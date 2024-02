Vidéo : voici le robot Eve d’OpenAI, votre futur collègue ?

Eve, le robot humanoïde d’Open AI pourrait-il être votre futur collègue ? Pourquoi pas en sachant que ce modèle a été conçu pour travailler en harmonie avec les humains dans un environnement centré sur l’humain. Un pas dans le futur à découvrir en vidéo.

Robot Eve : un humanoïde qui s’intégrera au quotidien des humains

Eve nous vient tout droit de la Norvège, plus précisément de la société de robotique 1X, soutenue par OpenAI. Cette entreprise technologique se concentre sur la conception et le développement de robots humanoïdes conçus pour pour travailler aux côtés des humains.

1X revolutionizes human-AI synergy using Embodied Learning and shared autonomy, expanding possibilities with real-time neural networks. EVE, evolving from real-world encounters, marks a robot interaction paradigm shift. pic.twitter.com/alBobrCV1x — Interesting Engineering (@IntEngineering) February 13, 2024

Déjà, au niveau de l’apparence, les androids Eve se rapprochent beaucoup des humains. Un choix délibéré pour pouvoir les intégrer facilement dans les environnements centrés sur l’humain. Il en est de même pour les comportements moteurs.

Pour 1X, l’idée est de créer des robots capables de travailler en harmonie avec les humains, pouvant assurer une large gamme de tâches, des plus simples aux plus complexes. La société espère déployer des robots capables de remodeler notre façon de concevoir le travail et la productivité. Ce, en toute sécurité.

Un robot qui travaille d’une manière totalement autonome

Eve est un robot capable d’effectuer des tâches complexes de façon totalement autonome. Au cœur des capacités de ces machines, une technologie sophistiquée de réseau neuronal basée sur la vision.

Cette innovation permet aux robots de traiter des données visuelles et de réagir par des mouvements étonnamment similaires à ceux des humains. Les robots Eve peuvent conduire, manipuler des objets et interagir avec leur environnement à la manière des humains.

Ces progrès en robotique laissent présager un monde où les machines pourraient assumer des rôles spécifiques, fonctionnant de manière autonome, ou du moins, avec un minimum d’intervention humaine. Ce, dans un avenir pas si lointain.

Imiter et apprendre

L’entreprise robotique améliore continuellement la capacité d’adaptation et d’apprentissage d’Eve. 1X repose pour ce faire sur l’apprentissage par imitation et par renforcement. La démonstration des robots Eve, à découvrir sur la vidéo ci-dessous, donne un aperçu de l’interaction des androïdes et des humains.

Avec OpenAI, 1X ambitionne d’augmenter et d’améliorer de manière sûre et intelligente la main-d’œuvre mondiale. Avec Eve, les ingénieurs s’appuient sur l’analyse des données plutôt que sur les méthodes de programmation traditionnelles pour améliorer le processus d’apprentissage des robots.

Alors que 1X continue de perfectionner sa technologie robotique, la société évoque déjà l’immense potentielle de sa flotte de robots Eve et les avantages qu’elle pourrait apporter à la société, des champs d’applications qui s’élargissent de jour en jour.

