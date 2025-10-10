Panne Orange : une mystérieuse explosion et trois blessés à Paris

Une explosion dans un local d’Orange à Paris a blessé trois ouvriers et provoqué une panne réseau de 80 000 lignes .

Le 9 octobre 2025, vers 9 h 45 – Une déflagration s’est produite dans un local technique d’Orange, situé dans le VIIᵉ arrondissement, à proximité de la place de Breteuil. Selon les premiers éléments, des travaux de soudure seraient à l’origine de l’incident. La coupure de réseau, limitée à la capitale, n’a pas entraîné de perturbations à l’échelle nationale.

Circonstances de l’accident et bilan humain

La déflagration s’est produite au demi-rez-de-chaussée d’un immeuble abritant un local technique d’Orange. Ce bâtiment, ancienne centrale téléphonique de France Télécom, se situe au 53 ter avenue de Breteuil, à Paris. En outre, Il accueille depuis le printemps dernier l’hôtel de luxe SAX Paris.

Les trois victimes, ouvriers mandatés par Orange, intervenaient sur un groupe de climatisation. D’après une source à la mairie du VIIᵉ arrondissement, ils effectuaient des travaux de soudure sur un compresseur, « vraisemblablement avec un chalumeau », dans un espace confiné.

Une fuite ou une simple étincelle — les enquêteurs devront le déterminer — aurait déclenché l’explosion. Une boule de feu s’est alors formée, provoquant un incendie localisé, mais suffisamment puissant pour projeter les ouvriers au sol.

Par la suite, les pompiers de Paris et le Samu ont rapidement déployé un important dispositif de secours. La maire du VIIᵉ arrondissement, Rachida Dati, a indiqué dans un communiqué que « deux se trouvent actuellement en urgence absolue et une en urgence relative ».

J'exprime mon soutien, au nom de @BouyguesTelecom, aux trois techniciens @Orange_France qui ont été blessés, dont deux grièvement, par une explosion, ce matin à Paris, alors qu'ils travaillaient dans un local technique de l'opérateur. Avec les équipes de Bouygues Telecom, nous… — Benoit Torloting (@BenoitTorloting) October 9, 2025

La piste d’une explosion de gaz, d’abord envisagée, a été écartée après vérifications. Aucun autre dégât n’a été constaté dans le reste de l’immeuble.

La cheffe exécutive d’Orange, Christel Heydemann, a réagi sur LinkedIn en exprimant son soutien : « Notre priorité absolue est leur accompagnement et celui de leurs familles. Mes pensées vont à nos salariés, leurs familles et leurs collègues. »

L’explosion n’a pas provoqué la panne du réseau Orange

L’incident de l’explosion a immédiatement provoqué des perturbations du réseau mobile et Internet d’Orange dans le secteur. L’opérateur a rapidement confirmé qu’il s’agissait d’un incident localisé, touchant plusieurs arrondissements autour de la zone de l’accident.

Selon une source interne à l’entreprise, la coupure de service ne résulte pas directement de la déflagration. L’interruption serait liée aux mesures de sécurisation mises en place par les pompiers, entraînant une coupure électrique préventive. Et, par ricochet, une défaillance en cascade du réseau.

La maire du VIIᵉ arrondissement a estimé que près de 80 000 lignes avaient été affectées par cette « dégradation importante du service ».

Ce matin, un incident a eu lieu dans un local technique d’Orange à Paris, au cours duquel trois techniciens ont été blessés.



80 000 lignes ont été impactées par l’incident. Une solution temporaire a été trouvée en quelques heures pour rétablir les clients coupés.



Pierre, 26 ans, banquier en télétravail près de Dupleix, témoigne : « J’étais en visio quand ma connexion a lâché, puis plus de 5G non plus. J’ai tout redémarré, sans succès. Dans le métro, le réseau est revenu à Passy, comme si une bulle invisible entourait le quartier. »

Vers 13 heures, le courant rétabli et le réseau mobile a commencé à se stabiliser. Les équipes techniques d’Orange ont travaillé sans relâche pour rétablir les lignes fixes et Internet. Une heure après cela, le périmètre de sécurité a été levé, rétablissant la circulation dans les rues de Breteuil.

L’hôtel SAX, voisin immédiat du local technique, a été épargné grâce à l’intervention rapide des pompiers. En effet, aucune évacuation n’a été nécessaire. Le matériel endommagé a été retiré dans l’après-midi, avant le début d’une expertise judiciaire destinée à déterminer les causes exactes de l’explosion.

