Boston Dy dévoile Atlas 2, 100% électrique (et ridiculise Tesla)

Atlas est mort, vive Atlas ! Un jour après avoir annoncé la retraite de son robot humanoïde hydraulique, célèbre pour ses pirouettes impressionnantes, Boston Dynamics dévoile la nouvelle version 100% électrique et défie directement le Tesla Optimus et les autres géants du secteur. Le pionnier peut-il reprendre sa couronne ?

Après plus de 10 ans de bons et loyaux services et de vidéos virales, Boston Dynamics annonçait hier le retrait de son robot humanoïde Atlas comme nous l'expliquait hier Magloire dans cet article.

Toutefois, ceci concernait en réalité la version hydraulique du robot. Au lendemain de cette annonce, la firme vient de dévoiler un tout nouvel Atlas électrique !

Dans la vidéo de démonstration, on peut découvrir ce nouveau robot beaucoup plus silencieux que son prédécesseur, plus fort, et nettement plus rapide que les différents humanoïdes dévoilés au cours des deux dernières années : Tesla Optimus, Figure 01, 1X Eve…

Le design a aussi subi une refonte totale, plus moderne, moins effrayant diront certains, sans câbles apparents et similaire à celui du Agility Digit ou du Apptronik Apollo.

Un robot plus agile que l'être humain ?

Plutôt que d'essayer de créer un robot aussi proche que possible de l'humain, Boston Dynamics a cherché à concevoir un format maximisant l'agilité.

C'est pourquoi elle a créé tout un ensemble d'actionneurs flexibles et performants, afin d'offrir au robot une large gamme de mouvements.

Selon le CEO, Robert Playter, ceci permet à Atlas d'avoir la puissance d'un athlète d'élite dans un corps compact. Et ses mouvements sont effectivement le plus impressionnant dans le teaser de 40 secondes.

Ce robot est à la fois capable de tomber et de se lever très rapidement, contrairement aux machines actuelles qui ont besoin de l'intervention d'un humain en cas de chute. Ceci pourrait permettre un gain massif d'autonomie et de productivité.

Toujours d'après le chef d'entreprise, Atlas sera capable de réaliser des mouvements impossibles pour les humains. Il pourra donc offrir de nouveaux cas d'usage.

Contrairement au modèle hydraulique, cette nouvelle version est dotée de mains à trois doigts. Le but est de mieux contrôler la complexité tout en permettant au robot de saisir des objets de différentes formes.

La tête quant à elle se présente comme un gros écran sphérique, car la firme voulait se distinguer de la concurrence qui cherche à reproduire une tête humaine. Elle voulait une apparence « ouverte et amicale », pour faciliter les futures interactions…

Atlas sera bientôt doté d'une IA surpuissante

Pour son chien robot Spot, Boston Dynamics a laissé les développeurs tiers créer des applications. Toutefois, la firme ne compte pas emprunter le même chemin pour Atlas.

En se basant sur l'algorithme d'apprentissage par renforcement de Spot et sur ce que les développeurs ont créé, elle compte créer une véritable intelligence artificielle pour permettre à cet humanoïde d'apprendre à réaliser de nombreuses tâches de manière autonome…

Cap vers la commercialisation ? Prix et disponibilité

Curieusement, même si cette nouvelle version d'Atlas est pensée pour la commercialisation, Boston Dynamics a gardé le même nom que pour le modèle dédié à la recherche.

Auparavant, le chien robot SpotMini est devenu Spot, tandis que le robot logistique à deux roues Handle est devenu Stretch. De son côté, Atlas reste Atlas.

Selon le CEO, il pourrait changer de nom lorsque la firme sera vraiment prête à le construire et à le vendre massivement. Pour l'heure, elle préfère maintenir son nom de marque pour surfer sur sa notoriété acquise via les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Cette déclaration nous fait comprendre que cette version commerciale n'en est encore qu'à ses débuts. Pour l'heure, le nouvel Atlas électrique va commencer à être testé dans les usines Hyundai début 2025 et la production ne débutera que dans quelques années.

L'entreprise souhaite d'abord mener ces expériences en interne pour comprendre les cas d'usage possibles, et s'assurer qu'il soit suffisamment productif pour valoir tout l'investissement…

Toutefois, en réalité, Playter révèle que ce nouveau robot a été construit pour la première fois pendant la période de Noël 2023. La firme a préféré prendre son temps pour l'annoncer, pour s'assurer qu'il soit vraiment fiable.

Dans un avenir proche, une nouvelle vidéo sera publiée pour montrer la capacité d'Atlas à soulever de lourdes charges et à réaliser une large variété de tâches.

On ignore donc à quelle date, et à quel prix, cet humanoïde électrique sera commercialisé. Néanmoins, avec ce nouvel Atlas, Boston Dynamics vient de rappeler au monde entier son statut de pionnier avec 32 ans d'histoire.

Elle démontre aussi son avance dans le domaine de la robotique, et pourrait pousser Tesla et les autres acteurs de l'industrie à revoir rapidement leur copie…



L'entreprise a d'ailleurs taclé Elon Musk en rappelant qu'il avait présenté son robot Optimus en déguisant un humain, mais ce dernier a aussitôt répliqué en comparant Atlas au personnage de Samara dans le film d'horreur The Ring…

Et vous, que pensez-vous de ce robot humanoïde ? Êtes-vous impressionné par son agilité ? Plus généralement, pensez-vous que les robots ont vraiment un avenir et peuvent révolutionner le monde du travail manuel ? Exprimez-vous en commentaire !

