Amazon entre dans la guerre de l’IA avec un ChatGPT pour révolutionner le e-commerce

Amazon vient de dévoiler une suite d’outils d’intelligence artificielle visant à permettre aux vendeurs e-commerce de générer automatiquement des descriptions et des fiches pour leurs produits. Découvrez tout ce qu’il faut savoir !

Après Microsoft avec ChatGPT, Google avec Bard, Meta/Facebook avec LLaMa et Apple avec Ajax GPT, c’est au tour d’Amazon, cinquième et dernier GAFAM, de faire son entrée dans la grande guerre de l’IA des géants de la tech.

Le titan de Seattle vient de dévoiler un ensemble d’outils d’IA générative destinés aux vendeurs de sa célèbre plateforme de e-commerce. Le but ? Simplifier le processus de mise en vente de produits.

Selon Amazon, l’intelligence artificielle va aider les vendeurs à générer « des descriptions de produit, des titres et des détails captivants ».

Plutôt que d’avoir à recommencer depuis le début, les vendeurs pourront aussi étoffer leurs descriptions de produits existants à l’aide de l’IA.

Une IA entraînée sur les fiches produits d’Amazon

Pour construire ces outils IA, Amazon a utilisé des Larges Modèles de Langage (LLM) entraînés sur de vastes volumes de données au même titre que ChatGPT.

Bien que la firme ne précise pas la nature de ces données, il semble qu’elle ait utilisé les fiches produits de sa plateforme pour entraîner ses modèles de machine learning.

Auparavant, elle avait déjà usé de techniques de machine learning et de deep learning pour extraire et enrichir les informations de produits. Ces nouveaux outils IA sont la prochaine étape dans cette stratégie.

Selon Robert Tekiela, vice-président d’Amazon Selection and Catalog Systems, « avec nos nouveaux modèles d’IA générative, nous pouvons déduire, améliorer et enrichir la connaissance des produits à une échelle sans précédent et avec une amélioration spectaculaire de la qualité, des performances et de l’efficacité ».

Comme il l’explique, « nos modèles apprennent à déduire les informations sur les produits à travers les diverses sources d’informations, les connaissances latentes et le raisonnement logique qu’ils apprennent ».

Par exemple, « ils peuvent déduire qu’une table est ronde si les spécifications indiquent un diamètre ou déduire le style de col d’une chemise à partir de son image ».

Une technologie qui soulève des inquiétudes

Ces outils d’IA générative, d’après Amazon, vont aider les vendeurs à gagner du temps tout en permettant aux consommateurs de trouver des informations plus complètes sur les produits.

Néanmoins, l’utilisation de l’intelligence artificielle à une telle échelle soulève aussi des risques inquiétants. Rappelons en effet que les IA actuelles ont une fâcheuse tendance à « halluciner » et créer de fausses informations qui ne sont pas basées sur les données.

De plus, ces outils pourraient potentiellement commettre des erreurs qui ne seront pas corrigées si un humain n’examine pas leurs productions. Or, en cas de description ou de référencement incorrect, Amazon pourrait être tenu pour responsable.

Lors d’essais menés au mois d’août 2023 révélés par The Information, l’IA d’Amazon avertissait toutefois les vendeurs de vérifier à deux fois si leur contenu était conforme aux directives de référencement du site. Cet avertissement pourrait suffire à dédouaner l’entreprise en cas de problème.

How generative AI helped train Amazon One to recognize your palm pic.twitter.com/gPyjan42mf — AI Insight (@ai_insight1) September 6, 2023

Comment l’intelligence artificielle va transformer le e-commerce

Bien qu’elle soit le dernier GAFAM à se lancer dans la course à l’IA, d’autres géants du e-commerce ont déjà adopté cette technologie. C’est notamment le cas d’eBay qui a annoncé la semaine dernière le lancement d’un outil pour générer des fiches produits à partir de photos.

Durant l’été, Shopify a également annoncé son propre équivalent de ChatGPT destiné aux marchands en ligne. Il est capable de comprendre et d’interpréter les questions ou les prompts liés à la prise de décision, ou de créer du contenu comme des billets de blog, des idées de campagne, des emails et bien plus encore.

Il semble désormais clair que l’intelligence artificielle va révolutionner le e-commerce, au même titre qu’une large variété de secteurs. Ceci permettra aux vendeurs de gagner un temps précieux, et in fine d’augmenter le volume de transactions et le niveau de consommation à l’échelle mondiale.