disponible ? En déposant une nouvelle marque en tout cas, OpenAI laisse échapper des indices sur ce qui pourrait être la prochaine itération de son outil d’IA générative.

OpenAI, la société derrière ChatGPT, a officiellement déposé une nouvelle marque pour ce qui semble être la prochaine génération de modèle de langage de l’entreprise. Autrement dit, il peut s’agir de ChatGPT-5. La demande de marque américaine a été soumise le 18 juillet, mais ne révèle aucun détail spécifique sur l’application.

Si le libellé du logiciel reste vague, le dossier livre néanmoins des informations sur ses capacités. Le document évoque notamment un « logiciel informatique téléchargeable pour la production artificielle de la parole et du texte humains ».

Cela signifie-t-il que la prochaine génération de ChatGPT aura des capacités de parole humaine complètes alimentées par l’IA ? Des fonctionnalités similaires à Siri, Google Assistant ou Alexa d’Amazon en d’autres termes.

Le dossier indique également que l’application sera utilisée pour « le traitement, la génération, la compréhension et l’analyse du langage naturel ». Pour les analystes, cela correspond au langage utilisé par OpenAI pour GPT-3.5 et GPT-4.

ChatGPT-5 ou mise à niveau de ChatGPT-4 ?

GPT-4 a été officiellement annoncé le 13 mars et mis à disposition du public le mois dernier. OpenAi l’a décrit comme le système le plus avancé de l’entreprise, produisant des réponses plus sûres et plus utiles.

Certains utilisateurs et analystes le considèrent comme un premier aperçu de l’AGI (intelligence générale artificielle). En tout cas, le lancement de ChatGPT-4 est bien trop récent pour envisager le déploiement de la prochaine itération.

S’il s’avère que cette application soit réellement ChatGPT-5, l’outil devrait présenter une compréhension encore plus profonde du contexte, des nuances et des émotions dans le langage.

Cela permettrait à l’IA de générer des réponses encore plus précises et plus humaines dans les conversations. Cela en ferait un outil de communication plus efficace. Par ailleurs, l’intégration de capacités avancées de raisonnement et de résolution de problèmes pourrait permettre au modèle de s’attaquer à un plus large éventail de tâches et de défis. À voir.